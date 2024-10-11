Верховний Суд підтвердив правомірність припинення державного фінансування партії "Голос", - НАЗК
Верховний Суд підтвердив правомірність дій Національного агентства з питань запобігання корупції у питанні припинення фінансування політичної партії "Голос".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.
"Сьогодні, 11 жовтня 2024 року, Касаційний адміністративний суд виніс постанову у справі № 855/3/24, якою підтвердив правомірність рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо припинення державного фінансування політичної партії "Голос".
Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає. Це означає, що політична партія у цьому скликанні більше не отримає коштів державного фінансування на здійснення статутної діяльності", - зазначили у НАЗК.
У червні 2024 року НАЗК припинило фінансування політичній партії "Голос" через недостовірні відомості у звітах на майже 5 млн грн. У двох квартальних звітах за 2020 рік політична партія "Голос" внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн. Це стало підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії.
До кінця цього року партія "Голос" мала б отримати від держави понад 57 млн грн (за два квартали).
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двічі недодепутат.
А? Шо? Нема?
Люди втомились, від того, що їм весь час підсовують непотріб. Ну а тут Вакарчук, то думають, що тепер вже те. А він обманув. Це як він обплював народ своєю вихідкою.
На цьому шахрайстві він явно немалі гроші "заробив" від олігарха.
Після цього він ні як співак ні як українець для мене не існує. Зрадник і безнаціональне чмо.
Ну що вакарчук, мистецтво і політику не змішувати? Це не політика, а мерзотне шахрайство.
От і наслідки.