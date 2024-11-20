З’явився новий альянс Північна група-Україна, у який увійдуть країни Скандинавії, Балтії та Північної Європи, - Умєров

12 країн об’єднуються задля зміцнення безпеки та підтримки України в альянсі Північна група-Україна.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

"Нові альянси підтримки України. Розширюємо горизонти: запускаємо співпрацю в рамках Північна група-Україна", - зазначив Умєров.

До нього увійдуть 12 країн, зокрема:

Нордичні держави: Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія

Країни Балтії: Естонія, Латвія, Литва

А також Німеччина, Нідерланди, Польща та Велика Британія

"Сьогодні мали першу зустріч в такому форматі. Вдячний моєму другу, міністру оборони Данії, за лідерство та гостинність. Домовились, що наступне засідання в форматі Північна група-Україна проведемо в Україні. Мали відверту, щиру та конструктивну розмову з колегами", - написав міністр оборони.

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Учасники зустрічі обговорили плани на 2025 рік, нагальні потреби України та як разом їх забезпечити максимально швидко.

Сфокусувалися на спільних загрозах, а також оснащенні бойових бригад важкою технікою.

За словами Умєрова, інвестиції в український ОПК - окремий пріоритет. Все більше країн приєднуються до фінансування українського виробництва, зокрема і в рамках данської моделі: Швеція, Норвегія, Литва.

Також він подякував союзникам за допомогу, яку вони надають.

Ці країни — лідери у підтримці України. Вони першими:

надали основні бойові танки західного зразка

передали далекобійні боєприпаси для нанесення ударів у тилу ворога

забезпечили далекобійні системи ППО

підтримали Україну у фінансуванні оборонної промисловості

передали винищувачі F-16.

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