Первая школа по подготовке операторов беспилотных наземных роботизированных комплексов создана в ВСУ

В Вооруженных Силах Украины создана первая школа подготовки операторов беспилотных наземных роботизированных комплексов.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Обучение будущих специалистов уже происходит.

Как проходит подготовка

Военные проходят подготовку приблизительно на 10 различных видах беспилотных наземных роботизированных комплексов - логистических, специальных и инженерных.

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Также продолжается работа над масштабированием проекта и его совершенствованием в направлении повышения эффективности подготовки и обеспечения надлежащей учебной и тренировочной базой.

"Обучение операторов БпНК происходит по четко определенной программе с получением соответствующей военно-учетной специальности. Для обеспечения надлежащего и качественного уровня их подготовки созданы специализированные программные средства и используются тренировочные образцы БпНК. Крайне важно, чтобы будущие специалисты обладали не только теоретическими знаниями, но и практическими умениями и навыками. Это все подкрепляется должным вниманием к продолжительности процесса подготовки экипажей БпНК. Мы не должны ждать будущего, а обязаны уверенно шагать к нему. Одним из путей развития Вооруженных Сил Украины является поиск и внедрение инновационных решений в сфере подготовки операторов БпНК", - рассказал начальник Управления инновационной деятельности Вооруженных Сил Украины полковник Виталий Добрянский.

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