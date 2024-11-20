З’явився новий альянс Північна група-Україна, у який увійдуть країни Скандинавії, Балтії та Північної Європи, - Умєров
12 країн об’єднуються задля зміцнення безпеки та підтримки України в альянсі Північна група-Україна.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.
"Нові альянси підтримки України. Розширюємо горизонти: запускаємо співпрацю в рамках Північна група-Україна", - зазначив Умєров.
До нього увійдуть 12 країн, зокрема:
- Нордичні держави: Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія
- Країни Балтії: Естонія, Латвія, Литва
- А також Німеччина, Нідерланди, Польща та Велика Британія
"Сьогодні мали першу зустріч в такому форматі. Вдячний моєму другу, міністру оборони Данії, за лідерство та гостинність. Домовились, що наступне засідання в форматі Північна група-Україна проведемо в Україні. Мали відверту, щиру та конструктивну розмову з колегами", - написав міністр оборони.
Учасники зустрічі обговорили плани на 2025 рік, нагальні потреби України та як разом їх забезпечити максимально швидко.
Сфокусувалися на спільних загрозах, а також оснащенні бойових бригад важкою технікою.
За словами Умєрова, інвестиції в український ОПК - окремий пріоритет. Все більше країн приєднуються до фінансування українського виробництва, зокрема і в рамках данської моделі: Швеція, Норвегія, Литва.
Також він подякував союзникам за допомогу, яку вони надають.
Ці країни — лідери у підтримці України. Вони першими:
- надали основні бойові танки західного зразка
- передали далекобійні боєприпаси для нанесення ударів у тилу ворога
- забезпечили далекобійні системи ППО
- підтримали Україну у фінансуванні оборонної промисловості
- передали винищувачі F-16.
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