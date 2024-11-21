Ворог продовжує агресивні штурмові дії на Курахівському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"
Російські загарбники не полишають спроб захопити території на Курахівському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.
"Ворог має свої агресивні плани, він від них не відходить і не відступає. Динаміка штурмових дій ворога змінюється щодня, адже противник намагається досягти адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Проте, наші сили оборони протистоять йому, завдаючи великих втрат. Майже 80-85% щоденних втрат ворога припадає саме на нашу східну операційну зону", – зазначив речник.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Микола Січень #486030
показати весь коментар21.11.2024 10:40 Відповісти Мені подобається 0
Алекс Скела
показати весь коментар21.11.2024 10:44 Відповісти Мені подобається 1
Lekaren U Hada
показати весь коментар21.11.2024 10:46 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль