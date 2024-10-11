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Верховный Суд подтвердил правомерность прекращения государственного финансирования партии "Голос", - НАПК

Верховний Суд підтвердив рішення НАЗК щодо фінансування партії Голос

Верховный Суд подтвердил правомерность действий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в вопросе прекращения финансирования политической партии "Голос".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Сегодня, 11 октября 2024 года, Кассационный административный суд вынес постановление по делу № 855/3/24, которым подтвердил правомерность решения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о прекращении государственного финансирования политической партии "Голос".

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит. Это означает, что политическая партия в этом созыве больше не получит средств государственного финансирования на осуществление уставной деятельности", - отметили в НАПК.

В июне 2024 года НАПК прекратило финансирование политической партии "Голос" из-за недостоверных сведений в отчетах почти на 5 млн грн. В двух квартальных отчетах за 2020 год политическая партия "Голос" внесла в отчет недостоверные сведения на общую сумму 4 млн 726 тыс. 500 грн. Это стало основанием для прекращения государственного финансирования уставной деятельности партии.

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До конца этого года партия "Голос" должна была бы получить от государства более 57 млн грн (за два квартала).

Автор: 

Верховный Суд (1099) НАПК (1223) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+15
А є висновок ВС чи КС щодо законності повновадень Зеленського після травня 2024?

А? Шо? Нема?
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11.10.2024 18:57
+12
А прокацапські партії можна фінансувати? Про продажну та корумповану ''сн'' взагалі нічого не казатиму...
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11.10.2024 18:56
+9
сявка вакарчук красавчік.
двічі недодепутат.
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11.10.2024 18:46
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сявка вакарчук красавчік.
двічі недодепутат.
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11.10.2024 18:46 Ответить
Все буде добре, для кожного окрім нас.
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11.10.2024 18:49 Ответить
Що той голос, всі кошти на народ, точніше на його слуг.
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11.10.2024 18:48 Ответить
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11.10.2024 18:54 Ответить
А прокацапські партії можна фінансувати? Про продажну та корумповану ''сн'' взагалі нічого не казатиму...
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11.10.2024 18:56 Ответить
У парламенті є проукраїнські партії? Назвіть хоч одну, а я назву вам їхні зрадницькі рішення і дії проти інтересів України.
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12.10.2024 12:38 Ответить
А є висновок ВС чи КС щодо законності повновадень Зеленського після травня 2024?

А? Шо? Нема?
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11.10.2024 18:57 Ответить
Голос ще гірше за інші партії виявився. А як гордо спочатку себе позиціонували....
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11.10.2024 19:07 Ответить
О, це що, Кіра Рудик на зарплату депутатки житиме? І цей спітнілий хлопчик Желєняк теж?
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11.10.2024 20:26 Ответить
Їх взагалі не повинно бути в парламенті. Вакарчук з олігархом провели шахрайську операцію.
Люди втомились, від того, що їм весь час підсовують непотріб. Ну а тут Вакарчук, то думають, що тепер вже те. А він обманув. Це як він обплював народ своєю вихідкою.
На цьому шахрайстві він явно немалі гроші "заробив" від олігарха.
Після цього він ні як співак ні як українець для мене не існує. Зрадник і безнаціональне чмо.
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11.10.2024 23:59 Ответить
І ще. Тільки довбні можуть після цього ходити на його концерти.
Ну що вакарчук, мистецтво і політику не змішувати? Це не політика, а мерзотне шахрайство.
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12.10.2024 00:08 Ответить
Партія дала привід до недовіри після щорічного звіту про витрати.
От і наслідки.
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11.10.2024 23:59 Ответить
 
 