УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11413 відвідувачів онлайн
Новини
7 768 28

Умєров нагородив військовослужбовиць Грабарчук, Стеблевець та Максименко, які збили крилату ракету

Рустем Умєров з українськими захисницями, які збили російську ракету

Міністр оборони Рустем Умєров вручив відзнаки захисницям Наталії Грабарчук, Ользі Максименко та Валентині Стеблевець за збиття російської крилатої ракети Х-101.

Про це пише пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Влучний постріл, точна координація, і радісні емоції перемоги. Сьогодні мав за честь особисто зустрітися із трьома неймовірними захисницями, які стали символом професіоналізму та відваги. Їхня злагоджена робота дозволила захистити важливий об’єкт критичної інфраструктури у Рівненській області, збивши російську крилату ракету Х-101", - йдеться в повідомленні.

Старший солдат Ольга Максименко забезпечувала відеофіксацію цієї бойової операції, "яка стала не лише доказом успішного виконання завдання, але й мотивуючим моментом для всіх нас".

Дивіться: Ми зробили довгі "Нептуни", є перші ураження, - Зеленський. ВIДЕО

Старший солдат Валентина Стеблевець працювала з планшетом, контролювала повітряну обстановку і передавала ключову інформацію про ціль.

А влучний пуск із ПЗРК "Ігла" виконала солдат Наталія Грабарчук, яка раніше пройшла два курси підготовки у навчальному центрі в Десні. Її професіоналізм і зосередженість довели, що кожна мить підготовки має значення.

"Пишаємось вами, вашою службою та вашою незламністю! Від імені Міністерства оборони та всієї України подякував Ользі, Валентині та Наталії за їхню відданість і сміливість та вручив заслужені відзнаки Міноборони. Ваша робота захищає наше небо і наближає перемогу", - сказав Умєров.

Цензор.НЕТ опублікував відео, на якому Наталія Грабарчук збиває російську крилату ракету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Житомирщині вибухотехніки знищили бойову частину російського дрона та касетні елементи ракети Х-101. ВIДЕО

Автор: 

крилаті ракети (1072) нагорода (1260) Умєров Рустем (604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
Слава українським дівчатам!

показати весь коментар
20.11.2024 01:01
+14
Може пора ввести правила французького легіону - справжні призвища тількі після війни ?
не фіг багато пистеть , умеров .
Ворог не дремлет і ще багато у владі цієї кауапськоі гидоти
показати весь коментар
20.11.2024 01:11
+14
показати весь коментар
20.11.2024 02:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава українським дівчатам!

