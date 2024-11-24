ОП о санкциях США против "Газпромбанка": Приближают идеальный шторм для всей российской финансовой системы
Финансовая система РФ испытает большой шок. Это все последствия недавних санкций против "Газпромбанка" России.
Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Власюк отметил, что под санкции попал не только главный офис "Газпромбанка", но и 7 или 8 филиалов в других странах, которые использовались для трансграничных платежей.
"Я думаю, очень быстро финансовая система РФ почувствует большой шок и дисбаланс из-за того, что выбили большой кусок", - отметил Власюк.
Он отметил, что быстро и полностью перевести платежи на другие трассы россиянам не удастся. Вместо этого им придется впихивать все в небольшие банки.
"Это все будет замедлять, а что-то - делать невозможным. И приближать идеальный шторм для всей российской финансовой системы. Поэтому, я думаю, госпожа Эльвира (Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. - Ред.) спит плохо последние несколько дней", - заявил Власюк.
Напомним, что в четверг, 21 ноября, США расширили санкционный список в отношении Российской Федерации. На этот раз туда вошли "Газпромбанк", "БКС-банк", "Центрокредит" и еще около 40 учреждений. В ответ в Венгрии назвали "атакой на суверенитет" санкции США против "Газпромбанка".
Позже стало известно о том, что после санкций США карты "Газпромбанка" не принимают даже дружественные к РФ страны.
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Це один з коментарів ЗМІ:
@ «США ввели санкції проти найбільшого брокера в рф - БКС (БрокерКредитСервис). Його називають головною пральньою в рф. Крім іншого, його зарубіжні продукти були дуже схожі на МММ. Ось тільки результат клієнти дізнатися не зможуть - через неможливість розрахунків у валюті БКС мабуть «простит» їм ці гроші.
БКС хотів стати головним розрахунковим центром за імпорт товарів в рф, тому активно розвивав бізнес у Вірменії та ОАЕ. Також активно допомагав витягувати заморожені заходом активи. Тепер ці активи будуть заморожені у БКС. Фінансовий сектор рф дедалі більше схожий на мінне поле».
А у мене з голови досі не виходять дебати по ціні на кацапську нафту, де ляхи наполягали на ціні, значно нижчій за $60. Захід досі, на жаль, вважає кацапню дурними та слабкими. Слабким (політично та морально) виявився якраз саме Захід.