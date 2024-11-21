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Глава Минобороны Китая Дун Цзюнь отказался встретиться с Остином

Міністр оборони Китайю Дун Цзюнь відмовився від зустрічі з Остіном

Глава Минобороны Китая Дун Цзюнь отказался от встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином. Это произошло во время переговоров министров обороны в Лаосе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Ранее на фоне многосторонних собраний должностных лиц по вопросам национальной безопасности в Азии руководители оборонных ведомств США и Китая проводили переговоры, однако Китай отклонил просьбу Остина о встрече на этой неделе.

Читайте: Для Китая будут последствия за военную помощь РФ, - Бербок

"Это обидно. Это влияет на регион, потому что регион очень хочет видеть нас, знаете, двух значительных игроков в регионе, которые разговаривают друг с другом. ... Я не думаю, что это имеет какие-то последствия для будущего. Я просто считаю, это то, что они решили сделать в этот момент, и только они могут объяснить, почему решили не воспользоваться хорошей возможностью", - сказал Остин.

Глава Пентагона проводил встречу с китайским коллегой в кулуарах сингапурской конференции в начале этого года. Во время тогдашней встречи возникли разногласия двух стран относительно Тайваня и другим вопросам, однако они подчеркнули необходимость поддерживать открытую коммуникацию между военными.

Ранее Си Цзиньпин пообещал сотрудничать с администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа.

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Автор: 

Китай (2959) США (26598) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+19
Китайські потвори нічим не краще за каців. Такі самі покидьки тільки з іншим розрізом очей.
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21.11.2024 08:39
+18
Дуже сумно, що нас послали нах" сказав Остін, " але що робити? Треба йти". Та й пішов...
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21.11.2024 08:36
+16
Америка вигодувала червонодупого дракона на свою біду.
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21.11.2024 09:12
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Хто вже не послав їх нафуй мирового поліцая….ех здала позиції Америка на чолі з ліваками обамами
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21.11.2024 08:34 Ответить
Дуже сумно, що нас послали нах" сказав Остін, " але що робити? Треба йти". Та й пішов...
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21.11.2024 08:36 Ответить
Китайські потвори нічим не краще за каців. Такі самі покидьки тільки з іншим розрізом очей.
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21.11.2024 08:39 Ответить
Усякі буряти-якути такі ж вузькоокі, як і кетайці, так що #єр ти їх розрізниш
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21.11.2024 08:43 Ответить
Не хочуть кетайці розмовляти з кульгавими качками. От качку по пекінськи заточити, це діло
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21.11.2024 08:40 Ответить
То може їм санкцій підсипати!
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21.11.2024 08:42 Ответить
Засцяв....
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21.11.2024 08:44 Ответить
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21.11.2024 09:18 Ответить
Дзюнь дзунь дзінь дзянь обиделса однака
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21.11.2024 08:44 Ответить
Навіть жовтоморді мавпи вже америкосів зневажають🤦‍♂️
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21.11.2024 08:47 Ответить
вийожувається косоока мерзота
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21.11.2024 08:52 Ответить
Америка вигодувала червонодупого дракона на свою біду.
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21.11.2024 09:12 Ответить
не благодарные ТВАРИ !!!! Америка их вытащила из рисового БОЛОТА ,а они им теперь ДУЛИ крутят !!!!((((
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21.11.2024 09:13 Ответить
Добряче ***** накрутило китайців- візантійська политіка у дії
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21.11.2024 09:16 Ответить
То ще питання, хто кого накрутив...
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21.11.2024 09:23 Ответить
Тоді пояснить чим заважала Пекину Україна, що ***** поперло с 200 тис арміей на війну?
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21.11.2024 09:26 Ответить
Тим, що вона - не його.
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21.11.2024 09:32 Ответить
З одного боку - послабити вплив США, а з іншого, наші надра, особливо сьогодні літій актуальний. Ну і саму ерефію ослабити, щоб слухнянішою була.
Без "благословіння" Китаю ***** б того не розпочинав. До речі розпочлось вторгнення після візиту ***** в Пекін, якщо хто забув...
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21.11.2024 09:36 Ответить
Я памʼятаю що Китай дав добро на вторгнення на Олімпіаді , но це не означає що він накрутив хутина . Я вважаю що хутін досвідчений інтриган, який вбив собі у макитру що він другий Петро 1.
Він питерець , а пітерці імперці і горді завоюваннями територій німецькими царями .
Українські политтехнологі і психиатри мають проаналізувати політиків з Пітера . Пітерці- це теж ПОНАІХАВШИ кацапи на фінські землі , тобто десь внутри у них є відчуття життя на краденій неетничний землі. Я Вам дав посил на відео - подивитись з якою насолодою вони співають про крадену землю . А ми дивуємось що їх сини гинуть в Україні . Вони усі - кроваві крадії.
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21.11.2024 09:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1NGBGdhD2iY

подивиться уважно на агресора , який вбивав , вбиває і буде вбивати інших нації , якщо його не знищіти
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21.11.2024 09:56 Ответить
Так, кацап то є дике людиноподібне створіння. То незаперечно, а от китайози то й використовують в своїх інтересах. Ще раз - ***** розпочало вторгнення лише після погодження з китайцями! То є просто факт. В них свої інтереси.
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21.11.2024 10:17 Ответить
Відмовився, бо від остіна нічого не залежить. Всі рішення ухвалює байден та його найближче оточення. А цей просто статист. Його роль полягає в тому, щоб зачитати з апапірця заздалегідь написані тези.
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21.11.2024 09:25 Ответить
скроро америку будуть на#уй всі підряд. ось так із світового лідера перетворитися на херзнашо
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21.11.2024 10:59 Ответить
Бз Дун!
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21.11.2024 13:03 Ответить
Спочатку США бездумно зробили Китай 2-ю економікою у світі, потім дозволили безконтрольно озброюватись та лізти всюди з китайскою повісткою дня. А зараз приходить пора вигрібати від комуністичного Кітаю гімно повною ложкою і це тільки6 початок. Замість жорсткої політики на виконання міжнародних договорів та правил міжнародгої торгівлі - млява, ялова політика всяких перезагрузок та сприянь комуністичному звіру Китая та раші, Ирану та Північнох Кореї. І ніякий ізоляціонізм трампістів, ніяке ховання у теплому європейському доміку ситих боягузів з Євросоюзу не вгамує жагу крові та переділу світу жовтопиких, орків, айятол та товстуна рокет-мена. Біда, тай годі..
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21.11.2024 13:31 Ответить
погана новина
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22.11.2024 01:02 Ответить
 
 