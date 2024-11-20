Появился новый альянс Северная группа-Украина, в который войдут страны Скандинавии, Балтии и Северной Европы, – Умеров
12 стран объединяются для укрепления безопасности и поддержки Украины в альянсе Северная группа-Украина.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.
"Новые альянсы поддержки Украины. Расширяем горизонты: запускаем сотрудничество в рамках Северная группа-Украина", - отметил Умеров.
В него войдут 12 стран, в частности:
- Нордические государства: Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия.
- Страны Балтии: Эстония, Латвия, Литва.
- А также Германия, Нидерланды, Польша и Великобритания.
"Сегодня была первая встреча в таком формате. Благодарен моему другу, министру обороны Дании, за лидерство и гостеприимство. Договорились, что следующее заседание в формате Северная группа-Украина проведем в Украине. Имели откровенный, искренний и конструктивный разговор с коллегами", - написал министр обороны.
Участники встречи обсудили планы на 2025 год, насущные потребности Украины и как вместе их обеспечить максимально быстро.
Сфокусировались на общих угрозах, а также оснащении боевых бригад тяжелой техникой.
По словам Умерова, инвестиции в украинский ОПК - отдельный приоритет. Все больше стран присоединяются к финансированию украинского производства, в том числе и в рамках датской модели: Швеция, Норвегия, Литва.
Также он поблагодарил союзников за помощь, которую они оказывают.
Эти страны - лидеры в поддержке Украины. Они первыми:
- предоставили основные боевые танки западного образца;
- передали дальнобойные боеприпасы для нанесения ударов в тылу врага;
- обеспечили дальнобойные системы ПВО;
- поддержали Украину в финансировании оборонной промышленности;
- передали истребители F-16.
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