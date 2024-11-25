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Новини Війна
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Бійці на полі бою критикують якість мін 120-го калібру українського виробництва: "Другий аборт підряд! Це повне дупло!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому українські воїни критикують якість мін 120-го калібру українського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами бійців, однією із проблем українських мін є сирий порох, який погано горить і виштовхує заряд неподалік місця пострілу. Окрім того, не спрацьовує так званий вишибний заряд. Який, до того ж, має менший діаметр, ніж потрібно. Є питання і до бойової частини - частина мін, навіть долетівши до цілі, не вибухає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як ЗСУ залишили без мін: афера на 25 мільярдів гривень | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте: З фронту відкликають понад 100 тис. неякісних мін. В одній із бригад партію вилучили, а нових не дали, - Бутусов

Автор: 

боєприпаси (2269) якість (44) українська зброя (175) Бутусов Юрій (3589) міна (341)


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Топ коментарі
+41
Виробника зловили за яиця?
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25.11.2024 14:45
+38
....по17грн..
Хтож його зловить
коли він є-фак-тивний мін'єджер ЗЕ
Мабудь вже у відряджені в Монако
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25.11.2024 14:48
+37
Головне це те, що найвеличнівшивий та найпотужніший доповів зєлохторату, що ми виконали і перевиконали. Падло гундосе, хто відповість за диверсію?
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25.11.2024 14:50
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Виробника зловили за яиця?
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25.11.2024 14:45 Відповісти
....по17грн..
Хтож його зловить
коли він є-фак-тивний мін'єджер ЗЕ
Мабудь вже у відряджені в Монако
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25.11.2024 14:48 Відповісти
Через Тису дістався Монако
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25.11.2024 15:44 Відповісти
та ні, не чіерез Тису, а по червоній доріжці та ще з охороною, через любий прикордонний пункт пропуску
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25.11.2024 20:41 Відповісти
Перш, ніж ці міни від виробника дійдуть до фронту, там має бути купа підписів...
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25.11.2024 14:49 Відповісти
Ну так - цю партію ж мали перевірити на полігоні а не гнати стільки браку
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25.11.2024 14:53 Відповісти
На полигоне должно быть одно место куда летят испытуемые мины и другое немного в стороне, где должен сидеть в клетке директор завода производителя. Если те которые будут кинуты на штатное место испытания не разорвуться или вообще запал не сработает, то прицел нужно переводить ближе к клетке с директором.
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25.11.2024 16:09 Відповісти
Підписи є, а міни не вибухають. Це вже навіть має подібність диверсії. Ця тема піднімається вже не вперше, а рішення немає. Здається це пряма відповідальність міністра оборони?
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25.11.2024 14:59 Відповісти
І там були підписи МО України. Цей злочин вказує, що агентура ФСБ має розгалужену мережу, агенти якої вже й не дуже маскуються.
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25.11.2024 17:48 Відповісти
Мережу по всій країні, починаючи з ОПи.
https://www.youtube.com/watch?v=Jof33qRPo7M
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26.11.2024 19:08 Відповісти
одного зловили заяйці за яйці, і відправили в монако. з цими буде теж саме
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25.11.2024 16:10 Відповісти
Диверсія? 5та колона в дії...?!
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25.11.2024 16:19 Відповісти
.. )))да посадіть Ви вже цього Порошенку!!! Ну скільки можна вже терпіти!!!??? Вже й до мінометних мін добрався!
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25.11.2024 16:39 Відповісти
Де це гімно виробляють,розїбать гандо пасів !!!
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25.11.2024 18:14 Відповісти
Ладно керавнікі, але роботяги-виробники, приймальники. Вони що - не бачать, що зліпили?
Чи може там криворуких долбойобів поставили мііни клепати, щоб на фронт не пішли?
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25.11.2024 14:48 Відповісти
А хто ж їх поставив, хто їх має контролювати, як не керівники?
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25.11.2024 16:29 Відповісти
Тобто, можна дозволити собі робити міну з гівна та палок. Потім прийомка такої гівно - міни - ок.
А на хєра тоді такі працівники?
Я не виправдовую начальство. То *****. Але й ті, хто виготовляв - *****.
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25.11.2024 17:00 Відповісти
А ти не думав що проблема може бути в сировині?
