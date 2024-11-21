Глава Минобороны Китая Дун Цзюнь отказался встретиться с Остином

Глава Минобороны Китая Дун Цзюнь отказался от встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином. Это произошло во время переговоров министров обороны в Лаосе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Ранее на фоне многосторонних собраний должностных лиц по вопросам национальной безопасности в Азии руководители оборонных ведомств США и Китая проводили переговоры, однако Китай отклонил просьбу Остина о встрече на этой неделе.

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"Это обидно. Это влияет на регион, потому что регион очень хочет видеть нас, знаете, двух значительных игроков в регионе, которые разговаривают друг с другом. ... Я не думаю, что это имеет какие-то последствия для будущего. Я просто считаю, это то, что они решили сделать в этот момент, и только они могут объяснить, почему решили не воспользоваться хорошей возможностью", - сказал Остин.

Глава Пентагона проводил встречу с китайским коллегой в кулуарах сингапурской конференции в начале этого года. Во время тогдашней встречи возникли разногласия двух стран относительно Тайваня и другим вопросам, однако они подчеркнули необходимость поддерживать открытую коммуникацию между военными.

Ранее Си Цзиньпин пообещал сотрудничать с администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа.

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