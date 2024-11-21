Глава Міноборони Китаю Дун Цзюнь відмовився зустрітися із Остіном

Глава Міноборони Китаю Дун Цзюнь відмовився від зустрічі з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Це сталося під час переговорів міністрів оборони у Лаосі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Раніше на тлі багатосторонніх зібрань посадовців з питань національної безпеки в Азії очільники оборонних відомств США та Китаю проводили переговори, проте Китай відхилив прохання Остіна про зустріч цього тижня.

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"Це прикро. Це впливає на регіон, тому що регіон дуже хоче бачити нас, знаєте, двох значних гравців у регіоні, які розмовляють один з одним. ... Я не думаю, що це має якісь наслідки для майбутнього. Я просто вважаю, це те, що вони вирішили зробити в цей момент, і тільки вони можуть пояснити, чому вирішили не скористатися гарною можливістю", - сказав Остін.

Глава Пентагону проводив зустріч із китайським колегою в кулуарах сінгапурської конференції на початку цього року. Під час тодішньої зустрічі виникли розбіжності двох країн щодо Тайваню та інших питань, проте вони наголосили на необхідності підтримувати відкриту комунікацію між військовими.

Раніше Сі Цзіньпін пообіцяв співпрацювати з адміністрацією новообраного президента США Дональда Трампа.

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