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Россия активизирует гибридную войну против Европы, - Politico

Росія посилює гібридну війну
Фото: Дзеркало тижня

Западные страны избегают четкой реакции на диверсионно-террористические акты России, направленные на дестабилизацию европейских обществ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Европейские правительства все чаще открыто обвиняют Кремль в гибридной войне. Ее методы включают дезинформацию, хакерские атаки, вмешательство в выборы и акты саботажа.

На прошлой неделе Германия заявила, что в результате диверсии в Балтийском море были оборваны два подводных телекоммуникационных кабеля.

"Мы наблюдаем агрессивные действия российских спецслужб уже в течение определенного времени. Россия использует весь инструментарий - от влияния на политические дискуссии до кибератак на объекты критической инфраструктуры и саботажа в значительных масштабах", - заявил Томас Хальденванг, бывший глава Федеральной службы внутренней разведки Германии.

Действия Москвы все чаще перерастают в открытое насилие.

"Российские танки, возможно, не въезжают в Польшу или Эстонию, но агрессию Москвы становится все труднее игнорировать", - отмечают корреспонденты Politico.

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Напомним, ранее министр обороны Канады Блэр заявлял, что Россия закрепляет международное доминирование в мире путем кибервторжений, глобальных дезинформационных кампаний, финансирования вооруженных групп и террористических организаций.

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Германия (6939) Европа (1841) россия (95418) терроризм (18689)


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Така доля терпіл.
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25.11.2024 12:17 Ответить
Така кацапська війна ніколи і не припинялася. Чи це новина для вільного світу??
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25.11.2024 12:20 Ответить
Захід думав, що ***** зупиниться? Китай наступає ногами кацапів
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25.11.2024 12:23 Ответить
Не варто реагувати. То ж ненавмисно. Знову погані українці, що ніяк не бажають здаватися, мріють посварити Європу з чудовою та цивілізованою кацапією
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25.11.2024 12:33 Ответить
сьогоднішнє падіння під Вільнюсом вантажного літака з поштовими відправленнями - теж акт гібридної агресії цапні. тут і до гадалки не ходи. як і пошкодження тих балтійських підводних кабелів. Не хоче/боїться Захід воювати з рашкою, то тоді економічно максимально їм закрутіть гайки. щоб у них ставка ЦБ була не 21%, а 121%. і тоді лаптям вмить вже не до війни буде, а до чергових партій ніжок Буша.
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25.11.2024 12:34 Ответить
Що нового, з пустого в порожнє.
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25.11.2024 12:38 Ответить
А вони только наблюдают и заявляют, но ничего не делают.
Кроме как выражать крайнюю озабоченность...
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25.11.2024 13:03 Ответить
 
 