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Новини
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Глава Міноборони Китаю Дун Цзюнь відмовився зустрітися із Остіном

Міністр оборони Китайю Дун Цзюнь відмовився від зустрічі з Остіном

Глава Міноборони Китаю Дун Цзюнь відмовився від зустрічі з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Це сталося під час переговорів міністрів оборони у Лаосі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Раніше на тлі багатосторонніх зібрань посадовців з питань національної безпеки в Азії очільники оборонних відомств США та Китаю проводили переговори, проте Китай відхилив прохання Остіна про зустріч цього тижня.

Також читайте: Для Китаю будуть наслідки за військову допомогу РФ, - Бербок

"Це прикро. Це впливає на регіон, тому що регіон дуже хоче бачити нас, знаєте, двох значних гравців у регіоні, які розмовляють один з одним. ... Я не думаю, що це має якісь наслідки для майбутнього. Я просто вважаю, це те, що вони вирішили зробити в цей момент, і тільки вони можуть пояснити, чому вирішили не скористатися гарною можливістю", - сказав Остін.

Глава Пентагону проводив зустріч із китайським колегою в кулуарах сінгапурської конференції на початку цього року. Під час тодішньої зустрічі виникли розбіжності двох країн щодо Тайваню та інших питань, проте вони наголосили на необхідності підтримувати відкриту комунікацію між військовими.

Раніше Сі Цзіньпін пообіцяв співпрацювати з адміністрацією новообраного президента США Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Китаю закликало до стриманості після оновлення Росією ядерної доктрини

Автор: 

Китай (4532) США (22590) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+19
Китайські потвори нічим не краще за каців. Такі самі покидьки тільки з іншим розрізом очей.
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21.11.2024 08:39
+18
Дуже сумно, що нас послали нах" сказав Остін, " але що робити? Треба йти". Та й пішов...
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21.11.2024 08:36
+16
Америка вигодувала червонодупого дракона на свою біду.
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21.11.2024 09:12
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Хто вже не послав їх нафуй мирового поліцая….ех здала позиції Америка на чолі з ліваками обамами
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21.11.2024 08:34 Відповісти
Дуже сумно, що нас послали нах" сказав Остін, " але що робити? Треба йти". Та й пішов...
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21.11.2024 08:36 Відповісти
Китайські потвори нічим не краще за каців. Такі самі покидьки тільки з іншим розрізом очей.
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21.11.2024 08:39 Відповісти
Усякі буряти-якути такі ж вузькоокі, як і кетайці, так що #єр ти їх розрізниш
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21.11.2024 08:43 Відповісти
Не хочуть кетайці розмовляти з кульгавими качками. От качку по пекінськи заточити, це діло
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21.11.2024 08:40 Відповісти
То може їм санкцій підсипати!
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21.11.2024 08:42 Відповісти
Засцяв....
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21.11.2024 08:44 Відповісти
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21.11.2024 09:18 Відповісти
Дзюнь дзунь дзінь дзянь обиделса однака
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21.11.2024 08:44 Відповісти
Навіть жовтоморді мавпи вже америкосів зневажають🤦‍♂️
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21.11.2024 08:47 Відповісти
вийожувається косоока мерзота
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21.11.2024 08:52 Відповісти
Америка вигодувала червонодупого дракона на свою біду.
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21.11.2024 09:12 Відповісти
не благодарные ТВАРИ !!!! Америка их вытащила из рисового БОЛОТА ,а они им теперь ДУЛИ крутят !!!!((((
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21.11.2024 09:13 Відповісти
Добряче ***** накрутило китайців- візантійська политіка у дії
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21.11.2024 09:16 Відповісти
То ще питання, хто кого накрутив...
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21.11.2024 09:23 Відповісти
Тоді пояснить чим заважала Пекину Україна, що ***** поперло с 200 тис арміей на війну?
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21.11.2024 09:26 Відповісти
Тим, що вона - не його.
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21.11.2024 09:32 Відповісти
З одного боку - послабити вплив США, а з іншого, наші надра, особливо сьогодні літій актуальний. Ну і саму ерефію ослабити, щоб слухнянішою була.
Без "благословіння" Китаю ***** б того не розпочинав. До речі розпочлось вторгнення після візиту ***** в Пекін, якщо хто забув...
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21.11.2024 09:36 Відповісти
Я памʼятаю що Китай дав добро на вторгнення на Олімпіаді , но це не означає що він накрутив хутина . Я вважаю що хутін досвідчений інтриган, який вбив собі у макитру що він другий Петро 1.
Він питерець , а пітерці імперці і горді завоюваннями територій німецькими царями .
Українські политтехнологі і психиатри мають проаналізувати політиків з Пітера . Пітерці- це теж ПОНАІХАВШИ кацапи на фінські землі , тобто десь внутри у них є відчуття життя на краденій неетничний землі. Я Вам дав посил на відео - подивитись з якою насолодою вони співають про крадену землю . А ми дивуємось що їх сини гинуть в Україні . Вони усі - кроваві крадії.
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21.11.2024 09:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1NGBGdhD2iY

подивиться уважно на агресора , який вбивав , вбиває і буде вбивати інших нації , якщо його не знищіти
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21.11.2024 09:56 Відповісти
Так, кацап то є дике людиноподібне створіння. То незаперечно, а от китайози то й використовують в своїх інтересах. Ще раз - ***** розпочало вторгнення лише після погодження з китайцями! То є просто факт. В них свої інтереси.
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21.11.2024 10:17 Відповісти
Відмовився, бо від остіна нічого не залежить. Всі рішення ухвалює байден та його найближче оточення. А цей просто статист. Його роль полягає в тому, щоб зачитати з апапірця заздалегідь написані тези.
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21.11.2024 09:25 Відповісти
скроро америку будуть на#уй всі підряд. ось так із світового лідера перетворитися на херзнашо
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21.11.2024 10:59 Відповісти
Бз Дун!
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21.11.2024 13:03 Відповісти
Спочатку США бездумно зробили Китай 2-ю економікою у світі, потім дозволили безконтрольно озброюватись та лізти всюди з китайскою повісткою дня. А зараз приходить пора вигрібати від комуністичного Кітаю гімно повною ложкою і це тільки6 початок. Замість жорсткої політики на виконання міжнародних договорів та правил міжнародгої торгівлі - млява, ялова політика всяких перезагрузок та сприянь комуністичному звіру Китая та раші, Ирану та Північнох Кореї. І ніякий ізоляціонізм трампістів, ніяке ховання у теплому європейському доміку ситих боягузів з Євросоюзу не вгамує жагу крові та переділу світу жовтопиких, орків, айятол та товстуна рокет-мена. Біда, тай годі..
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21.11.2024 13:31 Відповісти
погана новина
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22.11.2024 01:02 Відповісти
 
 