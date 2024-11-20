Примаченко не планує ставати нардепом попри рішення ЦВК

Співзасновник освітньої платформи України Prometheus Іван Примаченко заявив, що не збирається ставати народним депутатом, як про це оголосила Центральна виборча комісія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Іван Примаченко написав у фейсбуці.

"Нещодавно в ЗМІ промайнула новина про те, що ЦВК визнало мене народним депутатом. Зваживши де зможу принести більше користі, я вирішив залишатися CEO Prometheus, в якому ми зараз напружено працюємо над цілою низкою стратегічних освітніх проєктів для військових, бізнесів, людей, що постраждали від війни, медиків, освітян та ініціатив підтримки відновлення, які сукупно мають охопити два мільйони слухачів в 2025 році", - написав він.

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Примаченко додав, що праця парламенту надзвичайно важлива, але наразі він відчуває, що було б безвідповідально покинути роботу над цілою низкою стратегічних програм Prometheus.

"Буду радий і далі усіляко підтримувати колег з фракції Голосу та всіх народних депутатів, які працюють на благо країни, поза межами парламенту", - додав Примаченко.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія визнала Івана Примаченка обраним народним депутатом України від партії "Голос" замість померлого Олега Макарова.

Зауважимо, що наступним у списку "Голосу" після Івана Примаченка йде експерший заступник міністра економіки Павло Кухта.