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Появился новый альянс Северная группа-Украина, в который войдут страны Скандинавии, Балтии и Северной Европы, – Умеров

Зустріч альянсу Північна група-Україна

12 стран объединяются для укрепления безопасности и поддержки Украины в альянсе Северная группа-Украина.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Новые альянсы поддержки Украины. Расширяем горизонты: запускаем сотрудничество в рамках Северная группа-Украина", - отметил Умеров.

В него войдут 12 стран, в частности:

  • Нордические государства: Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия.
  • Страны Балтии: Эстония, Латвия, Литва.
  • А также Германия, Нидерланды, Польша и Великобритания.

"Сегодня была первая встреча в таком формате. Благодарен моему другу, министру обороны Дании, за лидерство и гостеприимство. Договорились, что следующее заседание в формате Северная группа-Украина проведем в Украине. Имели откровенный, искренний и конструктивный разговор с коллегами", - написал министр обороны.

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Участники встречи обсудили планы на 2025 год, насущные потребности Украины и как вместе их обеспечить максимально быстро.
Сфокусировались на общих угрозах, а также оснащении боевых бригад тяжелой техникой.

По словам Умерова, инвестиции в украинский ОПК - отдельный приоритет. Все больше стран присоединяются к финансированию украинского производства, в том числе и в рамках датской модели: Швеция, Норвегия, Литва.

Также он поблагодарил союзников за помощь, которую они оказывают.

Эти страны - лидеры в поддержке Украины. Они первыми:

  • предоставили основные боевые танки западного образца;
  • передали дальнобойные боеприпасы для нанесения ударов в тылу врага;
  • обеспечили дальнобойные системы ПВО;
  • поддержали Украину в финансировании оборонной промышленности;
  • передали истребители F-16.

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Автор: 

поддержка (679) Умеров Рустем (525)


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Топ комментарии
+7
а як же 27 безпрецедентних гарантій безпеки?
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20.11.2024 19:27
+6
Про таку коаліцію казав ще Боря Джонсонюк, коли був Прем'єром, але тоді, мабуть, було "не на часі"... А зараз вже "припікає" і майбутнє для дєрьмаківців (навіть за ширмою ЗЕ!) виглядає не зовсім райдужно...
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20.11.2024 19:48
+3
Сильна коаліція - якшо ніхто не буде відлинювати - рашці кранти
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20.11.2024 19:38
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Правила форума Совет форумчан
Питання корупції навколо оборонних закупівль під час війни в Україні часом не встигли обговорити?
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20.11.2024 19:23 Ответить
а як же 27 безпрецедентних гарантій безпеки?
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20.11.2024 19:27 Ответить
Треба з південними корейцями альянси робити, у них зброї дофіга
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20.11.2024 19:37 Ответить
Сильна коаліція - якшо ніхто не буде відлинювати - рашці кранти
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20.11.2024 19:38 Ответить
Про таку коаліцію казав ще Боря Джонсонюк, коли був Прем'єром, але тоді, мабуть, було "не на часі"... А зараз вже "припікає" і майбутнє для дєрьмаківців (навіть за ширмою ЗЕ!) виглядає не зовсім райдужно...
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20.11.2024 19:48 Ответить
Зелена ''умора''. Ваші різні безпекові-коаліції вартують не більше ''Будапештського меморандуму''!
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20.11.2024 19:52 Ответить
Альянс в альянсі...
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20.11.2024 19:59 Ответить
Вдягни смокінг/костюм трясця тобі в печінку, ну всіж люди як люди...
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20.11.2024 19:59 Ответить
Міні, курва, Керенський.
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20.11.2024 20:01 Ответить
- Ребе! А оно поможет?
- Ну во всяком случае, не повредит! (с)
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20.11.2024 20:12 Ответить
Это цель США и Францию бортануть?
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20.11.2024 20:31 Ответить
Питання неправильне. Поставлене з метою розповсюдження фейків на користь кацапщини.
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20.11.2024 20:58 Ответить
Реальна економічна і військова сила против мордору.
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20.11.2024 20:41 Ответить
.....І очолювати цей союз буду Я!!!
Хоча нічого ще і не підписано, але то таке....
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20.11.2024 21:37 Ответить
Нормально , треба вигнати рашу із Балтиці.
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21.11.2024 00:14 Ответить
Вони планували протягнути свій північній потік через усю Балтику, а потім поставити під контроль ВХІД УСІМ СУДАМ В БАЛТИКУ під приводом боротьби з тероризмом , який сами і організують
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21.11.2024 00:15 Ответить
 
 