РФ не змогла закупити мікроелектроніку на $7 мільярдів через санкції, - ОП

Санкції не дозволили Росії закупити мікроелектроніку на суму $7 мільярдів.

Про це розповів уповноважений Президента України з питань санаційної політики Владислав Власюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За підрахунками наших партнерів приблизно 7 мільярдів доларів США Росія хотіла витратити на мікроелектроніку і не змогла... Чому? Тому що ринок відреагував (на санкції – Ред.), і будь-які компоненти зі списку пріоритетних, це такий список з 50 позицій, купити Росії важко", - зазначив Власюк.

За його словами, є інформація, що китайські банки почали відмовляти у платежах, пов’язаних з російським ВПК, або суттєво ускладнювати їх проведення через страх потрапити під вторинні санкції, передусім американські.

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