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25.11.2024 18:48 Відповісти
Для таких бздур є такі мудрагелі як ти.
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25.11.2024 22:01 Відповісти
Не тобі мене повчати, диванний воєн!
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27.11.2024 00:53 Відповісти
Головне це те, що найвеличнівшивий та найпотужніший доповів зєлохторату, що ми виконали і перевиконали. Падло гундосе, хто відповість за диверсію?
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25.11.2024 14:50 Відповісти
Диверсія на лінії . В першу чергу за сраку треба брати контролерів .
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25.11.2024 14:50 Відповісти
Треба дивитись які техумови і проектна документація, можливо контролери все робили правильно, просто хтось занизинив показники.

Друге є приймання від МО, та ці скарги на міни вже давно, але ніхто з цим нічого не робив, поки преса не почала показувати реальність.

Така кількість мін не виготовляється за один день.
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25.11.2024 15:07 Відповісти
контролерів у тролейбусі?
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25.11.2024 15:38 Відповісти
Контролер якості промислової продукції оцінює відповідність промислової продукції технічній документації, аналізує причини невідповідностей та надає рекомендації і висновки відносно усунення виявлених недоліків
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25.11.2024 20:10 Відповісти
ДБР- ауууу, ви де ? Де відкриття справ по Держзраді, Саботажу, підриву обороноздатності, хоча б за злочину недбалість? А чому Умеров ще в кріслі?
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25.11.2024 14:53 Відповісти
Цей єврейський татарин - істота недоторкана! Бо є найліпшим корешем Эрмака! Тож Зєлєньській у цьому вирпадку - просто ніхто і звати його - ніяк!
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25.11.2024 15:34 Відповісти
Гнид понаставляв на всі оборонні об'єкти які крадуть і нікуя толком не роблять. Це вже зовсім не секрет.
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25.11.2024 14:55 Відповісти
Тут кажуть періодично "Тре ядрьону бонбу робити..." тощо. Тут міни зробити вже не взмозі
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25.11.2024 14:58 Відповісти
я не думаю что качество гавняное..., очень, просто очень смахивает на диверсию - все пакеты с порохом пробиты?
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25.11.2024 15:01 Відповісти
А кого посадили за турнікети, які ще у 22 році рвалися? Це ж були життя бійців. А нікого не посадили. Тепер ще так і з мінами розберуться.
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25.11.2024 15:04 Відповісти
Суки
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25.11.2024 15:06 Відповісти
І все ж ми багато чуємо про збільшення експорту української зброї.
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25.11.2024 15:08 Відповісти
мінометні міни робили з давніх давен, але в давні часи не використовували герметичні поліетиленові пакети для пакування порохів.... десь чийсь провтик... якщо занести щось в поліетиленовому пакеті з холоду в тепле приміщення - з'явиться конденсат, або просто умови зберігання змінилися - було тепло, потім холодно, потім тепло знов... і знов конденсат..., це говорить про некомпетентність та безвідповідальність, або на чомусь зекономили, що повинно бути, але не поклали, наприклад, поглинач вологи...
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25.11.2024 15:11 Відповісти
В данному контексті слово зекономили є синонімом слова "украли".
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25.11.2024 16:31 Відповісти
25 млрд збитків це не злочин це направлена диверсія за таке треба розстрілювати за крадіжками ім начхати на людей радник Камишин його пожурять і відправять кудись послом гнидський круг вкрали пожурили відправили на відпочинок вся суть цієї мерзенні влади
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25.11.2024 15:11 Відповісти
зелінський не прічьом
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25.11.2024 15:14 Відповісти
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25.11.2024 16:33 Відповісти
Повторюю-це свідома диверсія...
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25.11.2024 15:19 Відповісти
ні, просто людей невистачає і набрали з вулиці в основному. ОТК як такого не існує
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25.11.2024 15:34 Відповісти
НАВЕРНОЕ ИХ ПАЦИФИСТЫ ДЕЛАЮТ.
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25.11.2024 15:19 Відповісти
Нам потрібне пєрєміріє, щоб відпочити і краще підготуватись до нової війни.
От як наштампуємо мільярди дерев мільйони мін, та як рознесемо москалів на друзки... Ух!
