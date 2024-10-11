Верховный Суд подтвердил правомерность прекращения государственного финансирования партии "Голос", - НАПК
Верховный Суд подтвердил правомерность действий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в вопросе прекращения финансирования политической партии "Голос".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Сегодня, 11 октября 2024 года, Кассационный административный суд вынес постановление по делу № 855/3/24, которым подтвердил правомерность решения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о прекращении государственного финансирования политической партии "Голос".
Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит. Это означает, что политическая партия в этом созыве больше не получит средств государственного финансирования на осуществление уставной деятельности", - отметили в НАПК.
В июне 2024 года НАПК прекратило финансирование политической партии "Голос" из-за недостоверных сведений в отчетах почти на 5 млн грн. В двух квартальных отчетах за 2020 год политическая партия "Голос" внесла в отчет недостоверные сведения на общую сумму 4 млн 726 тыс. 500 грн. Это стало основанием для прекращения государственного финансирования уставной деятельности партии.
До конца этого года партия "Голос" должна была бы получить от государства более 57 млн грн (за два квартала).
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двічі недодепутат.
А? Шо? Нема?
Люди втомились, від того, що їм весь час підсовують непотріб. Ну а тут Вакарчук, то думають, що тепер вже те. А він обманув. Це як він обплював народ своєю вихідкою.
На цьому шахрайстві він явно немалі гроші "заробив" від олігарха.
Після цього він ні як співак ні як українець для мене не існує. Зрадник і безнаціональне чмо.
Ну що вакарчук, мистецтво і політику не змішувати? Це не політика, а мерзотне шахрайство.
От і наслідки.