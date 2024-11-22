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Новини Війна
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Відбиття дронами штурму колони російської техніки на Времівському напрямку. ВIДЕО

Бійці Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького відбили штурм колони російської техніки на Времівському напрямку.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

На одній з ділянок противник задіяв 8 одиниць техніки, підрозділам Окремої президентської бригади вдалося знищити два танка та дві МТЛБ. Противник поніс втрати в техніці і великі втрати в піхоті. Також було виявлено та знищено ворожий "Град".

На відео робота FPV-шників підрозділів "Булава", "Химери" та Nova Окремої президентської бригади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці Президентської бригади нищать групу російської піхоти на Сватівському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4636) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (67)


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А чому дрони завжди атакують танки ззаду або згори? Можна ж спробувати вдарити у гусінь, щоб знерухомити ціль, а потім її добити. І дронів доведеться менше витрачати, бо танк, що швидко рухається, важче підбити.
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22.11.2024 00:21 Відповісти
а можна знизу. або під кутом 180. диванних ихспердів так багато
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22.11.2024 00:44 Відповісти
А кацапам стріляти в ×уй, а потім добивати, поки він танцює.
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22.11.2024 00:56 Відповісти
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22.11.2024 08:58 Відповісти
У цій війні, Захід більше зацікавлений щоб Росія не програла, а не щоб Україна виграла.

Тільки знищення рашистів у промислових масштабах принесе Україні перемогу, спокій і процвітання.

Україні не варто розраховувати що Захід допоможе Україні перемогти. Захід не зацікавлений щоб Рашка програла і чим раніше це всі зрозуміють, тим скоріше ми прийдемо до правильних висновків.

Захід не зацікавлений щоб Рашка програла. Причина в тому, що це ядерна держава. Ніхто не хоче щоб в ядерній державі розпочалася громадянська війна, що найімовірніше станеться у випадку програшу. Ніхто не хоче щоб Рашка розділилася на воюючі між собою групи у кожної з яких буде своя ядерна зброя.

Захід чітко розуміє що ядерну зброю можуть захопити ті хто сьогодні найбільше кричить що по Україні, США, Англії пора наносити ядерні удари.

По друге, Захід не хоче стикатися з багато мільйонним потоком мігрантів, які почнуть тікати з Россії у випадку її програшу та початку громадянської війни.

Саме тому Україні не дадуть таку кількість зброї, яка допоможе розгромити і перемогти Росію, а будуть давати стільки зброї, щоб Україна не програла.
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22.11.2024 01:11 Відповісти
Тому, Україні потрібно берегти своїх воїнів, виробляти та закуповувати дрони де тільки можна, тиснути на Захід з метою посилення санкцій проти рашки мінувати свою територію щоб ворог ніс максимальні втрати.
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22.11.2024 01:30 Відповісти
Таке собі припущення.....
Як це можливо щоб Україна та Засрашка не програли? Хтось рано чи пізно програє.
А на громадянську війну там у Кацапського населення немає ні грошей , ні сміливості. Навіть якщо Засрашка програє й відійде з теріторії України на путлерТВ розкажуть про "жєст добрай волі" , "ми всєгда билі за мір" , "Нам тот Крим нікогда нєбил нужєн" й набутилочні Кацапи повірять.
Тому Союзники постійно допомогають Україні й допомога збільшується, повільно це все звісно але краще ніж асфальт та шашличкі "в має".....
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22.11.2024 16:17 Відповісти
 
 