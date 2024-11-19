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Якби не Польща, не знаю, чи змогла б Україна захистити себе від РФ, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда про допомогу Україні

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що без "допомоги й доброти" Варшави Україна навряд чи змогла б протистояти Росії.

Про це він заявив на зустрічі з королем Йорданії Абдаллою II та прем'єр-міністром країни Джафаром Хасаном, пише РАР, передає Цензор.НЕТ.

Якби не Польща, якби не наша доброта щодо України та наша рішучість допомогти Україні, я не знаю, чи змогла б Україна захистити себе", - сказав Дуда.

За словами польського лідера, найважливішим завданням для Польщі залишається послідовна й жорстка політика підтримки України та протистояння Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц "підриває прагнення" Трампа завершити війну в Україні, - Дуда

Дуда наголосив, що саме завдяки допомозі союзників ЗС України вже 1000 днів знищують російських солдатів.

Також президент Польщі висловився про дозвіл США на далекобійні удари вглиб Росії.

За його словами, дальність цих ракет до 300 км і ними не вдасться вдарити по "великих містах Росії", наприклад, Москві.

Проте, додає Дуда, далекобійні ракети дозволять відсунути російські тили від лінії фронту на 300 км, а це зробить будь-які спроби наступати на Україну важкими.

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Автор: 

Польща (8494) допомога і підтримка (1160) Дуда Анджей (771)


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Топ коментарі
+35
Якби не Україна, Польща була б вже кацапською республікою
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19.11.2024 20:44
+35
Звісно що дружня. Але він тоді про свою сраку думав, і про танки орків на своєму кордоні, а не про любов до України.
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19.11.2024 20:48
+28
Це правда. Нашим партнерам дякувати і дякувати. Самі ми б довго не встояли. І не гавкати у відосиках на всіх, знаходячись перед камерою кварталістів, типу я крутий бик. А при особистій зустрічі впадати в статус звичного чмо, який і довге речення не здатен осилити.
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19.11.2024 20:44
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На жаль нової річі посполитої з того не вийшло.
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19.11.2024 21:15 Відповісти
Але дивіться, - українському генералу Марку Безручку в 1920 році було всього 27 років!

Талановитий воєначальник. А де наші сьогоднішні генерали такого віку? Все совкові пердуни, або паркетні підлабузники.

Чому не просувають на високі посади молодих офіцерів, які проявили себе в боях? Максимум, - можуть допустити до рівня бригади...
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19.11.2024 21:23 Відповісти
Бо зелена недоросль найталановітіша, найрозумніша і взагалі з ефектом Даннінга-Крюгера, хто ще є таким кадром в Україні?
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20.11.2024 07:50 Відповісти
Правду сказав.Дякую полякам за дрпрмогу
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19.11.2024 21:07 Відповісти
Не поспішай. Ще надякуєшся.
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19.11.2024 21:17 Відповісти
Хвали мене моя губонько, бо розірву від вуха до вуха...
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19.11.2024 21:07 Відповісти
Анджей готуйте військо знову!
Двома арміями точно покладем більшовитсько московську навалу ... І будемо жити в мирі і союзі , примиримся врешті решт бо ближче у нас все рівно нікого немає ніж ми
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19.11.2024 21:09 Відповісти
Як не знає то нашо говорить. Тим більше війна ще не закінчилась.
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19.11.2024 21:09 Відповісти
Вже б мовчав. Після викидання хліба на землю, після брехні про погане українське збіжжя, після квоктання про волинську різню, в якій винні чомусь тільки українці.

Можливо і допомогли на початку, але за рахунок грошей ЄС і США. І явно не з доброї душевної, а від страху перед росіянами.

А небезпека від росіян нікуди не далася. Не надіються нехай на НАТО, колись і в Україні думали, що росіяни не посміють напасти. Ще й як посміють.

Тому мовчали би вже за розумних би зійшли ці поляки.
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19.11.2024 21:12 Відповісти
Тому,що вони сцикиві гієни. І гори зброї їх не врятують без України.
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19.11.2024 21:19 Відповісти
Гарне чуство юмору у тебе, прямо як у клована.
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19.11.2024 22:39 Відповісти
Скільки б у поляків зброї не було, а гонору завжди більше. І це завжди призводило їх до військових поразок. І тут, знову!, дурацька пиха не дає їм зробити правильні висновки...
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20.11.2024 05:50 Відповісти
Просто поляк,повезло нам з сусідами,з одного боку маньяк і вбивця,з іншого хитродупий пи з добол.
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19.11.2024 21:20 Відповісти
А не навпаки часом? Якби не Україна, ляхи хєр би захистилися від кацапів.
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19.11.2024 21:25 Відповісти
Ось воно як, то це виявляється хоробрі польські" жовніжи" позбивали всі кацапські ракети над Західною Україною. Правда очільник забув, як дружні поляки так захопились блокуванням кордону, що навіть не пропускали військові вантажі в нашу сторону.
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19.11.2024 21:32 Відповісти
Це про "фермерів" сподіваюсь? Чи про ППО?
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19.11.2024 21:38 Відповісти
Так, якби не допомога Польщі, то не відомо чи стояли б ще зараз унітази, пралки і телевізори в польських домівках.
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19.11.2024 21:44 Відповісти
Ну тоді б самі воювали, а поляки воювати не хотіли, а зараз коли РФ надірвав значно свої сили, і знає що вже найближчих 5 років їй не чого не загрожує Польша говорить що як би не вони то Україна програла, як би не США, Британія,Німеччина теж програла, а насправді якщо б Україна так знищувала ЯЗ націлену на Захід як вони нам дають допомогу в Україні взагалі війни не уло, а вона була-б у Польщі.
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19.11.2024 21:55 Відповісти
не знаеш не пшечи
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19.11.2024 22:21 Відповісти
Дуда, не перебільшуй. Якби не Україна,чи була б Польща?
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19.11.2024 22:46 Відповісти
У победы множество отцов, а неудача всегда сирота
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19.11.2024 22:50 Відповісти
Якби ж то в ту вашу бочку меду та не додавали ви кожного дня ложку дьогтю.
А так,мед ми пам'ятаємо та їсти його гидко.
Як з цим бути?
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20.11.2024 03:39 Відповісти
Пшеки розумні поки за чужими спинами, але похвалити себе не забули.
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20.11.2024 03:52 Відповісти
Хто дав 262 Танка? Хто дав перші Міг-29, коли в нас вже майж ене було винищувачів? ВОт бляха, камєнтатори
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20.11.2024 12:24 Відповісти
Польща у НАТО, тому давайте не обманювати себе. Поляки допомогли, а ви всі Зеленського слухаєте і не вдячні. Гугліть СІКЛЬКИ і ЧОГО Польща передала ще у 2022-му році і ЯК це вплинуло на фронт. Ідіоти
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20.11.2024 12:25 Відповісти
РП III однією з перших надала військову допомогу ЗСУ, це факт, так що нема чого тут "гнати" на поляків
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20.11.2024 12:48 Відповісти
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