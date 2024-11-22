РФ не змогла закупити мікроелектроніку на $7 мільярдів через санкції, - ОП
Санкції не дозволили Росії закупити мікроелектроніку на суму $7 мільярдів.
Про це розповів уповноважений Президента України з питань санаційної політики Владислав Власюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За підрахунками наших партнерів приблизно 7 мільярдів доларів США Росія хотіла витратити на мікроелектроніку і не змогла... Чому? Тому що ринок відреагував (на санкції – Ред.), і будь-які компоненти зі списку пріоритетних, це такий список з 50 позицій, купити Росії важко", - зазначив Власюк.
За його словами, є інформація, що китайські банки почали відмовляти у платежах, пов’язаних з російським ВПК, або суттєво ускладнювати їх проведення через страх потрапити під вторинні санкції, передусім американські.
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Он Фіцо з Вучичем до раши зібрались у травні, а перед тим вони з Орбаном зустрічались - раша формує собі нові Білорусі і готова платити і платити . А ЕС в неї газ продовжує купляти .
треба кожен день писати скільки вона мільярдів получила .
тобто саме важливе слово забули УКРАЇНА ( ОПУ)
То краще апелювати першоджерелами, а не безвідповідальними ********** (по суті ноунеймами, що не відповідають ні за що) з ОП.
«З 2020 року - позаштатний радник Офісу президента України. Почав працювати в ОП після того, як керівником Офісу стал. АНДРІЙ ЕРМАК .» І ХТО БИ СУМНІВАВСЯ
з чим усіх і вітаю