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Росія активізує гібридну війну проти Європи, - Politico

Росія посилює гібридну війну
Фото: Дзеркало тижня

Західні країни уникають чіткої реакції на диверсійно-терористичні акти Росії, спрямовані на дестабілізацію європейських суспільств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Європейські уряди дедалі частіше відкрито звинувачують Кремль у гібридній війні. Її методи включають дезінформацію, хакерські атаки, втручання у вибори та акти саботажу.

Минулого тижня Німеччина заявила, що внаслідок диверсії в Балтійському морі були обірвані два підводні телекомунікаційні кабелі.

"Ми спостерігаємо агресивні дії російських спецслужб вже протягом певного часу. Росія використовує весь інструментарій - від впливу на політичні дискусії до кібератак на об'єкти критичної інфраструктури та саботажу у значних масштабах", - заявив Томас Хальденванг, колишній очільник Федеральної служби внутрішньої розвідки Німеччини.

Дії Москви все частіше переростають у відкрите насильство.

"Російські танки, можливо, не в'їжджають до Польщі чи Естонії, але агресію Москви стає дедалі важче ігнорувати", - наголошують кореспонденти Politico.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони Канади Блер заявляв, що Росія закріплює міжнародне домінування у світі шляхом кібервторгнень, глобальних дезінформаційних кампаній, фінансування збройних груп й терористичних організацій.

Автор: 

Німеччина (7349) Європа (1805) росія (65122) тероризм (2866)


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Така доля терпіл.
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25.11.2024 12:17 Відповісти
Така кацапська війна ніколи і не припинялася. Чи це новина для вільного світу??
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25.11.2024 12:20 Відповісти
Захід думав, що ***** зупиниться? Китай наступає ногами кацапів
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25.11.2024 12:23 Відповісти
Не варто реагувати. То ж ненавмисно. Знову погані українці, що ніяк не бажають здаватися, мріють посварити Європу з чудовою та цивілізованою кацапією
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25.11.2024 12:33 Відповісти
сьогоднішнє падіння під Вільнюсом вантажного літака з поштовими відправленнями - теж акт гібридної агресії цапні. тут і до гадалки не ходи. як і пошкодження тих балтійських підводних кабелів. Не хоче/боїться Захід воювати з рашкою, то тоді економічно максимально їм закрутіть гайки. щоб у них ставка ЦБ була не 21%, а 121%. і тоді лаптям вмить вже не до війни буде, а до чергових партій ніжок Буша.
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25.11.2024 12:34 Відповісти
Що нового, з пустого в порожнє.
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25.11.2024 12:38 Відповісти
А вони только наблюдают и заявляют, но ничего не делают.
Кроме как выражать крайнюю озабоченность...
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25.11.2024 13:03 Відповісти
 
 