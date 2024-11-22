РФ не смогла закупить микроэлектронику на $7 миллиардов из-за санкций, - ОП
Санкции не позволили России закупить микроэлектронику на сумму $7 миллиардов.
Об этом рассказал уполномоченный Президента Украины по вопросам санационной политики Владислав Власюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"По подсчетам наших партнеров примерно 7 миллиардов долларов США Россия хотела потратить на микроэлектронику и не смогла... Почему? Потому что рынок отреагировал (на санкции - Ред.), и любые компоненты из списка приоритетных, это такой список из 50 позиций, купить России трудно", - отметил Власюк.
По его словам, есть информация, что китайские банки начали отказывать в платежах, связанных с российским ВПК, или существенно усложнять их проведение из-за страха попасть под вторичные санкции, прежде всего - американские.
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Он Фіцо з Вучичем до раши зібрались у травні, а перед тим вони з Орбаном зустрічались - раша формує собі нові Білорусі і готова платити і платити . А ЕС в неї газ продовжує купляти .
треба кожен день писати скільки вона мільярдів получила .
тобто саме важливе слово забули УКРАЇНА ( ОПУ)
То краще апелювати першоджерелами, а не безвідповідальними ********** (по суті ноунеймами, що не відповідають ні за що) з ОП.
«З 2020 року - позаштатний радник Офісу президента України. Почав працювати в ОП після того, як керівником Офісу стал. АНДРІЙ ЕРМАК .» І ХТО БИ СУМНІВАВСЯ
з чим усіх і вітаю