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Враг продолжает агрессивные штурмовые действия на Кураховском направлении, - ОСГВ "Хортица"

Бойові дії на Куахвському напрямку 21 листопада

Российские захватчики не оставляют попыток захватить территории на Кураховском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

"Враг имеет свои агрессивные планы, он от них не отходит и не отступает. Динамика штурмовых действий врага меняется ежедневно, ведь противник пытается достичь административных границ Донецкой и Луганской областей. Однако, наши силы обороны противостоят ему, нанося большие потери. Почти 80-85% ежедневных потерь врага приходится именно на нашу восточную операционную зону", - отметил спикер.

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Автор: 

ОСГВ Хортица (353) боевые действия (4021) Курахово (122)


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На війні бувають не агресивні штурмові дії?
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21.11.2024 10:40 Ответить
Ворог продовжує агресивні штурмові дії


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21.11.2024 10:44 Ответить
це ж як? а перед тим були ніжні?
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21.11.2024 10:46 Ответить
 
 