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РФ не смогла закупить микроэлектронику на $7 миллиардов из-за санкций, - ОП

Через санкції РФ не може купити мікроелектроніку

Санкции не позволили России закупить микроэлектронику на сумму $7 миллиардов.

Об этом рассказал уполномоченный Президента Украины по вопросам санационной политики Владислав Власюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"По подсчетам наших партнеров примерно 7 миллиардов долларов США Россия хотела потратить на микроэлектронику и не смогла... Почему? Потому что рынок отреагировал (на санкции - Ред.), и любые компоненты из списка приоритетных, это такой список из 50 позиций, купить России трудно", - отметил Власюк.

По его словам, есть информация, что китайские банки начали отказывать в платежах, связанных с российским ВПК, или существенно усложнять их проведение из-за страха попасть под вторичные санкции, прежде всего - американские.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В новом пакете санкций ЕС будут ограничения против теневого флота России, - Домбровскис

Автор: 

россия (95489) санкции (11287) Офис Президента (1796) микросхемы (4)


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Топ комментарии
+4
Закупила. Просто віддала ще 7 млрд. "прокладкам" з казах- та інших "станів".
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22.11.2024 01:17
+1
Так. Не змогла, що ракети на 14 млрд. не дивують нікого з офісу резидента
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22.11.2024 01:23
+1
Хтось має сумнів , що раша купить запчастини?
Он Фіцо з Вучичем до раши зібрались у травні, а перед тим вони з Орбаном зустрічались - раша формує собі нові Білорусі і готова платити і платити . А ЕС в неї газ продовжує купляти .
треба кожен день писати скільки вона мільярдів получила .
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22.11.2024 01:26
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Закупила. Просто віддала ще 7 млрд. "прокладкам" з казах- та інших "станів".
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22.11.2024 01:17 Ответить
Хтось має сумнів , що раша купить запчастини?
Он Фіцо з Вучичем до раши зібрались у травні, а перед тим вони з Орбаном зустрічались - раша формує собі нові Білорусі і готова платити і платити . А ЕС в неї газ продовжує купляти .
треба кожен день писати скільки вона мільярдів получила .
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22.11.2024 01:26 Ответить
І своєї "справи свинарчуків" на расєї не буде.
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22.11.2024 05:24 Ответить
А що таке ОП у назві ?
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22.11.2024 01:22 Ответить
Офіс Президента
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22.11.2024 01:27 Ответить
Те, що всі тут називають ОПа. Принаймі в тегах до статі вказано: «Офіс Президента».
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22.11.2024 01:30 Ответить
уповноважений Президента України Джерело:
тобто саме важливе слово забули УКРАЇНА ( ОПУ)
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22.11.2024 01:44 Ответить
Там зпереду літеру Й загубили.
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22.11.2024 01:41 Ответить
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22.11.2024 01:45 Ответить
Так. Не змогла, що ракети на 14 млрд. не дивують нікого з офісу резидента
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22.11.2024 01:23 Ответить
За підрахунками наших партнерів...

То краще апелювати першоджерелами, а не безвідповідальними ********** (по суті ноунеймами, що не відповідають ні за що) з ОП.
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22.11.2024 01:37 Ответить
Короче, подивилася біографію Власюка - суцільний жах - ніде більше півріччя не працював. Але хтось цого тягнув на посади , як іВерещук. А тягнуть в Україні на посади звичайно агенти ФСБ своїх людей.
«З 2020 року - позаштатний радник Офісу президента України. Почав працювати в ОП після того, як керівником Офісу стал. АНДРІЙ ЕРМАК .» І ХТО БИ СУМНІВАВСЯ
з чим усіх і вітаю
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22.11.2024 01:54 Ответить
Не сумніваюсь що і санкції вони з рашею согласовують , а в Україні нема спеців щоб перевірити хто під санкціями , а хто ні?
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22.11.2024 01:56 Ответить
Там цих кретинів хоч греблю гати... Понабирали кумів, сватів, кєнтів, а потім дивуються - **** воно не працює.
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22.11.2024 08:48 Ответить
Якась зелена логика, рахують скільки не поставлено, замість мільярдів поставленої.
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22.11.2024 03:12 Ответить
закупить за 8 млн.
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22.11.2024 07:05 Ответить
І це все завдяки йому ВЛАСЮКУ...уповноваженому з питань санаційної політики ..
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22.11.2024 07:14 Ответить
Чрезвычайный и Полномочный Уповноважений Президента потужно сообщил!
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22.11.2024 11:38 Ответить
 
 