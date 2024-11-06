ЦИК признал Примаченко избранным народным депутатом от партии "Голос"

Центральная избирательная комиссия признала Ивана Примаченко избранным народным депутатом Украины от партии "Голос" вместо умершего Олега Макарова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

ЦИК получила от Аппарата Верховной Рады документ о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Голоса" Олега Макарова, о смерти которого стало известно 29 октября.

Исходя из этого, ЦИК признала Ивана Примаченко, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список партии "Голос" под № 24, избранным народным депутатом на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

О Примаченко известно, что он является соучредителем образовательной платформы Prometheus.

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