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Новини
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У Києві демонтують зірку з будинку на Хрещатику та ще 46 об’єктів, пов’язаних із Росією та СРСР

Хрещатик

Київрада визначила ще 47 пам’ятних об’єктів й елементів оздоблення, що відображають радянські та російські історичні й пропагандистські наративи. Їх внесли до Переліку пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою росії та срср, що підлягають усуненню з публічного простору міста.

Таке рішення ухвалили депутати Київради на засіданні 21 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

При цьому 27 об’єктів, згідно з ухваленим рішенням, потребують повного демонтажу.

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"Місто продовжує очищення міського простору від російських сенсів. Рішення, зокрема, передбачає демонтаж зірки з будинку на Хрещатику, пам’ятників радянським пропагандистам, постаментів пам’ятників Леніну тощо. Росія використовує елементи, пов’язані з імперською історією, як плацдарм для просування агресивної політики. Тому важливо, щоб символи, під якими імперія здійснювала геноцид українців, назавжди зникли з наших вулиць", – зауважила депутатка Київської міської ради Ганна Старостенко.

Серед 27 об’єктів, які потребують повного демонтажу, – пам’ятники Олександру Бойченку (на території гімназії № 59) й Миколі Островському (на території гімназії № 191), постаменти від пам’ятника Володимиру Леніну (бульв. Тараса Шевченка, 1 та вул. Якова Гніздовського, 1-А), меморіальний камінь "Комсомольська алея" (на просп. Академіка Глушкова, 40), зірка на даху будинку на вул. Хрещатик, 25 тощо.

Окрім того, до Переліку увійшли 20 об’єктів, на яких потребують вилучення окремі елементи композиції, корекції тексту або окремих його частин. Зокрема, йдеться про дошку з російськомовною цитатою режисера Станіслава Говорухіна на пам’ятнику Воїнам-інтернаціоналістам (вул. Лаврська, 19), яку планується замінити на дошку українською мовою з присвятою українцям, що загинули під час злочинного військового вторгнення срср в Афганістан. Також на пам’ятниках Борису Патону і Іллі Рєпіну у планах замінити написи російською мовою на українську. А монограму із зображенням імперського вензеля Олександра ІІІ, що на в’їзній брамі до КНП "Свято-Михайлівська клінічна лікарня м. Києва" (колишня Олександрівська лікарня), демонтують.

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Демонтаж пам’ятних об’єктів, внесених у Перелік, здійснює Департамент територіального контролю міста Києва. Так, наразі з публічного простору столиці вже прибрали 117 таких об’єктів чи елементів.

На сьогоднішній день ще не демонтовано 87 об’єктів, 12 із яких мають пам’яткоохоронний статус.

Департамент охорони культурної спадщини вживає заходи щодо зняття їх з державного обліку. Зокрема, фахівці Департаменту неодноразово направляли звернення до Міністерства культури та суспільних комунікацій України з метою зняття з них статусу об’єктів культурної спадщини.

Автор: 

демонтаж (192) Київ (19424) Київрада (792) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+10
З цього і треба було починати з 1991 року до останнього кацапського символу-ретранслятора антилюдського рускаго мира.
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21.11.2024 20:44
+7
Давно на часі визнати 1921 - 1991 роками російської окупації України!
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21.11.2024 20:41
+6
Роздуплились..... ***
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21.11.2024 20:40
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Давно на часі!!!
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21.11.2024 20:38 Відповісти
Роздуплились..... ***
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21.11.2024 20:40 Відповісти
Давно на часі визнати 1921 - 1991 роками російської окупації України!
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21.11.2024 20:41 Відповісти
SRI ... НЕ ДИПЛОМАТИЧНО...
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21.11.2024 20:42 Відповісти
З цього і треба було починати з 1991 року до останнього кацапського символу-ретранслятора антилюдського рускаго мира.
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21.11.2024 20:44 Відповісти
Ваш нік говорить сам за себе
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21.11.2024 20:52 Відповісти
То воно ще до сих пір ще десь було? Закон про декомунізацію коли був прийнятий?! Капець, все кацапів очікували..
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21.11.2024 20:54 Відповісти
"Ета наша історія" та "ано нікаму німішало". Вопчєм, "какаяразніца".
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21.11.2024 21:04 Відповісти
Ти напевно ще міст Патона не бачив ?
Заї₴етесь зірки пиляти )))
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21.11.2024 21:45 Відповісти
На мосту Патона зірки американські, тому їх пиляти не потрібно.
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27.12.2024 20:56 Відповісти
Застав дурня перд-и, так він всере-ся. Може і від Трампа ентузіасти з України вимагатимуть прибрати зірки і з прапора США: там їх, здається, цілих п'ятдесят одна? Непорядок, треба втрутитись.
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27.12.2024 21:02 Відповісти
І всі п'ятикутні, прямо, як на Кремлі- берлозі Пуйла.
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27.12.2024 21:03 Відповісти
Кацапам і їх символам місце на смітнику
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21.11.2024 21:03 Відповісти
Вятрович ... Он уже давно рапортовал о декомунизации.... Сбрехав.!!!
Как то показывал что даже какие то звездюли на мосту снимали размером с пивную пробку...
А реально ..работы ......
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21.11.2024 21:30 Відповісти
То оце в самому центрі столиці стояв здоровенний будинок, накритий "звіздой" ?
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21.11.2024 22:32 Відповісти
ой, та звезда давно не красная!
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22.11.2024 11:51 Відповісти
Більше того, та звізда не червона, а п'ятикутна, американська. Якщо дізнаються американці, що їхню звізду демонтували, комусь буде непереливки.
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27.12.2024 20:55 Відповісти
Звездочки они демонтируют..... а регианалов крышуют - клоуны
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22.11.2024 01:34 Відповісти
Пора вже Одесі повернути рідну назву щоб у рашистів не було претензій на українські міста
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22.11.2024 02:49 Відповісти
-Куме, чого це ви рубаєте березу: це ж остання?
- Та не хочу, щоб приїхав клятий москаль і сказав : "Родіна моя!"
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27.12.2024 21:08 Відповісти
Нарешті! Не пройшло і 10ти років!
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22.11.2024 07:50 Відповісти
 
 