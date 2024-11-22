Відбиття дронами штурму колони російської техніки на Времівському напрямку. ВIДЕО

Бійці Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького відбили штурм колони російської техніки на Времівському напрямку.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

На одній з ділянок противник задіяв 8 одиниць техніки, підрозділам Окремої президентської бригади вдалося знищити два танка та дві МТЛБ. Противник поніс втрати в техніці і великі втрати в піхоті. Також було виявлено та знищено ворожий "Град".

На відео робота FPV-шників підрозділів "Булава", "Химери" та Nova Окремої президентської бригади.

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