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Примаченко не планує ставати нардепом попри рішення ЦВК

Засновник Прометеуса не хоче ставати депутатом

Співзасновник освітньої платформи України Prometheus Іван Примаченко заявив, що не збирається ставати народним депутатом, як про це оголосила Центральна виборча комісія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Іван Примаченко написав у фейсбуці.

"Нещодавно в ЗМІ промайнула новина про те, що ЦВК визнало мене народним депутатом. Зваживши де зможу принести більше користі, я вирішив залишатися CEO Prometheus, в якому ми зараз напружено працюємо над цілою низкою стратегічних освітніх проєктів для військових, бізнесів, людей, що постраждали від війни, медиків, освітян та ініціатив підтримки відновлення, які сукупно мають охопити два мільйони слухачів в 2025 році", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК визнала Примаченка обраним народним депутатом від партії "Голос"

Примаченко додав, що праця парламенту надзвичайно важлива, але наразі він відчуває, що було б безвідповідально покинути роботу над цілою низкою стратегічних програм Prometheus.

"Буду радий і далі усіляко підтримувати колег з фракції Голосу та всіх народних депутатів, які працюють на благо країни, поза межами парламенту", - додав Примаченко.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія визнала Івана Примаченка обраним народним депутатом України від партії "Голос" замість померлого Олега Макарова.

Зауважимо, що наступним у списку "Голосу" після Івана Примаченка йде експерший заступник міністра економіки Павло Кухта.

Автор: 

депутат (1771) ЦВК (1177) Голос партія (512)


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Не хоче "законтачитися"
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20.11.2024 15:06 Відповісти
не хоче маратися.....
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20.11.2024 15:08 Відповісти
Это "Голос" они вообще пришли по недоразумению
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20.11.2024 15:40 Відповісти
а ніфіга!
взявся за грудь, роби що небудь!
оно юрчишин, так вилізує хе!дупу, що аж за вухами тріщить.
тим більше, що тебе вже оголосили!
а то почалося: тут хочу, тут не хочу?
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20.11.2024 15:10 Відповісти
Не хоче стати в очах людей спільником цієї корумпованої і "просроченої" влади. Це правильне рішення.
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20.11.2024 15:44 Відповісти
А на фуя йому цей гімор з електронними деклараціями, звільненням з роботи та обмеженнями на виїзд за кордон?
Зараз в цього славко-списочника налагоджене спокійне життя, тому він і звдає собі простий єврейський "вопрос": "А что я с этого буду иметь?".
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20.11.2024 15:49 Відповісти
"праця парламенту надзвичайно важлива" - отакої...
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20.11.2024 17:19 Відповісти
 
 