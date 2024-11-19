Якби не Польща, не знаю, чи змогла б Україна захистити себе від РФ, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що без "допомоги й доброти" Варшави Україна навряд чи змогла б протистояти Росії.

Про це він заявив на зустрічі з королем Йорданії Абдаллою II та прем'єр-міністром країни Джафаром Хасаном, пише РАР, передає Цензор.НЕТ.

Якби не Польща, якби не наша доброта щодо України та наша рішучість допомогти Україні, я не знаю, чи змогла б Україна захистити себе", - сказав Дуда.

За словами польського лідера, найважливішим завданням для Польщі залишається послідовна й жорстка політика підтримки України та протистояння Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц "підриває прагнення" Трампа завершити війну в Україні, - Дуда

Дуда наголосив, що саме завдяки допомозі союзників ЗС України вже 1000 днів знищують російських солдатів.

Також президент Польщі висловився про дозвіл США на далекобійні удари вглиб Росії.

За його словами, дальність цих ракет до 300 км і ними не вдасться вдарити по "великих містах Росії", наприклад, Москві.

Проте, додає Дуда, далекобійні ракети дозволять відсунути російські тили від лінії фронту на 300 км, а це зробить будь-які спроби наступати на Україну важкими.

Читайте також: У Польщі побоюються нової хвилі біженців з України