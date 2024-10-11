Верховний Суд підтвердив правомірність припинення державного фінансування партії "Голос", - НАЗК

Верховний Суд підтвердив правомірність дій Національного агентства з питань запобігання корупції у питанні припинення фінансування політичної партії "Голос".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Сьогодні, 11 жовтня 2024 року, Касаційний адміністративний суд виніс постанову у справі № 855/3/24, якою підтвердив правомірність рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо припинення державного фінансування політичної партії "Голос".

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає. Це означає, що політична партія у цьому скликанні більше не отримає коштів державного фінансування на здійснення статутної діяльності", - зазначили у НАЗК.

У червні 2024 року НАЗК припинило фінансування політичній партії "Голос" через недостовірні відомості у звітах на майже 5 млн грн. У двох квартальних звітах за 2020 рік політична партія "Голос" внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн. Це стало підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії.

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До кінця цього року партія "Голос" мала б отримати від держави понад 57 млн грн (за два квартали).