Виснажена до останку: на найбільшій російській базі зберігання техніки лишилося 102 танки, - осінтери Covert Cabal. ІНФОГРАФІКА
Osint-дослідник Covert Cabal підтвердив, що одна з найбільших російських баз зберігання танків фактично виснажена до останку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Шрайк ньюс".
Як зазначається, мова про 22 базу зберігання військової техніки у місті Буй Костромської області РФ, на якій до початку російського вторгнення в Україну зберігалось понад 760 танків (за даними Covert Cabal) і яка була головним місцем зберігання танків серії Т-80.
На основі останніх супутникових знімків, відзнятих у кінці року, за підрахунками Covert Cabal на базі залишилось 102 танки (станом на початок вересня 2024 року).
"Зазначу, що за даними дослідження на основі супутникових знімків, яке я проводив на початку цього року спільно з Військовим Віщуном та MortisAeterna на 2021 рік на цій базі зберігалось 850 танків, а станом на 2 січня 2024 року залишалось 250 танків. Нагадаю, це було дослідження всіх найбільших баз зберігання та головних майданчиків зберігання й очікування на бронетанкових ремонтних заводах, де зберігались танки. Ознайомитись з тим дослідженням можна тут. Тож кореляція старих даних дослідження та нових даних Covert Cabal свідчить, що менше ніж за рік (2024) кількість танків на базі скоротилась з 250 до 102 одиниць, а до цього впродовж 2022 та 2023 років скорочувалась із 850 танків", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що з бази були зняті танки (корпуси), які перебували в зоні кладовища непридатної техніки.
"База має велику кількість місць зберігання техніки в ангарах, але малоймовірно, що вони заповнені танками, з урахуванням того, що спочатку були зняті найбільш придатні одиниці, а зараз черга дійшла до корпусів, які раніше були розканібалені / напіврозканібалені й за звичайних умов вважаються непридатними до відновлення", - зазначають осінтери.
Також, як зазначається, на 22 базі зберігалась велика кількість інших ББМ (переважно БМП).
З 1350 одиниць на початку 2022 року станом на зараз на базі залишилось лише близько 600 од., половина з яких вважається непридатною до відновлення (суто корпуси, зняті башти, двигуни, акумулятори). Тобто, приблизно 300 од. фактично у такому стані, що їх відновлення означає фактичне виготовлення бронетехніки з нуля і потребуватиме відповідно великих фінансових та часових витрат.
Нагадаємо, за даними Генштабу, РФ втратила в Україні 9429 танків та 19 236 бойових броньованих машин.
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С лендлизовского Camel начинали Camel и закончили.
Наши дурни зачем то в синий цвет выкрасили.
Чукчи нашли верблюда.
- Бивней нет. Это не тюлень.
- Хвоста нет. Это не морж.
- Шаман, шо это херня?
- Это кемел. Его курить можно.
Осінтер Військовий Вещун, в своєму квітневому (7 місяців тому!!!) дослідженні нарахував приблизно 640 коробочок Т-54/55/62, потенційно придатних до відновлення: https://www.vishchun.com/post/*********************************************************************
Якщо дивитись на "динаміку" по 22й базі (250 -> 102), то "ПТУРсовловлювачів" на базах в стані "маловірогідно, але можливе відновлення" залишилось десь 260 штук.
Причому треба зауважити, що ці залишки - це найгірше гімно з найнекондиційнішої некондиції.
Світан стверджує, що відбувається планомірна технічна здача Донбасу канцелярськими зрадниками
Бо те,чим їх наповнювали ще діди пропили.
"А я и говорю ему. Вы, лейтенант Петров, не командир танка. Вы командир танкового корпуса. Вот он сейчас этим и козряет"
Общая чисельность танков на 2022 год у них составляла 13600 всех модификаций включая Т-34 плюс производственная линия произвела около 3000 танков.
Потери 9000
Итого у кацапов осталось около 6000 танков. На фронте задействовано около 4000 и 2000 ещё пребывают в Рашке для защиты от внешних угроз.
Дурбецало, почитай всі посилання в новині. Якщо ти не від товариша майора, може хоч щось в макитрі проясниться.
ще до буя в тому бую
молодці 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