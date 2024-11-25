Виснажена до останку: на найбільшій російській базі зберігання техніки лишилося 102 танки, - осінтери Covert Cabal. ІНФОГРАФІКА

Osint-дослідник Covert Cabal підтвердив, що одна з найбільших російських баз зберігання танків фактично виснажена до останку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Шрайк ньюс".

Як зазначається, мова про 22 базу зберігання військової техніки у місті Буй Костромської області РФ, на якій до початку російського вторгнення в Україну зберігалось понад 760 танків (за даними Covert Cabal) і яка була головним місцем зберігання танків серії Т-80.

На основі останніх супутникових знімків, відзнятих у кінці року, за підрахунками Covert Cabal на базі залишилось 102 танки (станом на початок вересня 2024 року).

"Зазначу, що за даними дослідження на основі супутникових знімків, яке я проводив на початку цього року спільно з Військовим Віщуном та MortisAeterna на 2021 рік на цій базі зберігалось 850 танків, а станом на 2 січня 2024 року залишалось 250 танків. Нагадаю, це було дослідження всіх найбільших баз зберігання та головних майданчиків зберігання й очікування на бронетанкових ремонтних заводах, де зберігались танки. Ознайомитись з тим дослідженням можна тут. Тож кореляція старих даних дослідження та нових даних Covert Cabal свідчить, що менше ніж за рік (2024) кількість танків на базі скоротилась з 250 до 102 одиниць, а до цього впродовж 2022 та 2023 років скорочувалась із 850 танків", - йдеться у повідомленні.





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Варто зазначити, що з бази були зняті танки (корпуси), які перебували в зоні кладовища непридатної техніки.

"База має велику кількість місць зберігання техніки в ангарах, але малоймовірно, що вони заповнені танками, з урахуванням того, що спочатку були зняті найбільш придатні одиниці, а зараз черга дійшла до корпусів, які раніше були розканібалені / напіврозканібалені й за звичайних умов вважаються непридатними до відновлення", - зазначають осінтери.

Також, як зазначається, на 22 базі зберігалась велика кількість інших ББМ (переважно БМП).

З 1350 одиниць на початку 2022 року станом на зараз на базі залишилось лише близько 600 од., половина з яких вважається непридатною до відновлення (суто корпуси, зняті башти, двигуни, акумулятори). Тобто, приблизно 300 од. фактично у такому стані, що їх відновлення означає фактичне виготовлення бронетехніки з нуля і потребуватиме відповідно великих фінансових та часових витрат.

Нагадаємо, за даними Генштабу, РФ втратила в Україні 9429 танків та 19 236 бойових броньованих машин.