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"Шахеды" атаковали Киевщину: обошлось без пострадавших и вражеских попаданий

Шахед над Київщиною

В ночь на вторник, 19 ноября 2024 года, войска РФ атаковали Киевскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, тревога продолжалась почти 8 часов.

В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

Пострадавших среди населения нет.

"Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.

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Падение обломков сбитых вражеских целей фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности", - говорится в сообщении.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки врага.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 19 ноября Киевскую область атаковали российские беспилотники. Также сообщалось об атаке дронов на Черкасскую область.

Автор: 

ПВО (2713) Шахед (944)


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А у Глухові дитина загинула під руїнами, і дві у важкому стані ! Вам це не цікаво ? Що будемо мовчати, бо вас не завалило цеглою ? Про Одесу вже й мовчу. І про інші міста. Бо кордон не дірявий, там взагалі немає ніяких засобів проти Шахедів. Євреї збивають ракети та безпілотники при наближенні до кордону, а наші Лідори вирішили збивати у місцях їх "посадки". Так вам й сотні Куполів не вистачить !!! Оце такий у Лідор план миру чи стратегія спротиву ??? Це ж не 22 рік, коли всією країною просили засоби ППО. Вони прийшли (хоча недостатньо), але треба й тактику міняти зважаючи на цю допомогу чи я неправий ?
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19.11.2024 09:43 Ответить
 
 