показати весь коментар
20.11.2024 01:01 Відповісти
наші красапети! респектище!
показати весь коментар
20.11.2024 01:02 Відповісти
яка з них та сама Наташа, до речі?
показати весь коментар
20.11.2024 01:03 Відповісти
наташі - в москалів, не ображайте Українок.
В Україні - Наталки, Наталії, Наталі, Наталочки.
показати весь коментар
20.11.2024 04:00 Відповісти
Вони самі її так назвали
показати весь коментар
20.11.2024 09:03 Відповісти
Чужі помилки виправляють, а не повторюють.
показати весь коментар
20.11.2024 12:18 Відповісти
Може пора ввести правила французького легіону - справжні призвища тількі після війни ?
не фіг багато пистеть , умеров .
Ворог не дремлет і ще багато у владі цієї кауапськоі гидоти
показати весь коментар
20.11.2024 01:11 Відповісти
Те що списки існують - не сумніваюсь. Згадайте історию як НКВД вбивало лідерів українського націонализму . І кацапів рулить пітерська імперськисть - і щоб держати під контролем народи , вони вбивають цвіт нації.
показати весь коментар
20.11.2024 01:22 Відповісти
Яке ШІ як це може взагалі обробляти інформацію з відкритих джерел???
показати весь коментар
20.11.2024 04:49 Відповісти
Не пора. Чи ви вважаєте, що їх возьмуть в полон на Рівненщині. Країна має знати своїх героїв.
показати весь коментар
20.11.2024 12:02 Відповісти
Пані Тихонова, Вам треба поцікавиться історию національної України . Може почніть з Батурина
показати весь коментар
20.11.2024 12:56 Відповісти
Країна має знати подвиги своїх героїв, а не їх "фамилии, адреса и пароли"!
показати весь коментар
20.11.2024 13:58 Відповісти
Майже страшно за Зеленського. Весь світ знає, як він потужно бореться з ворогом. І замахи на нього роблять раз на тиждень. І нічого, живий. Взагалі то, у нас герої з кожного села є, але трублять на весь світ лише про сотьню бідолах, яківтопились у Тисі. Весь світ знає, що ми країна ухилянтів, а не героїв. Тільки Зеленський мужньо бореться.
показати весь коментар
21.11.2024 14:08 Відповісти
Чи не соромно було кабінетному вояці фоткатись з захисницями?😞
показати весь коментар
20.11.2024 01:14 Відповісти
показати весь коментар
20.11.2024 02:43 Відповісти
Ця стаття на правах реклами служби жінок в армії. Треба зазначати це
показати весь коментар
20.11.2024 02:56 Відповісти
Та хоть бы и так. Если плюшевые козаки ховаются по домам, то приходится жинкам служить.
показати весь коментар
20.11.2024 18:11 Відповісти
на каждого стрелка блогер и фотограф пзрк - оно конечно дороже за планшет и видосик. лопаты опять же тоже есть если что.
показати весь коментар
20.11.2024 03:18 Відповісти
Я після новин про «прес-секретар обласного/районного ТЦК» перестав чомусь дивуватися.
показати весь коментар
20.11.2024 05:40 Відповісти
Хоча конкретно в цьому випадку, то там начебто все нормально - її ж товаришка по службі по бойовому розрахунку і знімала
показати весь коментар
20.11.2024 05:43 Відповісти
На тлі цього новини, що людей з мобільних груп ППО відправляють на передову взагалі дико звучить. Тим паче коли знають, що кацапи почнуть перед зимою ракетні удари.
У чому проблема тоді з комісованих солдатів не створювати такі групи, а не виводити за штат із 600грн?
показати весь коментар
20.11.2024 05:46 Відповісти
У комісованих солдатів здебільшого є інвалідності та інші вади здоров'я, які не дають змоги повноцінно виконувати бойові завдання. Мобільні групи мають влучати у ворожі повітряні цілі, а не просто гатити у небо. Невже треба розтлумачувати такі очевидні речі ?
показати весь коментар
20.11.2024 08:30 Відповісти
Я ж не пишу, що всіх - а тих, хто може. Ну і тут навантаження на порядок менше, ніж на передовій, і багато ветеранів із радістю б продовжували там службу
показати весь коментар
20.11.2024 09:02 Відповісти
Це, звичайно, не передова, але навіть добу на вулиці під час наряду, в напрузі, за будь-якої погоди, без сну - це не прогулянка і не курорт, ще коли мерзнеш весь час, треба запас здоров'я мати. І це ж не на один день. Там весь нормальний режим "летить", а потім і здоров'я так само. Це хоч і не фронт, але робота важка.
показати весь коментар
20.11.2024 14:56 Відповісти
Значна частина мобільних вогневих груп - це ДФТГ (добровольчі формування територіальних громад). Ніхто не заважає комісованим військовим туди долучатися.
АЛЕ
1. Чи схочуть після пережитих жахіть війни.
2. Там не платять (хіба за рішенням громади якийсь мінімум), члени ДФТГ отримують з/п за місцем роботи. На чергування виходять за графіком.
показати весь коментар
20.11.2024 10:41 Відповісти
Красуні 🥰
показати весь коментар
20.11.2024 06:06 Відповісти
 
 