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Новини Допомога Україні
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Через позицію Угорщини 6,6 млрд євро компенсації допомоги Україні залишаються заблокованими, - Боррель

боррель,жозеп

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель констатував, що йому не вдалося подолати вето Угорщини, яка заблокувала 6,6 млрд євро Європейського фонду миру, для компенсації країнам Євросоюзу поставок військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На жаль, мою пропозицію розблокувати EUR6,6 млрд в рахунок допомоги Україні не було реалізовано. Ми все ще в глухому куті. Тепер технічні інстанції ради мають продовжувати шукати рішення", - сказав Боррель після засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони.

Боррель зазначив, що це невдача не лише для нього, а й "для всіх держав-членів, які очікують компенсації".

"Треба, щоб я ще раз заявив, що військове оснащення було поставлено Україні. Держави-члени очікують компенсації. І це блокування триває, тому що Угорщина, як і раніше, перешкоджає угоді. (...) Я намагався знайти можливе рішення, але всі варіанти рішень, які я виклав на стіл, з тієї чи іншої причини не зустріли згоди інших. (...) Зрештою, головну відповідальність несе Угорщина", - заявив глава європейської дипломатії.

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"Я направив це в робочу групу комітету з політики і безпеки, і сподіваюся, що вони зможуть знайти рішення. І, може, моїй наступниці (Каї Каллас - ред.) більше поталанить, ніж мені", - припустив Боррель, чий мандат завершується наприкінці листопада.

Він також торкнувся теми використання доходів від заморожених російських активів, за рахунок яких, за його словами, слід "запланувати інші поставки Україні". Боррель нагадав, що перший транш у EUR400 млн призначався для української військової промисловості. Другий транш із цих доходів, який очікують у березні-квітні 2025 року, він запропонував спрямувати на закупівлі військового оснащення для української армії.

Також читайте: Угорщина підтримувала всі рішення ЄС щодо санкцій проти РФ та підтримки України, - Боррель

Автор: 

Угорщина (2273) Євросоюз (13391) Боррель Жозеп (1074) заморожені активи (560)


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Топ коментарі
+13
Посміховисько, Угорщина дотаційна, грошей у общак не дає, а блокувати може. Це як на фірмі сторож або прибиральниця, може блокувати операційну діяльність. Демократія повинна бути з кулаками , а не рожевим каченятком.
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19.11.2024 22:16
+10
І в той самий час через Україну нафтопроводом "Дружба" на повну потужність перекачується нафта ***** орбану а за виручене бабло рашка вбиває наших Воїнів і все це відбувається під надійним "контролем" єрмака!
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19.11.2024 22:21
+9
Ну не підараси? - і шо іх не можна прижучити? - вони ж на дотаціях
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19.11.2024 22:15
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Ну не підараси? - і шо іх не можна прижучити? - вони ж на дотаціях
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19.11.2024 22:15 Відповісти
Посміховисько, Угорщина дотаційна, грошей у общак не дає, а блокувати може. Це як на фірмі сторож або прибиральниця, може блокувати операційну діяльність. Демократія повинна бути з кулаками , а не рожевим каченятком.
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19.11.2024 22:16 Відповісти
було би бажання, не нині та з'явилася Угощина ...., чого і не видко й досі.
те саме стосується і НАТО щодо нєчлєна кассапердонії.
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19.11.2024 22:20 Відповісти
І в той самий час через Україну нафтопроводом "Дружба" на повну потужність перекачується нафта ***** орбану а за виручене бабло рашка вбиває наших Воїнів і все це відбувається під надійним "контролем" єрмака!
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19.11.2024 22:21 Відповісти
д'Єрмака .
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20.11.2024 04:19 Відповісти
зустріч європейських аферистів з Орбаном, перед засіданням Європейського фонду миру,-"Слухай "борман"заблокуй війскову допомогу Україні ,а ми потім на Угорщину її кинемо..."
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19.11.2024 22:22 Відповісти
А я думаю так, - слава богу, що "********" всього лише 10 мільйонів.

Важко навіть уявити, що сталося б з Європою, якби цих відсмоктувачів ************ прутня було б разів у 10 більше...
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19.11.2024 22:27 Відповісти
Цікаво, а скільки ще ЄС буде закривати очі на "шалості" бОрмана? Це ж вже очевидно, що це відвертий ворог і буде поводитись вороже не тільки до України, але й довсієї Європи. Війна проявляє не тільки у нас оту мразь і промоскальські гниди, а і в Європі. Проте, потрібна ще й доуже сильна політична воля, щоб довести все до логічного кінця - знищити всю прокацапську нечисть і у нас, і в Європі, і в Штатах!
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19.11.2024 22:31 Відповісти
Це тому, що єрмак прокачує на Угорщину кацапську нафту без уваженія. Треба спробувати качати безкоштовно. І збільшити потужність.
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19.11.2024 22:33 Відповісти
Не через угорщину,через імпотентність євросоюзу. Називайте речі своїми іменами
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19.11.2024 22:43 Відповісти
"Друг! Я не могу идти! Эти мерзавцы связали мне шнурки на ботинках!"
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19.11.2024 23:00 Відповісти
Оборвать нефтяную и газовую сиськи раzziйские, которые сосут орбанята и фицушки, и их возражения пойдут по курсу намасковского "ваеннага корабля"
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20.11.2024 01:08 Відповісти
При чому не потрібно якісь супер ракети, або дозвіл будь-кого. Просто пару кілограмів вибухівки і громадянська позиція. Може і простої ручної гранати вистачить, ніхто не перевіряв навіть.
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20.11.2024 06:17 Відповісти
Якось треба так придумати як помститися цій старій жабі..
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20.11.2024 01:55 Відповісти
Невже ніхто не розуміє що Орбани, Карбони та інші Чаушеску це тільки привід не витрачати занадто багато грошей на Україну. Такий тупий обман.
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20.11.2024 06:25 Відповісти
За словами Борреля, за майже три роки повномасштабної війни РФ проти України "Угорщина підтримувала всі рішення ЄС щодо санкцій та підтримки України"…

У Борреля когнитивный диссонанс???
🤪
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20.11.2024 06:40 Відповісти
А що каву делегації Угорщини важко запропонувати перед голосуванням ?
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21.11.2024 19:33 Відповісти
 
 