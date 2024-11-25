Путин обманул россиян, когда обещал им процветание в обмен на свободу, - Белый дом

Перспективы российской экономики "мрачные", ведь российской диктатор Владимир Путин подрывает экономику, чтобы финансировать войну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в выступлении в аналитическом центре OMFIF заявил заместитель советника по нацбезопасности США Далип Сингх.

"Именно так работают ограничения на движение капитала, превращение энергопоставок в оружие. К этому приводит и наращивание бюджетных расходов до самых высоких показателей постсоветских времен, чтобы питать военную машину", - заявил он.

Сингх убежден - санкции имеют влияние на российскую экономику и подрывают основы власти Путина.

Одно из самых больших требований Путина в его мирных предложениях - чтобы Запад отменил санкции, напоминает Сингх.

Сингх объясняет такое требование Путина тем, что российский президент "знает, что санкции подрывают основные принципы, на которых базируется его власть. Они разрушают его социальный контракт с россиянами".

"Десятки лет назад он говорил россиянам: "Я заберу вашу свободу в обмен на процветание". Трагично, но он этого не сделал - это на поколение будет меньше и печальнее экономика и этим он запомнится", - добавляет чиновник.

Напомним, что в четверг, 21 ноября, США расширили санкционный список в отношении Российской Федерации. На этот раз туда вошли "Газпромбанк", "БКС-банк", "Центрокредит" и еще около 40 учреждений. В ответ в Венгрии назвали "атакой на суверенитет" санкции США против "Газпромбанка".

Также читайте: ОП о санкциях США против "Газпромбанка": Приближают идеальный шторм для всей российской финансовой системы

Позже стало известно о том, что после санкций США карты "Газпромбанка" не принимают даже дружественные к РФ страны.