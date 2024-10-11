Верховный Суд подтвердил правомерность прекращения государственного финансирования партии "Голос", - НАПК

Верховный Суд подтвердил правомерность действий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в вопросе прекращения финансирования политической партии "Голос".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Сегодня, 11 октября 2024 года, Кассационный административный суд вынес постановление по делу № 855/3/24, которым подтвердил правомерность решения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о прекращении государственного финансирования политической партии "Голос".

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит. Это означает, что политическая партия в этом созыве больше не получит средств государственного финансирования на осуществление уставной деятельности", - отметили в НАПК.

В июне 2024 года НАПК прекратило финансирование политической партии "Голос" из-за недостоверных сведений в отчетах почти на 5 млн грн. В двух квартальных отчетах за 2020 год политическая партия "Голос" внесла в отчет недостоверные сведения на общую сумму 4 млн 726 тыс. 500 грн. Это стало основанием для прекращения государственного финансирования уставной деятельности партии.

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До конца этого года партия "Голос" должна была бы получить от государства более 57 млн грн (за два квартала).