Відбиття дронами штурму колони російської техніки на Времівському напрямку. ВIДЕО
Бійці Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького відбили штурм колони російської техніки на Времівському напрямку.
Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
На одній з ділянок противник задіяв 8 одиниць техніки, підрозділам Окремої президентської бригади вдалося знищити два танка та дві МТЛБ. Противник поніс втрати в техніці і великі втрати в піхоті. Також було виявлено та знищено ворожий "Град".
На відео робота FPV-шників підрозділів "Булава", "Химери" та Nova Окремої президентської бригади.
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Тільки знищення рашистів у промислових масштабах принесе Україні перемогу, спокій і процвітання.
Україні не варто розраховувати що Захід допоможе Україні перемогти. Захід не зацікавлений щоб Рашка програла і чим раніше це всі зрозуміють, тим скоріше ми прийдемо до правильних висновків.
Захід не зацікавлений щоб Рашка програла. Причина в тому, що це ядерна держава. Ніхто не хоче щоб в ядерній державі розпочалася громадянська війна, що найімовірніше станеться у випадку програшу. Ніхто не хоче щоб Рашка розділилася на воюючі між собою групи у кожної з яких буде своя ядерна зброя.
Захід чітко розуміє що ядерну зброю можуть захопити ті хто сьогодні найбільше кричить що по Україні, США, Англії пора наносити ядерні удари.
По друге, Захід не хоче стикатися з багато мільйонним потоком мігрантів, які почнуть тікати з Россії у випадку її програшу та початку громадянської війни.
Саме тому Україні не дадуть таку кількість зброї, яка допоможе розгромити і перемогти Росію, а будуть давати стільки зброї, щоб Україна не програла.
Як це можливо щоб Україна та Засрашка не програли? Хтось рано чи пізно програє.
А на громадянську війну там у Кацапського населення немає ні грошей , ні сміливості. Навіть якщо Засрашка програє й відійде з теріторії України на путлерТВ розкажуть про "жєст добрай волі" , "ми всєгда билі за мір" , "Нам тот Крим нікогда нєбил нужєн" й набутилочні Кацапи повірять.
Тому Союзники постійно допомогають Україні й допомога збільшується, повільно це все звісно але краще ніж асфальт та шашличкі "в має".....