Бійці на полі бою критикують якість мін 120-го калібру українського виробництва: "Другий аборт підряд! Це повне дупло!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому українські воїни критикують якість мін 120-го калібру українського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами бійців, однією із проблем українських мін є сирий порох, який погано горить і виштовхує заряд неподалік місця пострілу. Окрім того, не спрацьовує так званий вишибний заряд. Який, до того ж, має менший діаметр, ніж потрібно. Є питання і до бойової частини - частина мін, навіть долетівши до цілі, не вибухає.

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