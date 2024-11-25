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Виснажена до останку: на найбільшій російській базі зберігання техніки лишилося 102 танки, - осінтери Covert Cabal. ІНФОГРАФІКА

горить російський танк

Osint-дослідник Covert Cabal підтвердив, що одна з найбільших російських баз зберігання танків фактично виснажена до останку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Шрайк ньюс".

Як зазначається, мова про 22 базу зберігання військової техніки у місті Буй Костромської області РФ, на якій до початку російського вторгнення в Україну зберігалось понад 760 танків (за даними Covert Cabal) і яка була головним місцем зберігання танків серії Т-80.

На основі останніх супутникових знімків, відзнятих у кінці року, за підрахунками Covert Cabal на базі залишилось 102 танки (станом на початок вересня 2024 року).

"Зазначу, що за даними дослідження на основі супутникових знімків, яке я проводив на початку цього року спільно з Військовим Віщуном та MortisAeterna на 2021 рік на цій базі зберігалось 850 танків, а станом на 2 січня 2024 року залишалось 250 танків. Нагадаю, це було дослідження всіх найбільших баз зберігання та головних майданчиків зберігання й очікування на бронетанкових ремонтних заводах, де зберігались танки. Ознайомитись з тим дослідженням можна тут. Тож кореляція старих даних дослідження та нових даних Covert Cabal свідчить, що менше ніж за рік (2024) кількість танків на базі скоротилась з 250 до 102 одиниць, а до цього впродовж 2022 та 2023 років скорочувалась із 850 танків", - йдеться у повідомленні.

танки рф
танки рф

Також дивіться: Дрони-камікадзе бійців 24 ОМБр знищили три танки, БМД-4, БМП-3 і МТЛБ окупантів у Часовому Ярі. ВIДЕО

Варто зазначити, що з бази були зняті танки (корпуси), які перебували в зоні кладовища непридатної техніки.

"База має велику кількість місць зберігання техніки в ангарах, але малоймовірно, що вони заповнені танками, з урахуванням того, що спочатку були зняті найбільш придатні одиниці, а зараз черга дійшла до корпусів, які раніше були розканібалені / напіврозканібалені й за звичайних умов вважаються непридатними до відновлення", - зазначають осінтери.

Також, як зазначається, на 22 базі зберігалась велика кількість інших ББМ (переважно БМП).

З 1350 одиниць на початку 2022 року станом на зараз на базі залишилось лише близько 600 од., половина з яких вважається непридатною до відновлення (суто корпуси, зняті башти, двигуни, акумулятори). Тобто, приблизно 300 од. фактично у такому стані, що їх відновлення означає фактичне виготовлення бронетехніки з нуля і потребуватиме відповідно великих фінансових та часових витрат.

Нагадаємо, за даними Генштабу, РФ втратила в Україні 9429 танків та 19 236 бойових броньованих машин.

Автор: 

ліквідація (3911) танк (2064)


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Топ коментарі
+16
Ты уверен что Северная корея сможет компенсировать то что строил огромный и безусловно экономически могучий совок в течении последних 30 лет своего существования? Что то за 3 года войны не видно чтобы Китай явно подставляся на поставках оружия, ему эти проблемы не нужны, тем более что чем больше у рашки проблем - тем сильнее она от него зависит. Если раньше нужно было выкручивать руки - то теперь сами на коленях приползнают.
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25.11.2024 15:18
+15
Ще є т 34 на постаметах і тачанки чапаєва.
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25.11.2024 14:52
+14
Там стволы забиты бычками под дульный срез. Можно послойно изучать историю курения на росии.
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25.11.2024 15:15
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Ще є т 34 на постаметах і тачанки чапаєва.
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25.11.2024 14:52 Відповісти
Там стволы забиты бычками под дульный срез. Можно послойно изучать историю курения на росии.
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25.11.2024 15:15 Відповісти
И шо вы там обнаружите? Постоянство и верность традициям. Знаете ли, "можем повторить"
С лендлизовского Camel начинали Camel и закончили.
Наши дурни зачем то в синий цвет выкрасили.
Чукчи нашли верблюда.
- Бивней нет. Это не тюлень.
- Хвоста нет. Это не морж.
- Шаман, шо это херня?
- Это кемел. Его курить можно.
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25.11.2024 15:49 Відповісти
У Сибіру, на базах зберігання, ще достатньо Т-54/55. Також Т-62. А на УРах - і ІС-3... Як "ПТУРсовловлювачі", для кацапні, - цілком згодяться...
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25.11.2024 15:18 Відповісти
"Багато" - це скільки?

