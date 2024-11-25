Путін надурив росіян, коли обіцяв їм процвітання в обмін на свободу, - Білий дім

Перспективи російської економіки "похмурі", адже російській диктатор Володимир Путін підриває економіку, щоб фінансувати війну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це у виступі в аналітичному центрі OMFIF заявив заступник радника з нацбезпеки США Даліп Сінгх.

"Саме так працюють обмеження на рух капіталу, перетворення енергопоставок на зброю. До цього призводить і нарощування бюджетних витрат до найвищих показників пострадянських часів, щоб живити воєнну машину", - заявив він.

Сінгх переконаний - санкції мають вплив на російську економіку і підривають засади влади Путіна.

Одна з найбільших вимог Путіна в його мирних пропозиціях - щоб Захід скасував санкції, нагадує Сінгх.

Сінгх пояснює таку вимогу Путіна тим, що російський президент "знає, що санкції підривають основні засади, на яких базується його влада. Вони руйнують його соціальний контракт з росіянами".

"Десятки років тому він казав росіянам: "Я заберу вашу свободу в обмін на процвітання". Трагічно, але він цього не зробив - це на покоління буде менша і сумніша економіка і цим він запам'ятається", - додає посадовець.

Нагадаємо, що в четвер, 21 листопада, США розширили санкційний список щодо Російської Федерації. Цього разу туди ввійшли "Газпромбанк", "БКС-банк", "Центрокредит" та ще близько 40 установ. У відповідь в Угорщині назвали "атакою на суверенітет" санкції США проти "Газпромбанку".

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Пізніше стало відомо про те, що після санкцій США картки "Газпромбанку" не приймають навіть дружні до РФ країни.