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Новини
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Путін надурив росіян, коли обіцяв їм процвітання в обмін на свободу, - Білий дім

Санкції США виснажують економіку Росії

Перспективи російської економіки "похмурі", адже російській диктатор Володимир  Путін підриває економіку, щоб фінансувати війну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це у виступі в аналітичному центрі OMFIF заявив заступник радника з нацбезпеки США Даліп Сінгх.

"Саме так працюють обмеження на рух капіталу, перетворення енергопоставок на зброю. До цього призводить і нарощування бюджетних витрат до найвищих показників пострадянських часів, щоб живити воєнну машину", - заявив він.

Сінгх переконаний - санкції мають вплив на російську економіку і підривають засади влади Путіна.

Одна з найбільших вимог Путіна в його мирних пропозиціях - щоб Захід скасував санкції, нагадує Сінгх.

Сінгх пояснює таку вимогу Путіна тим, що російський президент "знає, що санкції підривають основні засади, на яких базується його влада. Вони руйнують його соціальний контракт з росіянами".

"Десятки років тому він казав росіянам: "Я заберу вашу свободу в обмін на процвітання". Трагічно, але він цього не зробив - це на покоління буде менша і сумніша економіка і цим він запам'ятається", - додає посадовець.

Нагадаємо, що в четвер, 21 листопада, США розширили санкційний список щодо Російської Федерації. Цього разу туди ввійшли "Газпромбанк", "БКС-банк", "Центрокредит" та ще близько 40 установ. У відповідь в Угорщині назвали "атакою на суверенітет" санкції США проти "Газпромбанку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОП про санкції США проти "Газпромбанку": Наближають ідеальний шторм для всієї російської фінансової системи

Пізніше стало відомо про те, що після санкцій США картки "Газпромбанку" не приймають навіть дружні до РФ країни.

Автор: 

путін володимир (23798) росія (65122) санкції (11819)


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Топ коментарі
+19
наш потужний Лідор обіцяв лохам кінець епохи бідності - в результаті забрав свободу, майбутнє і навіть життя та здоровя
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25.11.2024 07:06
+12
вся надія на *********.
Хочу на Різдво у подарунок облікову ставку центробанку у 25%.
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25.11.2024 07:01
+11
Ну прям як Зеленський, який лохам обіцяв теж саме. ********, ви згодні?
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25.11.2024 07:02
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хкуйла і цих нелюдів можна незгадувати...все що у них не цікавить мабуть нікого..
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25.11.2024 06:59 Відповісти
Домашні тварини - корови, кози, свині, кролі, кури,... - процвітають в обмін на свободу поки їх не пустят під ніж.
Як не дивно - але сама найбільша популяція тварин на Землі - це домашні кури - що за турботу господаря платять своїм м'ясом.
Ну а вовків стає все менше і менше...
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25.11.2024 13:54 Відповісти
вся надія на *********.
Хочу на Різдво у подарунок облікову ставку центробанку у 25%.
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25.11.2024 07:01 Відповісти
нє, краще на чемезова. той хоче зниження ставки до 9% чи скільки там було до "сво". ) а такий хід - це стрибок в гіперінфляцію. як на початку 90-их. тому тут краще бути проти **********. )
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25.11.2024 07:34 Відповісти
нє, по плану чємєзов вступить у гру на початку весни (коли розстріляють ********* за облікову ставку 27%), бажано із ставкою 5%, і тоді стагфляція восени буде робити дива на росії.
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25.11.2024 07:39 Відповісти
Ну прям як Зеленський, який лохам обіцяв теж саме. ********, ви згодні?
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25.11.2024 07:02 Відповісти
наш потужний Лідор обіцяв лохам кінець епохи бідності - в результаті забрав свободу, майбутнє і навіть життя та здоровя
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25.11.2024 07:06 Відповісти
То хуцпа.
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25.11.2024 07:33 Відповісти
То це Зеленський напав на Україну чи хтось інший?
Ти ще скажи що це Зеленський насрав в штани і втік в Польщу, а не хтось інший.
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25.11.2024 08:02 Відповісти
Саме так і є. У травні 2019 року Зеленський напав на Україну і почав її грабувати та знищювати чим і скористався у лютому 2022 року Кабаев-Х..ло Прутін і начав повномаштабне вторгнення.
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25.11.2024 08:27 Відповісти
раніше в росії недержавна економіка була в тіні

тепер ще й державна економіка пішла в тінь

але рівень доходів тих, хто зайнятий в обидвох вищенаведених тінях, ніяк не зменшився, бо давати хабарі для них завжди входило в собівартість

ті, хто не попав в ці тіні, або йдуть служити і гинути, або спиваються злі на всіх, і в першу чергу "на хохлів, які продалися американцям"

короче, товаріщ сінг нічого не тямить в росії
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25.11.2024 07:36 Відповісти
По теорії брехні.
там де багато обіцянок , що завідомо нездійснені - це змова
єдина держава де абсолютно немає змови проти народу - це Ізраїль
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25.11.2024 07:36 Відповісти
Західний світ абсолютно не розуміє росіян, їм байдуже до процвітання "добре не жили, не варто й починати", головна їх парадігма це приниження та воровство. Доки буде кого принижувати та де красти, росіяни будуть задоволені
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25.11.2024 07:54 Відповісти
Відʼємна селекція протягом сторіч дається взнаки
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25.11.2024 08:04 Відповісти
А за кордоном як? Можеш сусіда вбити та пограбквати, ні? А росіяни можуть і їм за це від держави нічого не буде! Значить у вас свободи меньше!
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25.11.2024 08:49 Відповісти
білий дім так переживає за кацападло? Може варто переживати за українців?
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25.11.2024 08:49 Відповісти
Там сидять такі ж самі покидьки як і росіяни.
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25.11.2024 10:03 Відповісти
Курс рубля на этой неделе думаю будет очень радостным для орков так как американцы наконец проснулись и заблокировали все платежные системы.
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25.11.2024 09:04 Відповісти
Все це результати так званої "дєрьмократії"...рабам свобода не потрібна, ось вони і обрали рабство...якщо ви гадаєте що в стародавніх Афінах було інакше..то помиляєтесь...наприклад за що Сократа змусили випити цикуту
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25.11.2024 09:18 Відповісти
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25.11.2024 09:31 Відповісти
таскуєш па ссср?...
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25.11.2024 09:39 Відповісти
Гаразд, спрашиваєм. У вас спрашиваєм.
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25.11.2024 10:56 Відповісти
Важко виграти в шахи противника коли він грає в карти ще й мухлює. Захід намагається впихнути в росію якісь цінності: нормальне життя, свободу і тд. Та їм пофік в них дєди ваєвалі, в них п'ятниця це святий день нажертися, в них мат це другий алфавіт. Не намагайтеся розгледіти щось людське там.
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25.11.2024 12:07 Відповісти
 
 