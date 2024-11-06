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ЦИК признал Примаченко избранным народным депутатом от партии "Голос"

народний депутат Примаченко Іван партія Голос

Центральная избирательная комиссия признала Ивана Примаченко избранным народным депутатом Украины от партии "Голос" вместо умершего Олега Макарова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

ЦИК получила от Аппарата Верховной Рады документ о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Голоса" Олега Макарова, о смерти которого стало известно 29 октября.

Исходя из этого, ЦИК признала Ивана Примаченко, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список партии "Голос" под № 24, избранным народным депутатом на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

О Примаченко известно, что он является соучредителем образовательной платформы Prometheus.

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Автор: 

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06.11.2024 18:38 Ответить
Інвалід, чи замолодий для повістки?
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06.11.2024 18:44 Ответить
Может хоть сейчас нашему мудрому народу дойдет что партийные списки это полный лохотрон и по которым зеленые набрали разный сброд с тусовок в ночных клубах? Попробывали бы депутаты фыбранные по округам принять этот дебильный закон о дровах это был бы их приговор на следующих выборах.
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06.11.2024 19:36 Ответить
набрали швали и подсунули народу
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06.11.2024 19:44 Ответить
Це фракція Піпи та Умєрова.
Ця фракція є представниками лише інтересів Львівської області.
Самої корумпованої обасті (тут митниця, про зловживання якої "Голос" мовчить).
Негідники, а не фракція.
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06.11.2024 20:11 Ответить
 
 