Умєров нагородив військовослужбовиць Грабарчук, Стеблевець та Максименко, які збили крилату ракету
Міністр оборони Рустем Умєров вручив відзнаки захисницям Наталії Грабарчук, Ользі Максименко та Валентині Стеблевець за збиття російської крилатої ракети Х-101.
Про це пише пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Влучний постріл, точна координація, і радісні емоції перемоги. Сьогодні мав за честь особисто зустрітися із трьома неймовірними захисницями, які стали символом професіоналізму та відваги. Їхня злагоджена робота дозволила захистити важливий об’єкт критичної інфраструктури у Рівненській області, збивши російську крилату ракету Х-101", - йдеться в повідомленні.
Старший солдат Ольга Максименко забезпечувала відеофіксацію цієї бойової операції, "яка стала не лише доказом успішного виконання завдання, але й мотивуючим моментом для всіх нас".
Старший солдат Валентина Стеблевець працювала з планшетом, контролювала повітряну обстановку і передавала ключову інформацію про ціль.
А влучний пуск із ПЗРК "Ігла" виконала солдат Наталія Грабарчук, яка раніше пройшла два курси підготовки у навчальному центрі в Десні. Її професіоналізм і зосередженість довели, що кожна мить підготовки має значення.
"Пишаємось вами, вашою службою та вашою незламністю! Від імені Міністерства оборони та всієї України подякував Ользі, Валентині та Наталії за їхню відданість і сміливість та вручив заслужені відзнаки Міноборони. Ваша робота захищає наше небо і наближає перемогу", - сказав Умєров.
Цензор.НЕТ опублікував відео, на якому Наталія Грабарчук збиває російську крилату ракету.
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не фіг багато пистеть , умеров .
Ворог не дремлет і ще багато у владі цієї кауапськоі гидоти
У чому проблема тоді з комісованих солдатів не створювати такі групи, а не виводити за штат із 600грн?
АЛЕ
1. Чи схочуть після пережитих жахіть війни.
2. Там не платять (хіба за рішенням громади якийсь мінімум), члени ДФТГ отримують з/п за місцем роботи. На чергування виходять за графіком.