УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10536 відвідувачів онлайн
Новини
7 566 18

З’явився новий альянс Північна група-Україна, у який увійдуть країни Скандинавії, Балтії та Північної Європи, - Умєров

Зустріч альянсу Північна група-Україна

12 країн об’єднуються задля зміцнення безпеки та підтримки України в альянсі Північна група-Україна.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

"Нові альянси підтримки України. Розширюємо горизонти: запускаємо співпрацю в рамках Північна група-Україна", - зазначив Умєров.

До нього увійдуть 12 країн, зокрема:

  • Нордичні держави: Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія
  • Країни Балтії: Естонія, Латвія, Литва
  • А також Німеччина, Нідерланди, Польща та Велика Британія

"Сьогодні мали першу зустріч в такому форматі. Вдячний моєму другу, міністру оборони Данії, за лідерство та гостинність. Домовились, що наступне засідання в форматі Північна група-Україна проведемо в Україні. Мали відверту, щиру та конструктивну розмову з колегами", - написав міністр оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск анонсував саміт за участі країн Скандинавії, Балтії та Польщі, де обговорять підтримку України

Учасники зустрічі обговорили плани на 2025 рік, нагальні потреби України та як разом їх забезпечити максимально швидко.
Сфокусувалися на спільних загрозах, а також оснащенні бойових бригад важкою технікою.  

За словами Умєрова, інвестиції в український ОПК - окремий пріоритет. Все більше країн приєднуються до фінансування українського виробництва, зокрема і в рамках данської моделі: Швеція, Норвегія, Литва.  

Також він подякував союзникам за допомогу, яку вони надають.  

Ці країни — лідери у підтримці України. Вони першими:

  • надали основні бойові танки західного зразка
  • передали далекобійні боєприпаси для нанесення ударів у тилу ворога
  • забезпечили далекобійні системи ППО
  • підтримали Україну у фінансуванні оборонної промисловості
  • передали винищувачі F-16.

Читайте: Стармер закликатиме лідерів G20 подвоїти підтримку України, - FT

Автор: 

підтримка (596) Умєров Рустем (588)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
а як же 27 безпрецедентних гарантій безпеки?
показати весь коментар
20.11.2024 19:27
+6
Про таку коаліцію казав ще Боря Джонсонюк, коли був Прем'єром, але тоді, мабуть, було "не на часі"... А зараз вже "припікає" і майбутнє для дєрьмаківців (навіть за ширмою ЗЕ!) виглядає не зовсім райдужно...
показати весь коментар
20.11.2024 19:48
+3
Сильна коаліція - якшо ніхто не буде відлинювати - рашці кранти
показати весь коментар
20.11.2024 19:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Питання корупції навколо оборонних закупівль під час війни в Україні часом не встигли обговорити?
показати весь коментар
20.11.2024 19:23 Відповісти
а як же 27 безпрецедентних гарантій безпеки?
показати весь коментар
20.11.2024 19:27 Відповісти
Треба з південними корейцями альянси робити, у них зброї дофіга
показати весь коментар
20.11.2024 19:37 Відповісти
Сильна коаліція - якшо ніхто не буде відлинювати - рашці кранти
показати весь коментар
20.11.2024 19:38 Відповісти
Про таку коаліцію казав ще Боря Джонсонюк, коли був Прем'єром, але тоді, мабуть, було "не на часі"... А зараз вже "припікає" і майбутнє для дєрьмаківців (навіть за ширмою ЗЕ!) виглядає не зовсім райдужно...
показати весь коментар
20.11.2024 19:48 Відповісти
Зелена ''умора''. Ваші різні безпекові-коаліції вартують не більше ''Будапештського меморандуму''!
показати весь коментар
20.11.2024 19:52 Відповісти
Альянс в альянсі...
показати весь коментар
20.11.2024 19:59 Відповісти
Вдягни смокінг/костюм трясця тобі в печінку, ну всіж люди як люди...
показати весь коментар
20.11.2024 19:59 Відповісти
Міні, курва, Керенський.
показати весь коментар
20.11.2024 20:01 Відповісти
- Ребе! А оно поможет?
- Ну во всяком случае, не повредит! (с)
показати весь коментар
20.11.2024 20:12 Відповісти
Это цель США и Францию бортануть?
показати весь коментар
20.11.2024 20:31 Відповісти
Питання неправильне. Поставлене з метою розповсюдження фейків на користь кацапщини.
показати весь коментар
20.11.2024 20:58 Відповісти
Реальна економічна і військова сила против мордору.
показати весь коментар
20.11.2024 20:41 Відповісти
.....І очолювати цей союз буду Я!!!
Хоча нічого ще і не підписано, але то таке....
показати весь коментар
20.11.2024 21:37 Відповісти
Нормально , треба вигнати рашу із Балтиці.
показати весь коментар
21.11.2024 00:14 Відповісти
Вони планували протягнути свій північній потік через усю Балтику, а потім поставити під контроль ВХІД УСІМ СУДАМ В БАЛТИКУ під приводом боротьби з тероризмом , який сами і організують
показати весь коментар
21.11.2024 00:15 Відповісти
 
 