Росія активізує гібридну війну проти Європи, - Politico

Західні країни уникають чіткої реакції на диверсійно-терористичні акти Росії, спрямовані на дестабілізацію європейських суспільств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Європейські уряди дедалі частіше відкрито звинувачують Кремль у гібридній війні. Її методи включають дезінформацію, хакерські атаки, втручання у вибори та акти саботажу.

Минулого тижня Німеччина заявила, що внаслідок диверсії в Балтійському морі були обірвані два підводні телекомунікаційні кабелі.

"Ми спостерігаємо агресивні дії російських спецслужб вже протягом певного часу. Росія використовує весь інструментарій - від впливу на політичні дискусії до кібератак на об'єкти критичної інфраструктури та саботажу у значних масштабах", - заявив Томас Хальденванг, колишній очільник Федеральної служби внутрішньої розвідки Німеччини.

Дії Москви все частіше переростають у відкрите насильство.

"Російські танки, можливо, не в'їжджають до Польщі чи Естонії, але агресію Москви стає дедалі важче ігнорувати", - наголошують кореспонденти Politico.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони Канади Блер заявляв, що Росія закріплює міжнародне домінування у світі шляхом кібервторгнень, глобальних дезінформаційних кампаній, фінансування збройних груп й терористичних організацій.