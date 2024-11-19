Якби не Польща, не знаю, чи змогла б Україна захистити себе від РФ, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що без "допомоги й доброти" Варшави Україна навряд чи змогла б протистояти Росії.
Про це він заявив на зустрічі з королем Йорданії Абдаллою II та прем'єр-міністром країни Джафаром Хасаном, пише РАР, передає Цензор.НЕТ.
Якби не Польща, якби не наша доброта щодо України та наша рішучість допомогти Україні, я не знаю, чи змогла б Україна захистити себе", - сказав Дуда.
За словами польського лідера, найважливішим завданням для Польщі залишається послідовна й жорстка політика підтримки України та протистояння Росії.
Дуда наголосив, що саме завдяки допомозі союзників ЗС України вже 1000 днів знищують російських солдатів.
Також президент Польщі висловився про дозвіл США на далекобійні удари вглиб Росії.
За його словами, дальність цих ракет до 300 км і ними не вдасться вдарити по "великих містах Росії", наприклад, Москві.
Проте, додає Дуда, далекобійні ракети дозволять відсунути російські тили від лінії фронту на 300 км, а це зробить будь-які спроби наступати на Україну важкими.
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Талановитий воєначальник. А де наші сьогоднішні генерали такого віку? Все совкові пердуни, або паркетні підлабузники.
Чому не просувають на високі посади молодих офіцерів, які проявили себе в боях? Максимум, - можуть допустити до рівня бригади...
Двома арміями точно покладем більшовитсько московську навалу ... І будемо жити в мирі і союзі , примиримся врешті решт бо ближче у нас все рівно нікого немає ніж ми
Можливо і допомогли на початку, але за рахунок грошей ЄС і США. І явно не з доброї душевної, а від страху перед росіянами.
А небезпека від росіян нікуди не далася. Не надіються нехай на НАТО, колись і в Україні думали, що росіяни не посміють напасти. Ще й як посміють.
Тому мовчали би вже за розумних би зійшли ці поляки.
А так,мед ми пам'ятаємо та їсти його гидко.
Як з цим бути?