Осінтер Військовий Вещун, в своєму квітневому (7 місяців тому!!!) дослідженні нарахував приблизно 640 коробочок Т-54/55/62, потенційно придатних до відновлення: https://www.vishchun.com/post/*********************************************************************

Якщо дивитись на "динаміку" по 22й базі (250 -> 102), то "ПТУРсовловлювачів" на базах в стані "маловірогідно, але можливе відновлення" залишилось десь 260 штук.

Причому треба зауважити, що ці залишки - це найгірше гімно з найнекондиційнішої некондиції.
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25.11.2024 16:21 Відповісти
Знаю... Коли у нас в гарнізоні навернувся танковий двигун, який качав артезіанську воду з свердловини, то питання вирішили просто : відвезли бочку спирту і кілька сот кілограмів баранини на базу. І привезли працездатний танковий двигун... (баранина тоді коштувала 87 коп. кілограм. А свинина - 2.60... )
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25.11.2024 16:33 Відповісти
у них проблем з технікою не буде, там піде техніка з кореї і китаю
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25.11.2024 15:07 Відповісти
Ты уверен что Северная корея сможет компенсировать то что строил огромный и безусловно экономически могучий совок в течении последних 30 лет своего существования? Что то за 3 года войны не видно чтобы Китай явно подставляся на поставках оружия, ему эти проблемы не нужны, тем более что чем больше у рашки проблем - тем сильнее она от него зависит. Если раньше нужно было выкручивать руки - то теперь сами на коленях приползнают.
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25.11.2024 15:18 Відповісти
У Сибіру китайські підприємці вже у органах місцевої влади "ногою двері відкривають"... Там буде повтор 1917 року... Перекриють поставки товарів на ринок (включаючи і продовольчі) - і кацапня сама їх до влади приведе...
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25.11.2024 15:24 Відповісти
Якщо повтор 1917, то сподіваюсь генерал Хрещатицький теж знайдеться
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26.11.2024 17:50 Відповісти
Про такого не чув...
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26.11.2024 17:51 Відповісти
Китай ніяких танків давати не буде. Корея не компенсує.
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25.11.2024 17:35 Відповісти
Китай дасть все, що вони попросять
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25.11.2024 18:02 Відповісти
Не дасть.
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25.11.2024 18:49 Відповісти
А на донбасі вони все одно лізуть і готуються на Запоріжжі...
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25.11.2024 15:17 Відповісти
Лізуть поки їх пускають диверсанти у владі і командуванні.
Світан стверджує, що відбувається планомірна технічна здача Донбасу канцелярськими зрадниками
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25.11.2024 23:51 Відповісти
Около 4000 танков у них еще есть.
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25.11.2024 15:22 Відповісти
Може танкових корпусів?
Бо те,чим їх наповнювали ще діди пропили.
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25.11.2024 15:42 Відповісти
Бо те,чим їх наповнювали ще діди пропили

"А я и говорю ему. Вы, лейтенант Петров, не командир танка. Вы командир танкового корпуса. Вот он сейчас этим и козряет"
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25.11.2024 15:55 Відповісти
думаю,більше. Але дуже багато знищується.. В Совку вважалось,що цих танків вистачить дійти до Португалії
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25.11.2024 16:15 Відповісти
Вряд ли больше. 4000 разных модификаций включая те которые нуждаются в капремонте.

Общая чисельность танков на 2022 год у них составляла 13600 всех модификаций включая Т-34 плюс производственная линия произвела около 3000 танков.

