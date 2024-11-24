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Новости Санкции против России
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ОП о санкциях США против "Газпромбанка": Приближают идеальный шторм для всей российской финансовой системы

Центробанк РФ

Финансовая система РФ испытает большой шок. Это все последствия недавних санкций против "Газпромбанка" России.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Власюк отметил, что под санкции попал не только главный офис "Газпромбанка", но и 7 или 8 филиалов в других странах, которые использовались для трансграничных платежей.

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"Я думаю, очень быстро финансовая система РФ почувствует большой шок и дисбаланс из-за того, что выбили большой кусок", - отметил Власюк.

Он отметил, что быстро и полностью перевести платежи на другие трассы россиянам не удастся. Вместо этого им придется впихивать все в небольшие банки.

"Это все будет замедлять, а что-то - делать невозможным. И приближать идеальный шторм для всей российской финансовой системы. Поэтому, я думаю, госпожа Эльвира (Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. - Ред.) спит плохо последние несколько дней", - заявил Власюк.

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Напомним, что в четверг, 21 ноября, США расширили санкционный список в отношении Российской Федерации. На этот раз туда вошли "Газпромбанк", "БКС-банк", "Центрокредит" и еще около 40 учреждений. В ответ в Венгрии назвали "атакой на суверенитет" санкции США против "Газпромбанка".

Позже стало известно о том, что после санкций США карты "Газпромбанка" не принимают даже дружественные к РФ страны.

Автор: 

россия (95418) санкции (11268) США (26511) Набиуллина Эльвира (14) Власюк (6)


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Топ комментарии
+14
сьогодні зелених поперло. словесний понос цілий день
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23.11.2024 23:03
+5
Це треба було зробити ще три роки тому. Але Байден дуже боїться ескалації...
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23.11.2024 23:21
+3
ОПЗЖ в опозиції до влади?
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23.11.2024 23:33
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сьогодні зелених поперло. словесний понос цілий день
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23.11.2024 23:03 Ответить
ОПЗЖ в опозиції до влади?
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23.11.2024 23:33 Ответить
Прям шторм з розрахунками, за жовтень імпорт з Китаю виріс за місяць на 27%,рашка найшла схему оплати.
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23.11.2024 23:14 Ответить
Це треба було зробити ще три роки тому. Але Байден дуже боїться ескалації...
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23.11.2024 23:21 Ответить
З яких пір якась кацапська курва стала пані?
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23.11.2024 23:35 Ответить
Як відмічено вище, окрім "Газпромбанку" та 15 топ-посадовців фінансового ринку рф Мінфінансів США ввело блокуючі санкції проти близько 50 кредитних установ, через які проводились розрахунки по зовнішньоекономічних операціях пітьми. А крім того, санкції застосовано до близько 40 депозитаріїв, спецдепозитаріїв та реєстраторів цінних паперів в рф.
Це один з коментарів ЗМІ:
@ «США ввели санкції проти найбільшого брокера в рф - БКС (БрокерКредитСервис). Його називають головною пральньою в рф. Крім іншого, його зарубіжні продукти були дуже схожі на МММ. Ось тільки результат клієнти дізнатися не зможуть - через неможливість розрахунків у валюті БКС мабуть «простит» їм ці гроші.
БКС хотів стати головним розрахунковим центром за імпорт товарів в рф, тому активно розвивав бізнес у Вірменії та ОАЕ. Також активно допомагав витягувати заморожені заходом активи. Тепер ці активи будуть заморожені у БКС. Фінансовий сектор рф дедалі більше схожий на мінне поле».
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23.11.2024 23:44 Ответить
ОП, путина жопа и зеленскийОП - близнецы-братья
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24.11.2024 00:09 Ответить
жОПа преЗедента.
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24.11.2024 01:02 Ответить
Може хоч після цього пуйло від раку помре
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24.11.2024 08:02 Ответить
Пан власюк мусить триндіти на зомбомарафоні оту псевдооптимістичну муйню, бо він за це гарну з/п отримує.
А у мене з голови досі не виходять дебати по ціні на кацапську нафту, де ляхи наполягали на ціні, значно нижчій за $60. Захід досі, на жаль, вважає кацапню дурними та слабкими. Слабким (політично та морально) виявився якраз саме Захід.
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24.11.2024 08:51 Ответить
 
 