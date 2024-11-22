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РФ не змогла закупити мікроелектроніку на $7 мільярдів через санкції, - ОП

Через санкції РФ не може купити мікроелектроніку

Санкції не дозволили Росії закупити мікроелектроніку на суму $7 мільярдів.

Про це розповів уповноважений Президента України з питань санаційної політики Владислав Власюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

 "За підрахунками наших партнерів приблизно 7 мільярдів доларів США Росія хотіла витратити на мікроелектроніку і не змогла... Чому? Тому що ринок відреагував (на санкції – Ред.), і будь-які компоненти зі списку пріоритетних, це такий список з 50 позицій, купити Росії важко", - зазначив Власюк.

За його словами, є інформація, що китайські банки почали відмовляти у платежах, пов’язаних з російським ВПК, або суттєво ускладнювати їх проведення через страх потрапити під вторинні санкції, передусім американські.

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Автор: 

росія (64969) санкції (11777) Офіс Президента (2021) мікросхеми (9)


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Топ коментарі
+4
Закупила. Просто віддала ще 7 млрд. "прокладкам" з казах- та інших "станів".
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22.11.2024 01:17
+1
Так. Не змогла, що ракети на 14 млрд. не дивують нікого з офісу резидента
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22.11.2024 01:23
+1
Хтось має сумнів , що раша купить запчастини?
Он Фіцо з Вучичем до раши зібрались у травні, а перед тим вони з Орбаном зустрічались - раша формує собі нові Білорусі і готова платити і платити . А ЕС в неї газ продовжує купляти .
треба кожен день писати скільки вона мільярдів получила .
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22.11.2024 01:26
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Закупила. Просто віддала ще 7 млрд. "прокладкам" з казах- та інших "станів".
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22.11.2024 01:17 Відповісти
Хтось має сумнів , що раша купить запчастини?
Он Фіцо з Вучичем до раши зібрались у травні, а перед тим вони з Орбаном зустрічались - раша формує собі нові Білорусі і готова платити і платити . А ЕС в неї газ продовжує купляти .
треба кожен день писати скільки вона мільярдів получила .
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22.11.2024 01:26 Відповісти
І своєї "справи свинарчуків" на расєї не буде.
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22.11.2024 05:24 Відповісти
А що таке ОП у назві ?
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22.11.2024 01:22 Відповісти
Офіс Президента
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22.11.2024 01:27 Відповісти
Те, що всі тут називають ОПа. Принаймі в тегах до статі вказано: «Офіс Президента».
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22.11.2024 01:30 Відповісти
уповноважений Президента України Джерело:
тобто саме важливе слово забули УКРАЇНА ( ОПУ)
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22.11.2024 01:44 Відповісти
Там зпереду літеру Й загубили.
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22.11.2024 01:41 Відповісти
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22.11.2024 01:45 Відповісти
Так. Не змогла, що ракети на 14 млрд. не дивують нікого з офісу резидента
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22.11.2024 01:23 Відповісти
За підрахунками наших партнерів...

То краще апелювати першоджерелами, а не безвідповідальними ********** (по суті ноунеймами, що не відповідають ні за що) з ОП.
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22.11.2024 01:37 Відповісти
Короче, подивилася біографію Власюка - суцільний жах - ніде більше півріччя не працював. Але хтось цого тягнув на посади , як іВерещук. А тягнуть в Україні на посади звичайно агенти ФСБ своїх людей.
«З 2020 року - позаштатний радник Офісу президента України. Почав працювати в ОП після того, як керівником Офісу стал. АНДРІЙ ЕРМАК .» І ХТО БИ СУМНІВАВСЯ
з чим усіх і вітаю
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22.11.2024 01:54 Відповісти
Не сумніваюсь що і санкції вони з рашею согласовують , а в Україні нема спеців щоб перевірити хто під санкціями , а хто ні?
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22.11.2024 01:56 Відповісти
Там цих кретинів хоч греблю гати... Понабирали кумів, сватів, кєнтів, а потім дивуються - **** воно не працює.
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22.11.2024 08:48 Відповісти
Якась зелена логика, рахують скільки не поставлено, замість мільярдів поставленої.
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22.11.2024 03:12 Відповісти
закупить за 8 млн.
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22.11.2024 07:05 Відповісти
І це все завдяки йому ВЛАСЮКУ...уповноваженому з питань санаційної політики ..
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22.11.2024 07:14 Відповісти
Чрезвычайный и Полномочный Уповноважений Президента потужно сообщил!
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22.11.2024 11:38 Відповісти
 
 