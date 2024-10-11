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Верховний Суд підтвердив правомірність припинення державного фінансування партії "Голос", - НАЗК

Верховний Суд підтвердив рішення НАЗК щодо фінансування партії Голос

Верховний Суд підтвердив правомірність дій Національного агентства з питань запобігання корупції у питанні припинення фінансування політичної партії "Голос".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Сьогодні, 11 жовтня 2024 року, Касаційний адміністративний суд виніс постанову у справі № 855/3/24, якою підтвердив правомірність рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо припинення державного фінансування політичної партії "Голос".

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає. Це означає, що політична партія у цьому скликанні більше не отримає коштів державного фінансування на здійснення статутної діяльності", - зазначили у НАЗК.

У червні 2024 року НАЗК припинило фінансування політичній партії "Голос" через недостовірні відомості у звітах на майже 5 млн грн. У двох квартальних звітах за 2020 рік політична партія "Голос" внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн. Це стало підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії.

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До кінця цього року партія "Голос" мала б отримати від держави понад 57 млн грн (за два квартали).

Автор: 

Верховний Суд (1192) НАЗК (1692) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+15
А є висновок ВС чи КС щодо законності повновадень Зеленського після травня 2024?

А? Шо? Нема?
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11.10.2024 18:57
+12
А прокацапські партії можна фінансувати? Про продажну та корумповану ''сн'' взагалі нічого не казатиму...
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11.10.2024 18:56
+9
сявка вакарчук красавчік.
двічі недодепутат.
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11.10.2024 18:46
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сявка вакарчук красавчік.
двічі недодепутат.
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11.10.2024 18:46 Відповісти
Все буде добре, для кожного окрім нас.
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11.10.2024 18:49 Відповісти
Що той голос, всі кошти на народ, точніше на його слуг.
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11.10.2024 18:48 Відповісти
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11.10.2024 18:54 Відповісти
А прокацапські партії можна фінансувати? Про продажну та корумповану ''сн'' взагалі нічого не казатиму...
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11.10.2024 18:56 Відповісти
У парламенті є проукраїнські партії? Назвіть хоч одну, а я назву вам їхні зрадницькі рішення і дії проти інтересів України.
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12.10.2024 12:38 Відповісти
А є висновок ВС чи КС щодо законності повновадень Зеленського після травня 2024?

А? Шо? Нема?
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11.10.2024 18:57 Відповісти
Голос ще гірше за інші партії виявився. А як гордо спочатку себе позиціонували....
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11.10.2024 19:07 Відповісти
О, це що, Кіра Рудик на зарплату депутатки житиме? І цей спітнілий хлопчик Желєняк теж?
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11.10.2024 20:26 Відповісти
Їх взагалі не повинно бути в парламенті. Вакарчук з олігархом провели шахрайську операцію.
Люди втомились, від того, що їм весь час підсовують непотріб. Ну а тут Вакарчук, то думають, що тепер вже те. А він обманув. Це як він обплював народ своєю вихідкою.
На цьому шахрайстві він явно немалі гроші "заробив" від олігарха.
Після цього він ні як співак ні як українець для мене не існує. Зрадник і безнаціональне чмо.
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11.10.2024 23:59 Відповісти
І ще. Тільки довбні можуть після цього ходити на його концерти.
Ну що вакарчук, мистецтво і політику не змішувати? Це не політика, а мерзотне шахрайство.
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12.10.2024 00:08 Відповісти
Партія дала привід до недовіри після щорічного звіту про витрати.
От і наслідки.
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11.10.2024 23:59 Відповісти
 
 