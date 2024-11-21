Першу школу з підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів створено у ЗСУ

У Збройних Силах України створено першу школу підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Навчання майбутніх фахівців уже відбувається.

Як проходить підготовка

Військові проходять підготовку на близько 10 різних видах безпілотних наземних роботизованих комплексів – логістичних, спеціальних та інженерних.

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Також триває робота над масштабуванням проєкту і його вдосконаленням у напрямку підвищення ефективності підготовки та забезпечення належною навчальною і тренувальною базою.

"Навчання операторів БпНК відбувається за чітко визначеною програмою зі здобуттям відповідної військово-облікової спеціальності. Для забезпечення належного та якісного рівня їхньої підготовки створені спеціалізовані програмні засоби та використовуються тренувальні зразки БпНК. Вкрай важливо, щоб майбутні фахівці володіли не тільки теоретичними знаннями, а й практичними уміннями і навичками. Це все підкріплюється належною увагою до тривалості процесу підготовки екіпажів БпНК. Ми не маємо чекати майбутнього, а зобов’язані впевнено крокувати до нього. Одним із шляхів розвитку Збройних Сил України є пошук та впровадження інноваційних рішень у сфері підготовки операторів БпНК", - розповів начальник Управління інноваційної діяльності Збройних Сил України полковник Віталій Добрянський.

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