Враг продолжает агрессивные штурмовые действия на Кураховском направлении, - ОСГВ "Хортица"

Российские захватчики не оставляют попыток захватить территории на Кураховском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

"Враг имеет свои агрессивные планы, он от них не отходит и не отступает. Динамика штурмовых действий врага меняется ежедневно, ведь противник пытается достичь административных границ Донецкой и Луганской областей. Однако, наши силы обороны противостоят ему, нанося большие потери. Почти 80-85% ежедневных потерь врага приходится именно на нашу восточную операционную зону", - отметил спикер.

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