Потери 9000

Итого у кацапов осталось около 6000 танков. На фронте задействовано около 4000 и 2000 ещё пребывают в Рашке для защиты от внешних угроз.
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25.11.2024 18:50 Відповісти
Під новиною, в який розказується, що порахували фізичні коробочки на базах зберігання по супутниковим знімкам і на початок року було 3125 коробочок і з них, на прикладі темпів зпустошення 22ї бази, залишилось 1250, і частина з них - просто непридатна до відновлення (бо без стволів стоять - а стволів засраха не виробляє в товарних кількостях), приходить якесь чувирло і починає утробним голосом віщати "ТАМ ЩЕ 6000 ТАНКІВ"! Але чомусь забуває сказати продовження свого висєру "Я УВІ СНІ ПОБАЧИВ" або "МЕНІ ТОВАРИШ МАЙОР ТАК СКАЗАВ".

Дурбецало, почитай всі посилання в новині. Якщо ти не від товариша майора, може хоч щось в макитрі проясниться.
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25.11.2024 20:27 Відповісти
В чем суть твоего Ви@ера? Ты просто решил кого то обо@ать потому что ты Орест Грай?
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25.11.2024 23:38 Відповісти
Що, вишкребок, який не бажає читати і помічати фактів і продовжує марити якимось "армадами за уралом", не подобається, коли твою брехню називають брехнею? Обтєкай, бути обісраним - твій нормальний стан.
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26.11.2024 09:50 Відповісти
Танків на 2-3 тижні
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25.11.2024 15:37 Відповісти
А чекати потрібно аж до кінця січня 2025р.
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25.11.2024 23:52 Відповісти
А скільки вони виробляють на місяць?
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25.11.2024 15:47 Відповісти
В товарних кількостях - ніскільки. Оцінка загальної потужності виробництва нових Т-90 - десь 120-150 машин на рік. Інші моделі взагалі не виробляють. І це оцінка - для ДО 2022 року. Для нинішньої війни ця цифра - смішна. Реально тиражного виробництва нових танків в засрашці немає вже 10+ років. В них є тільки модернізація старих, зі зберігання, корпусів, та ремонт металобрухту, який вдається витягнути з поля бою.
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25.11.2024 20:18 Відповісти
По морю плыл какой-то буй...
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25.11.2024 15:49 Відповісти
Там дуже файне місто. Вірніше його околиці. БПЛА зможуть при бажанні знайти багато цікавого.
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25.11.2024 17:18 Відповісти
А ви бачите різницю в супутникових знімках ? я ні
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25.11.2024 15:58 Відповісти
Це фонові фото для тексту. Читай дати і цифри. Детальне дослідження зі знімками за посиланням.
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25.11.2024 16:14 Відповісти
58.463176642712405, 41.509387823741164
ще до буя в тому бую
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25.11.2024 16:19 Відповісти
Що ви туди роєм дронів не стріляєте, а чекаєте поки ті танки до нас вбивати поідуть? Ти ба як вони там кучно стоять. Кільк дронів дешевих і купу танків можна пошкодити... Загадка
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25.11.2024 16:35 Відповісти
Эту куйню слышали 2-года назад что у ***** заканчиваются ракеты, и если даже закончатся оно животное попросит в ускоглазой нечисти...
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25.11.2024 16:38 Відповісти
Наші хлопці знищили 9 000танків з гаком ,
молодці 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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25.11.2024 18:11 Відповісти
З огляду на оприлюднені відомості лише по одних танках, до різношерстих довбнів, лапшоносців, державних зрадників і колаборантів тепер дійде чи варто тепер домовлятися з окупантом про здачу своїх територій, суверенітету України чи добити виснаженого і пораненого ведмедя та забрати назад все своє?
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25.11.2024 23:57 Відповісти
Шикарная демилитаризация Соссии! Слава ВСУ !
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26.11.2024 00:43 Відповісти
і ракет залишилося на 2 обстріли...
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26.11.2024 02:29 Відповісти
Совсем вы не бережёте себя хохлики. Посчитали они тут танчики 😅 со стороны выглядите пипец редкостными клоунам . Кто научил быть таким зеля? Передислокация слыхали .
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27.11.2024 17:20 Відповісти
 
 