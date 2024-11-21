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Ворог продовжує агресивні штурмові дії на Курахівському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Бойові дії на Куахвському напрямку 21 листопада

Російські загарбники не полишають спроб захопити території на Курахівському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Ворог має свої агресивні плани, він від них не відходить і не відступає. Динаміка штурмових дій ворога змінюється щодня, адже противник намагається досягти адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Проте, наші сили оборони протистоять йому, завдаючи великих втрат. Майже 80-85% щоденних втрат ворога припадає саме на нашу східну операційну зону", – зазначив речник.

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Автор: 

ОСУВ Хортиця (344) бойові дії (3714) Волошин Назар (101) Курахове (122)


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На війні бувають не агресивні штурмові дії?
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21.11.2024 10:40 Відповісти
Ворог продовжує агресивні штурмові дії


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21.11.2024 10:44 Відповісти
це ж як? а перед тим були ніжні?
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21.11.2024 10:46 Відповісти
 
 