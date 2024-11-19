Если бы не Польша, не знаю, смогла бы Украина защитить себя от РФ, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда считает, что без "помощи и доброты" Варшавы Украина вряд ли смогла бы противостоять России.
Об этом он заявил на встрече с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром страны Джафаром Хасаном, пишет РАР, передает Цензор.НЕТ.
Если бы не Польша, если бы не наша доброта в отношении Украины и наша решимость помочь Украине, я не знаю, смогла бы Украина защитить себя", - сказал Дуда.
По словам польского лидера, важнейшей задачей для Польши остается последовательная и жесткая политика поддержки Украины и противостояния России.
Дуда подчеркнул, что именно благодаря помощи союзников ВС Украины уже 1000 дней уничтожают российских солдат.
Также президент Польши высказался о разрешении США на дальнобойные удары вглубь России.
По его словам, дальность этих ракет до 300 км и ими не удастся ударить по "крупным городам России", например, Москве.
Однако, добавляет Дуда, дальнобойные ракеты позволят отодвинуть российские тылы от линии фронта на 300 км, а это сделает любые попытки наступать на Украину трудными.
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Талановитий воєначальник. А де наші сьогоднішні генерали такого віку? Все совкові пердуни, або паркетні підлабузники.
Чому не просувають на високі посади молодих офіцерів, які проявили себе в боях? Максимум, - можуть допустити до рівня бригади...
Двома арміями точно покладем більшовитсько московську навалу ... І будемо жити в мирі і союзі , примиримся врешті решт бо ближче у нас все рівно нікого немає ніж ми
Можливо і допомогли на початку, але за рахунок грошей ЄС і США. І явно не з доброї душевної, а від страху перед росіянами.
А небезпека від росіян нікуди не далася. Не надіються нехай на НАТО, колись і в Україні думали, що росіяни не посміють напасти. Ще й як посміють.
Тому мовчали би вже за розумних би зійшли ці поляки.
А так,мед ми пам'ятаємо та їсти його гидко.
Як з цим бути?