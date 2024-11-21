Глава Минобороны Китая Дун Цзюнь отказался встретиться с Остином
Глава Минобороны Китая Дун Цзюнь отказался от встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином. Это произошло во время переговоров министров обороны в Лаосе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Ранее на фоне многосторонних собраний должностных лиц по вопросам национальной безопасности в Азии руководители оборонных ведомств США и Китая проводили переговоры, однако Китай отклонил просьбу Остина о встрече на этой неделе.
"Это обидно. Это влияет на регион, потому что регион очень хочет видеть нас, знаете, двух значительных игроков в регионе, которые разговаривают друг с другом. ... Я не думаю, что это имеет какие-то последствия для будущего. Я просто считаю, это то, что они решили сделать в этот момент, и только они могут объяснить, почему решили не воспользоваться хорошей возможностью", - сказал Остин.
Глава Пентагона проводил встречу с китайским коллегой в кулуарах сингапурской конференции в начале этого года. Во время тогдашней встречи возникли разногласия двух стран относительно Тайваня и другим вопросам, однако они подчеркнули необходимость поддерживать открытую коммуникацию между военными.
Ранее Си Цзиньпин пообещал сотрудничать с администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа.
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Без "благословіння" Китаю ***** б того не розпочинав. До речі розпочлось вторгнення після візиту ***** в Пекін, якщо хто забув...
Він питерець , а пітерці імперці і горді завоюваннями територій німецькими царями .
Українські политтехнологі і психиатри мають проаналізувати політиків з Пітера . Пітерці- це теж ПОНАІХАВШИ кацапи на фінські землі , тобто десь внутри у них є відчуття життя на краденій неетничний землі. Я Вам дав посил на відео - подивитись з якою насолодою вони співають про крадену землю . А ми дивуємось що їх сини гинуть в Україні . Вони усі - кроваві крадії.
подивиться уважно на агресора , який вбивав , вбиває і буде вбивати інших нації , якщо його не знищіти