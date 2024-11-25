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Путин обманул россиян, когда обещал им процветание в обмен на свободу, - Белый дом

Санкції США виснажують економіку Росії

Перспективы российской экономики "мрачные", ведь российской диктатор Владимир Путин подрывает экономику, чтобы финансировать войну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в выступлении в аналитическом центре OMFIF заявил заместитель советника по нацбезопасности США Далип Сингх.

"Именно так работают ограничения на движение капитала, превращение энергопоставок в оружие. К этому приводит и наращивание бюджетных расходов до самых высоких показателей постсоветских времен, чтобы питать военную машину", - заявил он.

Сингх убежден - санкции имеют влияние на российскую экономику и подрывают основы власти Путина.

Одно из самых больших требований Путина в его мирных предложениях - чтобы Запад отменил санкции, напоминает Сингх.

Сингх объясняет такое требование Путина тем, что российский президент "знает, что санкции подрывают основные принципы, на которых базируется его власть. Они разрушают его социальный контракт с россиянами".

"Десятки лет назад он говорил россиянам: "Я заберу вашу свободу в обмен на процветание". Трагично, но он этого не сделал - это на поколение будет меньше и печальнее экономика и этим он запомнится", - добавляет чиновник.

Напомним, что в четверг, 21 ноября, США расширили санкционный список в отношении Российской Федерации. На этот раз туда вошли "Газпромбанк", "БКС-банк", "Центрокредит" и еще около 40 учреждений. В ответ в Венгрии назвали "атакой на суверенитет" санкции США против "Газпромбанка".

Также читайте: ОП о санкциях США против "Газпромбанка": Приближают идеальный шторм для всей российской финансовой системы

Позже стало известно о том, что после санкций США карты "Газпромбанка" не принимают даже дружественные к РФ страны.

Автор: 

путин владимир (31225) россия (95418) санкции (11268)


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Топ комментарии
+19
наш потужний Лідор обіцяв лохам кінець епохи бідності - в результаті забрав свободу, майбутнє і навіть життя та здоровя
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25.11.2024 07:06
+12
вся надія на *********.
Хочу на Різдво у подарунок облікову ставку центробанку у 25%.
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25.11.2024 07:01
+11
Ну прям як Зеленський, який лохам обіцяв теж саме. ********, ви згодні?
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25.11.2024 07:02
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хкуйла і цих нелюдів можна незгадувати...все що у них не цікавить мабуть нікого..
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25.11.2024 06:59 Ответить
Домашні тварини - корови, кози, свині, кролі, кури,... - процвітають в обмін на свободу поки їх не пустят під ніж.
Як не дивно - але сама найбільша популяція тварин на Землі - це домашні кури - що за турботу господаря платять своїм м'ясом.
Ну а вовків стає все менше і менше...
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25.11.2024 13:54 Ответить
вся надія на *********.
Хочу на Різдво у подарунок облікову ставку центробанку у 25%.
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25.11.2024 07:01 Ответить
нє, краще на чемезова. той хоче зниження ставки до 9% чи скільки там було до "сво". ) а такий хід - це стрибок в гіперінфляцію. як на початку 90-их. тому тут краще бути проти **********. )
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25.11.2024 07:34 Ответить
нє, по плану чємєзов вступить у гру на початку весни (коли розстріляють ********* за облікову ставку 27%), бажано із ставкою 5%, і тоді стагфляція восени буде робити дива на росії.
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25.11.2024 07:39 Ответить
Ну прям як Зеленський, який лохам обіцяв теж саме. ********, ви згодні?
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25.11.2024 07:02 Ответить
наш потужний Лідор обіцяв лохам кінець епохи бідності - в результаті забрав свободу, майбутнє і навіть життя та здоровя
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25.11.2024 07:06 Ответить
То хуцпа.
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25.11.2024 07:33 Ответить
То це Зеленський напав на Україну чи хтось інший?
Ти ще скажи що це Зеленський насрав в штани і втік в Польщу, а не хтось інший.
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25.11.2024 08:02 Ответить
Саме так і є. У травні 2019 року Зеленський напав на Україну і почав її грабувати та знищювати чим і скористався у лютому 2022 року Кабаев-Х..ло Прутін і начав повномаштабне вторгнення.
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25.11.2024 08:27 Ответить
раніше в росії недержавна економіка була в тіні

тепер ще й державна економіка пішла в тінь

але рівень доходів тих, хто зайнятий в обидвох вищенаведених тінях, ніяк не зменшився, бо давати хабарі для них завжди входило в собівартість

ті, хто не попав в ці тіні, або йдуть служити і гинути, або спиваються злі на всіх, і в першу чергу "на хохлів, які продалися американцям"

короче, товаріщ сінг нічого не тямить в росії
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25.11.2024 07:36 Ответить
По теорії брехні.
там де багато обіцянок , що завідомо нездійснені - це змова
єдина держава де абсолютно немає змови проти народу - це Ізраїль
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25.11.2024 07:36 Ответить
Західний світ абсолютно не розуміє росіян, їм байдуже до процвітання "добре не жили, не варто й починати", головна їх парадігма це приниження та воровство. Доки буде кого принижувати та де красти, росіяни будуть задоволені
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25.11.2024 07:54 Ответить
Відʼємна селекція протягом сторіч дається взнаки
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25.11.2024 08:04 Ответить
А за кордоном як? Можеш сусіда вбити та пограбквати, ні? А росіяни можуть і їм за це від держави нічого не буде! Значить у вас свободи меньше!
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25.11.2024 08:49 Ответить
білий дім так переживає за кацападло? Може варто переживати за українців?
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25.11.2024 08:49 Ответить
Там сидять такі ж самі покидьки як і росіяни.
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25.11.2024 10:03 Ответить
Курс рубля на этой неделе думаю будет очень радостным для орков так как американцы наконец проснулись и заблокировали все платежные системы.
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25.11.2024 09:04 Ответить
Все це результати так званої "дєрьмократії"...рабам свобода не потрібна, ось вони і обрали рабство...якщо ви гадаєте що в стародавніх Афінах було інакше..то помиляєтесь...наприклад за що Сократа змусили випити цикуту
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25.11.2024 09:18 Ответить
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25.11.2024 09:31 Ответить
таскуєш па ссср?...
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25.11.2024 09:39 Ответить
Гаразд, спрашиваєм. У вас спрашиваєм.
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25.11.2024 10:56 Ответить
Важко виграти в шахи противника коли він грає в карти ще й мухлює. Захід намагається впихнути в росію якісь цінності: нормальне життя, свободу і тд. Та їм пофік в них дєди ваєвалі, в них п'ятниця це святий день нажертися, в них мат це другий алфавіт. Не намагайтеся розгледіти щось людське там.
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25.11.2024 12:07 Ответить
 
 