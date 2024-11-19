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Новости Помощь Украине
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Из-за позиции Венгрии 6,6 млрд евро компенсации помощи Украине остаются заблокированными, - Боррель

боррель,жозеп

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель констатировал, что ему не удалось преодолеть вето Венгрии, которая заблокировала 6,6 млрд евро Европейского фонда мира для компенсации странам Евросоюза поставок военной помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению, мое предложение разблокировать EUR 6,6 млрд в счет помощи Украине не было реализовано. Мы все еще в тупике. Теперь технические инстанции совета должны продолжать искать решение", - сказал Боррель после заседания Совета ЕС на уровне министров обороны.

Боррель отметил, что это неудача не только для него, но и "для всех государств-членов, которые ожидают компенсации".

"Надо, чтобы я еще раз заявил, что военное оснащение было поставлено Украине. Государства-члены ожидают компенсации. И это блокирование продолжается, потому что Венгрия по-прежнему препятствует соглашению. (...) Я пытался найти возможное решение, но все варианты решений, которые я выложил на стол, по той или иной причине не встретили согласия других. (...) В конце концов, главную ответственность несет Венгрия", - заявил глава европейской дипломатии.

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"Я направил это в рабочую группу комитета по политике и безопасности, и надеюсь, что они смогут найти решение. И, может, моей преемнице (Каи Каллас. - Ред.) больше повезет, чем мне", - предположил Боррель, чей мандат завершается в конце ноября.

Он также затронул тему использования доходов от замороженных российских активов, за счет которых, по его словам, следует "запланировать другие поставки Украине". Боррель напомнил, что первый транш в EUR400 млн предназначался для украинской военной промышленности. Второй транш из этих доходов, который ожидается в марте-апреле 2025 года, он предложил направить на закупки военного оснащения для украинской армии.

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Автор: 

Венгрия (1933) Евросоюз (17063) Боррель Жозеп (784) замороженные активы (278)


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Топ комментарии
+13
Посміховисько, Угорщина дотаційна, грошей у общак не дає, а блокувати може. Це як на фірмі сторож або прибиральниця, може блокувати операційну діяльність. Демократія повинна бути з кулаками , а не рожевим каченятком.
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19.11.2024 22:16
+10
І в той самий час через Україну нафтопроводом "Дружба" на повну потужність перекачується нафта ***** орбану а за виручене бабло рашка вбиває наших Воїнів і все це відбувається під надійним "контролем" єрмака!
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19.11.2024 22:21
+9
Ну не підараси? - і шо іх не можна прижучити? - вони ж на дотаціях
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19.11.2024 22:15
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Ну не підараси? - і шо іх не можна прижучити? - вони ж на дотаціях
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19.11.2024 22:15 Ответить
Посміховисько, Угорщина дотаційна, грошей у общак не дає, а блокувати може. Це як на фірмі сторож або прибиральниця, може блокувати операційну діяльність. Демократія повинна бути з кулаками , а не рожевим каченятком.
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19.11.2024 22:16 Ответить
було би бажання, не нині та з'явилася Угощина ...., чого і не видко й досі.
те саме стосується і НАТО щодо нєчлєна кассапердонії.
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19.11.2024 22:20 Ответить
І в той самий час через Україну нафтопроводом "Дружба" на повну потужність перекачується нафта ***** орбану а за виручене бабло рашка вбиває наших Воїнів і все це відбувається під надійним "контролем" єрмака!
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19.11.2024 22:21 Ответить
д'Єрмака .
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20.11.2024 04:19 Ответить
зустріч європейських аферистів з Орбаном, перед засіданням Європейського фонду миру,-"Слухай "борман"заблокуй війскову допомогу Україні ,а ми потім на Угорщину її кинемо..."
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19.11.2024 22:22 Ответить
А я думаю так, - слава богу, що "********" всього лише 10 мільйонів.

Важко навіть уявити, що сталося б з Європою, якби цих відсмоктувачів ************ прутня було б разів у 10 більше...
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19.11.2024 22:27 Ответить
Цікаво, а скільки ще ЄС буде закривати очі на "шалості" бОрмана? Це ж вже очевидно, що це відвертий ворог і буде поводитись вороже не тільки до України, але й довсієї Європи. Війна проявляє не тільки у нас оту мразь і промоскальські гниди, а і в Європі. Проте, потрібна ще й доуже сильна політична воля, щоб довести все до логічного кінця - знищити всю прокацапську нечисть і у нас, і в Європі, і в Штатах!
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19.11.2024 22:31 Ответить
Це тому, що єрмак прокачує на Угорщину кацапську нафту без уваженія. Треба спробувати качати безкоштовно. І збільшити потужність.
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19.11.2024 22:33 Ответить
Не через угорщину,через імпотентність євросоюзу. Називайте речі своїми іменами
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19.11.2024 22:43 Ответить
"Друг! Я не могу идти! Эти мерзавцы связали мне шнурки на ботинках!"
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19.11.2024 23:00 Ответить
Оборвать нефтяную и газовую сиськи раzziйские, которые сосут орбанята и фицушки, и их возражения пойдут по курсу намасковского "ваеннага корабля"
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20.11.2024 01:08 Ответить
При чому не потрібно якісь супер ракети, або дозвіл будь-кого. Просто пару кілограмів вибухівки і громадянська позиція. Може і простої ручної гранати вистачить, ніхто не перевіряв навіть.
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20.11.2024 06:17 Ответить
Якось треба так придумати як помститися цій старій жабі..
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20.11.2024 01:55 Ответить
Невже ніхто не розуміє що Орбани, Карбони та інші Чаушеску це тільки привід не витрачати занадто багато грошей на Україну. Такий тупий обман.
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20.11.2024 06:25 Ответить
За словами Борреля, за майже три роки повномасштабної війни РФ проти України "Угорщина підтримувала всі рішення ЄС щодо санкцій та підтримки України"…

У Борреля когнитивный диссонанс???
🤪
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20.11.2024 06:40 Ответить
А що каву делегації Угорщини важко запропонувати перед голосуванням ?
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21.11.2024 19:33 Ответить
 
 