Ворог продовжує агресивні штурмові дії на Курахівському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Російські загарбники не полишають спроб захопити території на Курахівському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Ворог має свої агресивні плани, він від них не відходить і не відступає. Динаміка штурмових дій ворога змінюється щодня, адже противник намагається досягти адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Проте, наші сили оборони протистоять йому, завдаючи великих втрат. Майже 80-85% щоденних втрат ворога припадає саме на нашу східну операційну зону", – зазначив речник.

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