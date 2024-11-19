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Если бы не Польша, не знаю, смогла бы Украина защитить себя от РФ, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда про допомогу Україні

Президент Польши Анджей Дуда считает, что без "помощи и доброты" Варшавы Украина вряд ли смогла бы противостоять России.

Об этом он заявил на встрече с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром страны Джафаром Хасаном, пишет РАР, передает Цензор.НЕТ.

Если бы не Польша, если бы не наша доброта в отношении Украины и наша решимость помочь Украине, я не знаю, смогла бы Украина защитить себя", - сказал Дуда.

По словам польского лидера, важнейшей задачей для Польши остается последовательная и жесткая политика поддержки Украины и противостояния России.

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Дуда подчеркнул, что именно благодаря помощи союзников ВС Украины уже 1000 дней уничтожают российских солдат.

Также президент Польши высказался о разрешении США на дальнобойные удары вглубь России.

По его словам, дальность этих ракет до 300 км и ими не удастся ударить по "крупным городам России", например, Москве.

Однако, добавляет Дуда, дальнобойные ракеты позволят отодвинуть российские тылы от линии фронта на 300 км, а это сделает любые попытки наступать на Украину трудными.

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Автор: 

Польша (8403) помощь и поддержка (865) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+35
Якби не Україна, Польща була б вже кацапською республікою
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19.11.2024 20:44
+35
Звісно що дружня. Але він тоді про свою сраку думав, і про танки орків на своєму кордоні, а не про любов до України.
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19.11.2024 20:48
+28
Це правда. Нашим партнерам дякувати і дякувати. Самі ми б довго не встояли. І не гавкати у відосиках на всіх, знаходячись перед камерою кварталістів, типу я крутий бик. А при особистій зустрічі впадати в статус звичного чмо, який і довге речення не здатен осилити.
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19.11.2024 20:44
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На жаль нової річі посполитої з того не вийшло.
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19.11.2024 21:15 Ответить
Але дивіться, - українському генералу Марку Безручку в 1920 році було всього 27 років!

Талановитий воєначальник. А де наші сьогоднішні генерали такого віку? Все совкові пердуни, або паркетні підлабузники.

Чому не просувають на високі посади молодих офіцерів, які проявили себе в боях? Максимум, - можуть допустити до рівня бригади...
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19.11.2024 21:23 Ответить
Бо зелена недоросль найталановітіша, найрозумніша і взагалі з ефектом Даннінга-Крюгера, хто ще є таким кадром в Україні?
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20.11.2024 07:50 Ответить
Правду сказав.Дякую полякам за дрпрмогу
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19.11.2024 21:07 Ответить
Не поспішай. Ще надякуєшся.
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19.11.2024 21:17 Ответить
Хвали мене моя губонько, бо розірву від вуха до вуха...
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19.11.2024 21:07 Ответить
Анджей готуйте військо знову!
Двома арміями точно покладем більшовитсько московську навалу ... І будемо жити в мирі і союзі , примиримся врешті решт бо ближче у нас все рівно нікого немає ніж ми
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19.11.2024 21:09 Ответить
Як не знає то нашо говорить. Тим більше війна ще не закінчилась.
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19.11.2024 21:09 Ответить
Вже б мовчав. Після викидання хліба на землю, після брехні про погане українське збіжжя, після квоктання про волинську різню, в якій винні чомусь тільки українці.

Можливо і допомогли на початку, але за рахунок грошей ЄС і США. І явно не з доброї душевної, а від страху перед росіянами.

А небезпека від росіян нікуди не далася. Не надіються нехай на НАТО, колись і в Україні думали, що росіяни не посміють напасти. Ще й як посміють.

Тому мовчали би вже за розумних би зійшли ці поляки.
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19.11.2024 21:12 Ответить
Тому,що вони сцикиві гієни. І гори зброї їх не врятують без України.
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19.11.2024 21:19 Ответить
Гарне чуство юмору у тебе, прямо як у клована.
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19.11.2024 22:39 Ответить
Скільки б у поляків зброї не було, а гонору завжди більше. І це завжди призводило їх до військових поразок. І тут, знову!, дурацька пиха не дає їм зробити правильні висновки...
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20.11.2024 05:50 Ответить
Просто поляк,повезло нам з сусідами,з одного боку маньяк і вбивця,з іншого хитродупий пи з добол.
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19.11.2024 21:20 Ответить
А не навпаки часом? Якби не Україна, ляхи хєр би захистилися від кацапів.
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19.11.2024 21:25 Ответить
Ось воно як, то це виявляється хоробрі польські" жовніжи" позбивали всі кацапські ракети над Західною Україною. Правда очільник забув, як дружні поляки так захопились блокуванням кордону, що навіть не пропускали військові вантажі в нашу сторону.
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19.11.2024 21:32 Ответить
Це про "фермерів" сподіваюсь? Чи про ППО?
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19.11.2024 21:38 Ответить
Так, якби не допомога Польщі, то не відомо чи стояли б ще зараз унітази, пралки і телевізори в польських домівках.
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19.11.2024 21:44 Ответить
Ну тоді б самі воювали, а поляки воювати не хотіли, а зараз коли РФ надірвав значно свої сили, і знає що вже найближчих 5 років їй не чого не загрожує Польша говорить що як би не вони то Україна програла, як би не США, Британія,Німеччина теж програла, а насправді якщо б Україна так знищувала ЯЗ націлену на Захід як вони нам дають допомогу в Україні взагалі війни не уло, а вона була-б у Польщі.
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19.11.2024 21:55 Ответить
не знаеш не пшечи
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19.11.2024 22:21 Ответить
Дуда, не перебільшуй. Якби не Україна,чи була б Польща?
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19.11.2024 22:46 Ответить
У победы множество отцов, а неудача всегда сирота
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19.11.2024 22:50 Ответить
Якби ж то в ту вашу бочку меду та не додавали ви кожного дня ложку дьогтю.
А так,мед ми пам'ятаємо та їсти його гидко.
Як з цим бути?
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20.11.2024 03:39 Ответить
Пшеки розумні поки за чужими спинами, але похвалити себе не забули.
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20.11.2024 03:52 Ответить
Хто дав 262 Танка? Хто дав перші Міг-29, коли в нас вже майж ене було винищувачів? ВОт бляха, камєнтатори
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20.11.2024 12:24 Ответить
Польща у НАТО, тому давайте не обманювати себе. Поляки допомогли, а ви всі Зеленського слухаєте і не вдячні. Гугліть СІКЛЬКИ і ЧОГО Польща передала ще у 2022-му році і ЯК це вплинуло на фронт. Ідіоти
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20.11.2024 12:25 Ответить
РП III однією з перших надала військову допомогу ЗСУ, це факт, так що нема чого тут "гнати" на поляків
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20.11.2024 12:48 Ответить
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