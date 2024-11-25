Бійці на полі бою критикують якість мін 120-го калібру українського виробництва: "Другий аборт підряд! Це повне дупло!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому українські воїни критикують якість мін 120-го калібру українського виробництва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами бійців, однією із проблем українських мін є сирий порох, який погано горить і виштовхує заряд неподалік місця пострілу. Окрім того, не спрацьовує так званий вишибний заряд. Який, до того ж, має менший діаметр, ніж потрібно. Є питання і до бойової частини - частина мін, навіть долетівши до цілі, не вибухає.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+41 Валентин Коваль #596283
показати весь коментар25.11.2024 14:45
+38 евгений коноваленко #556652
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+37 Ольга Пелле
показати весь коментар25.11.2024 14:50
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Хтож його зловить
коли він є-фак-тивний мін'єджер ЗЕ
Мабудь вже у відряджені в Монако
https://www.youtube.com/watch?v=Jof33qRPo7M
Чи може там криворуких долбойобів поставили мііни клепати, щоб на фронт не пішли?
А на хєра тоді такі працівники?
Я не виправдовую начальство. То *****. Але й ті, хто виготовляв - *****.
Друге є приймання від МО, та ці скарги на міни вже давно, але ніхто з цим нічого не робив, поки преса не почала показувати реальність.
Така кількість мін не виготовляється за один день.
От як наштампуємо
мільярди деревмільйони мін, та як рознесемо москалів на друзки... Ух!
виробник вишибних - бракороби без ОТК
виробник підривників без ОТК
виробник упаковки пороху без ОТК - на фронт
виробник хвостовиків частково брак
немає браку тільки по корпусах, тому що там працюють токарі з мікрометрами і геть безмозглих там немає
Навіть совєцька якість виглядає недосяжним ідеалом.
Зате 100,000 пострілів по 1,000$ кожен- "новиє лідца" нормально прібарахлілісь.
Когось хоч про підозру повідомлять? Щоб зручніше було в лондонії статус біженця отримувати.
Мерзенні зрадо-філи---ГЕТЬ З УКРАЇНИ !!!
Но, млять, шуруп который торчит из стенки и рвёт герметичную упаковку????
І ось кожна процедура: там 10%, там 5% і з'являється висока ціна. Але то недобре бо потім запитають... і тому треба "економити на кожні операції, якість матеріалу, контроль, сировина, вага, об'єм тощо. І маємо що маємо , а інакше як?
Наприклад в упаковці з порохом мусив знаходитись інший гігроскопічний матеріал, що впитує вологість сильніше за порох ( типу того що кладуть в дорогих електроприводах) . А його немає ! Мусе бути, а нема. І так по всьому.
Я не розумію, піздити, то є така наша національна риса? Навіть під час війни!
А у нас завжди постфактум - гроші вкрали, мін немає або бутафорія і будуть далі вирішувати.
А це бляха диверсія, робота на ворога.
Срака повна.
тобто наслідок життєдіяльності системи , яка вже давно повинна вмерти а все живе і живе