Из-за позиции Венгрии 6,6 млрд евро компенсации помощи Украине остаются заблокированными, - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель констатировал, что ему не удалось преодолеть вето Венгрии, которая заблокировала 6,6 млрд евро Европейского фонда мира для компенсации странам Евросоюза поставок военной помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению, мое предложение разблокировать EUR 6,6 млрд в счет помощи Украине не было реализовано. Мы все еще в тупике. Теперь технические инстанции совета должны продолжать искать решение", - сказал Боррель после заседания Совета ЕС на уровне министров обороны.

Боррель отметил, что это неудача не только для него, но и "для всех государств-членов, которые ожидают компенсации".

"Надо, чтобы я еще раз заявил, что военное оснащение было поставлено Украине. Государства-члены ожидают компенсации. И это блокирование продолжается, потому что Венгрия по-прежнему препятствует соглашению. (...) Я пытался найти возможное решение, но все варианты решений, которые я выложил на стол, по той или иной причине не встретили согласия других. (...) В конце концов, главную ответственность несет Венгрия", - заявил глава европейской дипломатии.

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"Я направил это в рабочую группу комитета по политике и безопасности, и надеюсь, что они смогут найти решение. И, может, моей преемнице (Каи Каллас. - Ред.) больше повезет, чем мне", - предположил Боррель, чей мандат завершается в конце ноября.

Он также затронул тему использования доходов от замороженных российских активов, за счет которых, по его словам, следует "запланировать другие поставки Украине". Боррель напомнил, что первый транш в EUR400 млн предназначался для украинской военной промышленности. Второй транш из этих доходов, который ожидается в марте-апреле 2025 года, он предложил направить на закупки военного оснащения для украинской армии.

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