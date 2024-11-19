"Шахеды" атаковали Киевщину: обошлось без пострадавших и вражеских попаданий
В ночь на вторник, 19 ноября 2024 года, войска РФ атаковали Киевскую область ударными беспилотниками.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, тревога продолжалась почти 8 часов.
В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.
Пострадавших среди населения нет.
"Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.
Падение обломков сбитых вражеских целей фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности", - говорится в сообщении.
Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки врага.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 19 ноября Киевскую область атаковали российские беспилотники. Также сообщалось об атаке дронов на Черкасскую область.
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