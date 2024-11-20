Примаченко не планирует становиться нардепом, несмотря на решение ЦИК

Сооснователь образовательной платформы Украины Prometheus Иван Примаченко заявил, что не собирается становиться народным депутатом, как об этом объявила Центральная избирательная комиссия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Иван Примаченко написал в фейсбуке.

"Недавно в СМИ промелькнула новость о том, что ЦИК признал меня народным депутатом. Взвесив где смогу принести больше пользы, я решил оставаться в CEO Prometheus, в котором мы сейчас напряженно работаем над целым рядом стратегических образовательных проектов для военных, бизнесов, людей, пострадавших от войны, медиков, педагогов и инициатив поддержки восстановления, которые совокупно должны охватить два миллиона слушателей в 2025 году", - написал он.

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Примаченко добавил, что работа парламента чрезвычайно важна, но сейчас он чувствует, что было бы безответственно покинуть работу над целым рядом стратегических программ Prometheus.

"Буду рад и дальше всячески поддерживать коллег из фракции Голоса и всех народных депутатов, которые работают на благо страны, вне парламента", - добавил Примаченко.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия признала Ивана Примаченко избранным народным депутатом Украины от партии "Голос" вместо умершего Олега Макарова.

Заметим, что следующим в списке "Голоса" после Ивана Примаченко идет экс-первый заместитель министра экономики Павел Кухта.