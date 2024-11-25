Россия активизирует гибридную войну против Европы, - Politico
Западные страны избегают четкой реакции на диверсионно-террористические акты России, направленные на дестабилизацию европейских обществ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Европейские правительства все чаще открыто обвиняют Кремль в гибридной войне. Ее методы включают дезинформацию, хакерские атаки, вмешательство в выборы и акты саботажа.
На прошлой неделе Германия заявила, что в результате диверсии в Балтийском море были оборваны два подводных телекоммуникационных кабеля.
"Мы наблюдаем агрессивные действия российских спецслужб уже в течение определенного времени. Россия использует весь инструментарий - от влияния на политические дискуссии до кибератак на объекты критической инфраструктуры и саботажа в значительных масштабах", - заявил Томас Хальденванг, бывший глава Федеральной службы внутренней разведки Германии.
Действия Москвы все чаще перерастают в открытое насилие.
"Российские танки, возможно, не въезжают в Польшу или Эстонию, но агрессию Москвы становится все труднее игнорировать", - отмечают корреспонденты Politico.
Напомним, ранее министр обороны Канады Блэр заявлял, что Россия закрепляет международное доминирование в мире путем кибервторжений, глобальных дезинформационных кампаний, финансирования вооруженных групп и террористических организаций.
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