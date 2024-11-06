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ЦВК визнала Примаченка обраним народним депутатом від партії "Голос"

народний депутат Примаченко Іван партія Голос

Центральна виборча комісія визнала Івана Примаченка обраним народним депутатом України від партії "Голос" замість померлого Олега Макарова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

ЦВК отримала від Апарату Верховної Ради документ про дострокове припинення повноважень народного депутата від "Голосу" Олега Макарова, про смерть якого стало відомо 29 жовтня.

Виходячи з цього, ЦВК визнала Івана Примаченка, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку партії "Голосу" під № 24, обраним народним депутатом на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Про Примаченка відомо, що він є співзасновником освітньої платформи Prometheus.

Також читайте: Верховний Суд підтвердив правомірність припинення державного фінансування партії "Голос", - НАЗК

Автор: 

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06.11.2024 18:38 Відповісти
Інвалід, чи замолодий для повістки?
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06.11.2024 18:44 Відповісти
Может хоть сейчас нашему мудрому народу дойдет что партийные списки это полный лохотрон и по которым зеленые набрали разный сброд с тусовок в ночных клубах? Попробывали бы депутаты фыбранные по округам принять этот дебильный закон о дровах это был бы их приговор на следующих выборах.
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06.11.2024 19:36 Відповісти
набрали швали и подсунули народу
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06.11.2024 19:44 Відповісти
Це фракція Піпи та Умєрова.
Ця фракція є представниками лише інтересів Львівської області.
Самої корумпованої обасті (тут митниця, про зловживання якої "Голос" мовчить).
Негідники, а не фракція.
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06.11.2024 20:11 Відповісти
 
 