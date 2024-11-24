ОП о санкциях США против "Газпромбанка": Приближают идеальный шторм для всей российской финансовой системы

Финансовая система РФ испытает большой шок. Это все последствия недавних санкций против "Газпромбанка" России.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Власюк отметил, что под санкции попал не только главный офис "Газпромбанка", но и 7 или 8 филиалов в других странах, которые использовались для трансграничных платежей.

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"Я думаю, очень быстро финансовая система РФ почувствует большой шок и дисбаланс из-за того, что выбили большой кусок", - отметил Власюк.

Он отметил, что быстро и полностью перевести платежи на другие трассы россиянам не удастся. Вместо этого им придется впихивать все в небольшие банки.

"Это все будет замедлять, а что-то - делать невозможным. И приближать идеальный шторм для всей российской финансовой системы. Поэтому, я думаю, госпожа Эльвира (Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. - Ред.) спит плохо последние несколько дней", - заявил Власюк.

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Напомним, что в четверг, 21 ноября, США расширили санкционный список в отношении Российской Федерации. На этот раз туда вошли "Газпромбанк", "БКС-банк", "Центрокредит" и еще около 40 учреждений. В ответ в Венгрии назвали "атакой на суверенитет" санкции США против "Газпромбанка".

Позже стало известно о том, что после санкций США карты "Газпромбанка" не принимают даже дружественные к РФ страны.