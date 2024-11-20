Умєров нагородив військовослужбовиць Грабарчук, Стеблевець та Максименко, які збили крилату ракету

Міністр оборони Рустем Умєров вручив відзнаки захисницям Наталії Грабарчук, Ользі Максименко та Валентині Стеблевець за збиття російської крилатої ракети Х-101.

Про це пише пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Влучний постріл, точна координація, і радісні емоції перемоги. Сьогодні мав за честь особисто зустрітися із трьома неймовірними захисницями, які стали символом професіоналізму та відваги. Їхня злагоджена робота дозволила захистити важливий об’єкт критичної інфраструктури у Рівненській області, збивши російську крилату ракету Х-101", - йдеться в повідомленні.

Старший солдат Ольга Максименко забезпечувала відеофіксацію цієї бойової операції, "яка стала не лише доказом успішного виконання завдання, але й мотивуючим моментом для всіх нас".

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Старший солдат Валентина Стеблевець працювала з планшетом, контролювала повітряну обстановку і передавала ключову інформацію про ціль.

А влучний пуск із ПЗРК "Ігла" виконала солдат Наталія Грабарчук, яка раніше пройшла два курси підготовки у навчальному центрі в Десні. Її професіоналізм і зосередженість довели, що кожна мить підготовки має значення.

"Пишаємось вами, вашою службою та вашою незламністю! Від імені Міністерства оборони та всієї України подякував Ользі, Валентині та Наталії за їхню відданість і сміливість та вручив заслужені відзнаки Міноборони. Ваша робота захищає наше небо і наближає перемогу", - сказав Умєров.

Цензор.НЕТ опублікував відео, на якому Наталія Грабарчук збиває російську крилату ракету.

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