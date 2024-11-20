В "Армія+" запустилося опитування військових щодо винагороди за знищену чи захоплену ворожу техніку, - Міноборони

У застосунку Армія+ стартувало нове опитування для військовослужбовців від Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони. У відомстві хочуть дослідити, як виконується одна із важливих соціальних гарантій — винагорода за знищену чи захоплену ворожу техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Мета опитування в Армія+

За даними Генштабу ЗСУ, за майже три роки повномасштабного вторгнення українські військові знищили понад 100 000 одиниць ворожої техніки. За знищення, а також захоплення кожної одиниці техніки захисники мають право на грошову премію або додаткову відпустку.

Мета опитування — з’ясувати, чи знають захисники про своє право, як воно виконується на практиці й про ймовірні перепони, які виникають під час його реалізації.

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Опитування триватиме 14 днів

"Як показали останні місяці, опитування в "Армія+" дійсно впливають на зміни у Силах оборони. Військові вже висловлювали свою думку стосовно навчання у застосунку, харчування чи зміни місця служби. І їхні результати враховувалися. Бо ми розуміємо — неможливо змінити систему без думки тих, хто нею користується. Тому запрошуємо пройти це опитування і поділитися ним із побратимами та посестрами", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Опитування стартувало сьогодні, 20 листопада, і триватиме 14 днів. На основі його результатів Департамент підготує конкретні кроки, щоб всі військові могли розраховувати на справедливі виплати винагороди та надання відпусток.

Його результати вплинуть на зміни, що допоможуть краще, швидше і простіше реалізовувати право військових на винагороди й відпустку, додали у пресслужбі Міноборони.

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