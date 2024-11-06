ЦВК визнала Примаченка обраним народним депутатом від партії "Голос"

Центральна виборча комісія визнала Івана Примаченка обраним народним депутатом України від партії "Голос" замість померлого Олега Макарова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

ЦВК отримала від Апарату Верховної Ради документ про дострокове припинення повноважень народного депутата від "Голосу" Олега Макарова, про смерть якого стало відомо 29 жовтня.

Виходячи з цього, ЦВК визнала Івана Примаченка, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку партії "Голосу" під № 24, обраним народним депутатом на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Про Примаченка відомо, що він є співзасновником освітньої платформи Prometheus.

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