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25.11.2024 15:25 Відповісти
Фейк! Спеціліст, з усього, рахманін, сказав:- поодинокі випадки...
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25.11.2024 15:28 Відповісти
виробник ящиків - бракороби без ОТК- на фронт
виробник вишибних - бракороби без ОТК
виробник підривників без ОТК
виробник упаковки пороху без ОТК - на фронт
виробник хвостовиків частково брак
немає браку тільки по корпусах, тому що там працюють токарі з мікрометрами і геть безмозглих там немає
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25.11.2024 15:33 Відповісти
В чому я впевнений, так в тому що хтось на ціх минах зробив собі готель в Хорватіі, якщо не в Ніцці
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25.11.2024 15:33 Відповісти
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25.11.2024 15:35 Відповісти
Схоже на диверсійні дії
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25.11.2024 15:43 Відповісти
Коонтраа зелена! На палю!
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25.11.2024 15:49 Відповісти
а ще мільйон дронів і мільярд дерев...
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25.11.2024 15:53 Відповісти
Оце і є 200 стандартів НАТО у виконанні міноборони.
Навіть совєцька якість виглядає недосяжним ідеалом.
Зате 100,000 пострілів по 1,000$ кожен- "новиє лідца" нормально прібарахлілісь.
Когось хоч про підозру повідомлять? Щоб зручніше було в лондонії статус біженця отримувати.
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25.11.2024 16:06 Відповісти
як казала абхазська макака "сотні-тисяч-мільйонів-мільярдів снарядів самі виготовляємо...."
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25.11.2024 16:12 Відповісти
Має ж бути відповідальність для винних, якщо вони остолопи, це не виправдання, слів не вистачає.
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25.11.2024 16:13 Відповісти
Розстріляти директора виробництва
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25.11.2024 16:33 Відповісти
якого?
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25.11.2024 16:47 Відповісти
А іх там багато ?
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25.11.2024 16:49 Відповісти
ящик, порох, упаковка, корпус, вишибний, стабілізатор, підривник, ітд - це все різні підприємства, чи ви думаєте це роблять гноми на одному підприємстві і там керівник санта клаус?
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25.11.2024 18:21 Відповісти
Усе в купу складають в одному місті, а про вхідний контроль, мабуть і не чули.
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25.11.2024 21:51 Відповісти
Ніби ж власні зброярі...А насправді++махінатори-срулі ... За ширмою освоєння коштів гумдопомоги на власне виробництво озброєння--цупили. аж пихтіли мільярди...натомість шабатурки мін-Д-120---засипали половою... Думаю у клоакі лілікарлика--вже чекають нагороди за супер-САБОТАЖ!!! Зважаючи: що ЗЕ-бешкетники. вмить оглухли й осліпли( жодним чином НЕ реагуючи на диверсію--- витоки її із найвищих кабінетівЗЕ-охвістя...
Мерзенні зрадо-філи---ГЕТЬ З УКРАЇНИ !!!
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25.11.2024 17:08 Відповісти
Верховний ішак "рулить". Результат - "на ліцо" і чекайте "перемоги".
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25.11.2024 17:50 Відповісти
🤣😂
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25.11.2024 17:57 Відповісти
А як ти думав, кацапе, одразу масштабувати мільйонні виробництва майже з нуля + шалена корупція і брак кадрів. Через це всі проходили і у другу світову також. Все налагодимо.
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25.11.2024 18:25 Відповісти
Він не кацапи, він єврей
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27.11.2024 00:35 Відповісти
Зараз зрозумів , чому ви набої не виробляте
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25.11.2024 18:02 Відповісти
Отріцательна , це теж перемога
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25.11.2024 18:04 Відповісти
Ну качество капсюля на глаз не видно...
Но, млять, шуруп который торчит из стенки и рвёт герметичную упаковку????
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25.11.2024 18:44 Відповісти
РОЗСТРІЛЯТИ, РОЗСТРІЛЯТИ, РОЗСТРІЛЯТИ всіх в ланцюжку постачання: від простого працівника до високого начальника, і все швидко виправиться!!!
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25.11.2024 19:00 Відповісти
Не знаю, як будуть розслідувати та карати винних, і як це відіб'ється на якості мін. Але під час другої світової війни керівників підприємства або розстріляли б, або відправили б у табори валити ліс за миску зупи років на 20, або у штрафбат. І це діяло. Міни часів другої світової вибухають й досі набагато краще.
