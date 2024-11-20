В "Армия+" запустился опрос военных относительно вознаграждения за уничтоженную или захваченную вражескую технику, - Минобороны

В приложении "Армия+" стартовал новый опрос для военнослужащих от Департамента внутреннего аудита Министерства обороны. В ведомстве хотят исследовать, как выполняется одна из важных социальных гарантий - вознаграждение за уничтоженную или захваченную вражескую технику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Цель опроса в "Армия+"

По данным Генштаба ВСУ, за почти три года полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили более 100 000 единиц вражеской техники. За уничтожение, а также захват каждой единицы техники защитники имеют право на денежную премию или дополнительный отпуск.

Цель опроса - выяснить, знают ли защитники о своем праве, как оно выполняется на практике и о возможных препятствиях, возникающих при его реализации.

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Опрос продлится 14 дней

"Как показали последние месяцы, опросы в "Армия+" действительно влияют на изменения в Силах обороны. Военные уже высказывали свое мнение относительно обучения в приложении, питания или изменения места службы. И их результаты учитывались. Потому что мы понимаем - невозможно изменить систему без мнения тех, кто ею пользуется. Поэтому приглашаем пройти этот опрос и поделиться им с побратимами", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Опрос стартовал сегодня, 20 ноября, и продлится 14 дней. На основе его результатов Департамент подготовит конкретные шаги, чтобы все военные могли рассчитывать на справедливые выплаты вознаграждения и предоставление отпусков.

Его результаты повлияют на изменения, которые помогут лучше, быстрее и проще реализовывать право военных на вознаграждения и отпуск, добавили в пресс-службе Минобороны.

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