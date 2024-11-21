Враг продолжает агрессивные штурмовые действия на Кураховском направлении, - ОСГВ "Хортица"
Российские захватчики не оставляют попыток захватить территории на Кураховском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.
"Враг имеет свои агрессивные планы, он от них не отходит и не отступает. Динамика штурмовых действий врага меняется ежедневно, ведь противник пытается достичь административных границ Донецкой и Луганской областей. Однако, наши силы обороны противостоят ему, нанося большие потери. Почти 80-85% ежедневных потерь врага приходится именно на нашу восточную операционную зону", - отметил спикер.
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий21.11.2024 10:40 Ответить Мне нравится 0
Алекс Скела
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Lekaren U Hada
показать весь комментарий21.11.2024 10:46 Ответить Мне нравится 1
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