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25.11.2024 19:17 Відповісти
Десь щось з Китаю, десь від друзів і кумів, а з ними як же без відкатів? Бо на горі потім також запитають.
І ось кожна процедура: там 10%, там 5% і з'являється висока ціна. Але то недобре бо потім запитають... і тому треба "економити на кожні операції, якість матеріалу, контроль, сировина, вага, об'єм тощо. І маємо що маємо , а інакше як?
Наприклад в упаковці з порохом мусив знаходитись інший гігроскопічний матеріал, що впитує вологість сильніше за порох ( типу того що кладуть в дорогих електроприводах) . А його немає ! Мусе бути, а нема. І так по всьому.
Я не розумію, піздити, то є така наша національна риса? Навіть під час війни!
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25.11.2024 19:21 Відповісти
Знайдуть одного винуватого, а фронт сипится і люди гинуть від браку зброї.
А у нас завжди постфактум - гроші вкрали, мін немає або бутафорія і будуть далі вирішувати.
А це бляха диверсія, робота на ворога.
Срака повна.
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25.11.2024 19:43 Відповісти
Всі питання до верховного головнокомандувача
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27.11.2024 00:36 Відповісти
Іноземни партнери щоб не давати кошти владі напряму фінансують виробництво український ***********, так влада, коли їм мешьше дали вкрасти - зробили браковані ********** на 25 мільрдів гривен, по принципу якщо не нам хай буде ліпше вогрогу чим українським народу, мабуть такої якості будуть і дрони та і взагалі все починаючі від турнікетів. Бідні наши військові з такою владою та і взагалі весь народ, але їх цим не розжалобити весь цей провладний батальон потрібно на передову хай почують наслідки своєї роботі на власній шкурі.
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25.11.2024 20:06 Відповісти
І хто організував цю деверсію?, - Путін?, в результаті якої було сдано багато української теріторій і життів українськіх захисників- чи українська влада яка працює в котрий раз на Путіна. Нам Пупкіна не треба коли в нас така українська влада. Звісно де факто, як виявилося вона зовсім не українська, а тільки на словах.
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25.11.2024 20:09 Відповісти
Боєць сказав все чітко і по справі. Що на це відповість Зеленський і його Зе-команда?
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25.11.2024 20:50 Відповісти
А нічого не відповість.....їм своє робить....
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27.11.2024 00:38 Відповісти
Ну не міг же потужний кіндер-менеджер, голова Укроборонпрому це прогавити
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25.11.2024 22:05 Відповісти
И никаких претензий, никаких уголовных дел, никаких штрафов и реальных сроков?! Ну да, это ж не какие-то 50+ летние ухилянты которых пакуют штабелями, это обычные бизнесмены ))
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26.11.2024 00:26 Відповісти
За деверсии с бронежелетами и минами - расстрел!!! Сволота, это жизнь людей, которых вы, негодяи, лишили защиты и обороны на поле боя. Вы лишаете жизни воинов, а надо лишить вас мерзавцев жизни. При изготовлении прописаны жестко нормы и требования к любым изделиям. Это не недосчмотр, а диверсия!!!
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26.11.2024 01:22 Відповісти
Це не стільки диверсія скільки, абсолютне профанство і безвідповідальність на всіх рівнях...
тобто наслідок життєдіяльності системи , яка вже давно повинна вмерти а все живе і живе
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26.11.2024 05:50 Відповісти
За те сміялись із корейської зброї, а вона то вбиває українців, а квартальна 95 зброя ще умудряється і своїх вбивати! От вам вибори по-приколу, чи то вибори проти Пороха!
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26.11.2024 08:28 Відповісти
У кожної неякісної міни є фамілія имя ті по-батькові
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26.11.2024 08:52 Відповісти
Пороховые заводы проблема Украины. Отсюда и качество боеприпасов. Так что выполняли госзаказ из того что было. И это неправильно. И смертельно для нашей армии и в целом страны. Где могучие зе-менеджеры, способные договорится о таких поставках пороха и пиротехнических составов? Или в зеленой власти слово "порох" является табу?
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26.11.2024 11:29 Відповісти
 
 