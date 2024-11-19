Если бы не Польша, не знаю, смогла бы Украина защитить себя от РФ, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда считает, что без "помощи и доброты" Варшавы Украина вряд ли смогла бы противостоять России.

Об этом он заявил на встрече с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром страны Джафаром Хасаном, пишет РАР, передает Цензор.НЕТ.

Если бы не Польша, если бы не наша доброта в отношении Украины и наша решимость помочь Украине, я не знаю, смогла бы Украина защитить себя", - сказал Дуда.

По словам польского лидера, важнейшей задачей для Польши остается последовательная и жесткая политика поддержки Украины и противостояния России.

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Дуда подчеркнул, что именно благодаря помощи союзников ВС Украины уже 1000 дней уничтожают российских солдат.

Также президент Польши высказался о разрешении США на дальнобойные удары вглубь России.

По его словам, дальность этих ракет до 300 км и ими не удастся ударить по "крупным городам России", например, Москве.

Однако, добавляет Дуда, дальнобойные ракеты позволят отодвинуть российские тылы от линии фронта на 300 км, а это сделает любые попытки наступать на Украину трудными.

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