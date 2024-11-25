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Шольца висунули на посаду канцлера: Я забезпечував, щоб не було хибних рішень щодо України

Шольца висунули кандидатом в канцлери

Виконавча рада Соціал-демократичної партії Німеччини одноголосно висунула Олафа Шольца кандидатом на посаду канцлера.

Про це повідомляє Bild, передає Цензор.НЕТ.

Під час виступу Шольц захищав свою політику щодо України.

"Багато було сказано, багато речей було винесено на обговорення. Важливим залишається те, що я неухильно забезпечував, щоб ми не приймали неправильних рішень", - зазначив чинний канцлер.

"Наприклад, коли я сказав, що ми не будемо постачати крилаті ракети, наприклад, коли я сказав, що я не згоден з тим, щоб із важкого озброєння, яке ми постачаємо, стріляли далеко вглиб Росії", - додав Шольц.

Нагадаємо, правляча у Німеччині коаліція розвалилася 6 листопада 2024 року, коли Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії. Майже всі члени уряду від очолюваної Лінднером Вільної демократичної партії (ВДП) - склали свої повноваження.

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Автор: 

Німеччина (7349) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+6
Яким кандидатом сцикуняра,підлабузник путлера.
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25.11.2024 15:23
+6
Дякуємо Шольцу і Німеччині за допомогу. Зваичайно, хотілося б більше допомоги, бо без неї Україні буде дуже важко. Не потрібно ображати Шольца, що він ніби недостатньо допомагає Україні, бо Німеччина це така ж країна, як і більшість в Європі, і в ним є проросійсько налаштовані громадяни, там живе багато росіян, які до цього часу підтримують "русский мир", але з Європи їхати не хочуть і вони йдуть голосувати.
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25.11.2024 15:28
+3
Капець
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25.11.2024 15:32
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Хибних...
Тобто ніяких рішень?!?
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25.11.2024 15:19 Відповісти
Яким кандидатом сцикуняра,підлабузник путлера.
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25.11.2024 15:23 Відповісти
Дякуємо Шольцу і Німеччині за допомогу. Зваичайно, хотілося б більше допомоги, бо без неї Україні буде дуже важко. Не потрібно ображати Шольца, що він ніби недостатньо допомагає Україні, бо Німеччина це така ж країна, як і більшість в Європі, і в ним є проросійсько налаштовані громадяни, там живе багато росіян, які до цього часу підтримують "русский мир", але з Європи їхати не хочуть і вони йдуть голосувати.
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25.11.2024 15:28 Відповісти
Капець
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25.11.2024 15:32 Відповісти
"Я дуже відважно боявся"
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25.11.2024 15:33 Відповісти
Данке гер Шольц за ешелони і гори безкоштовной зброї, спорядження, бойовий та допоміжній техниці, набоїв з боеприпамами тощо.
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25.11.2024 15:37 Відповісти
А щодо Росії не забезпечував…
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25.11.2024 15:44 Відповісти
"Я забезпечував, щоб не було хибних рішень щодо України"...
Мабудь і помре довбо(ОЙ)бом...
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25.11.2024 15:46 Відповісти
Пішло очковтіратєльство - немає він жодних шансів на перемогу партії.
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25.11.2024 15:54 Відповісти
"Хибні рішення" - це відмова у важкому й далекобійному озброєнні? Ганьба! Якась Іспанія поставила танків "Леопард-2" набагато більше від їх виробника - Німеччини... Пр "Тауруси" уже й мови нема!
А наш хлопці, без зброї на фронті, ці "нехибні рішення" кров"ю сплачують...
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25.11.2024 16:08 Відповісти
Ну Шольц перед усім канцлер Німеччини, а для цієї країни поки нажаль раша надійний бізнес партнер.
Тому ітак від них нормально поступило від них озброєння, та і коштів вони багато дали на так звану чеську ініціативу.
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25.11.2024 16:28 Відповісти
Читав недавно про причини відставки міністра фінансів у Німеччині... Нібито той, у відповідь на вимогу Шольца "знайти" мільярди для України, відповів: Дайте їм, краще, "тауруси". Ціє зброєю вони захистять більше мільярдів, ніж їх спалять росіяни в Україні, своїми ракетами, при відсутності "Таурусів"...
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25.11.2024 16:49 Відповісти
Думаю що тут питання не тільки в Україні а в безрозмірному друку євро, а відбувається те все через те що винесли виробництво в Китай при закритті внутрішнього.
Та що позакривали АЕС і тим самим збільшили відток грошей на енергоресурси.
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25.11.2024 17:07 Відповісти
Хочеш сказать - ЄС не контролює друк своєї валюти і ним керують китайці? Тоді ти "далекий" від організації подібного виробництва... Там контроль ще вищий, ніж при випуску вибухівки чи зброї з ************... Бо при вибуху *********** може постраждать округа навкруги заводу... А при "вибуху" грошовому страждають цілі країни...
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25.11.2024 17:25 Відповісти
Ні я хочу сказати що Європейські компанії перенесли виробництво в Китай щоб отримувати більше прибутку, а чиновники щоб затикати дирки в результаті такого переносу друкують безмірно євро і більшість країн ЄС живуть не по доходах.
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25.11.2024 21:59 Відповісти
У тебе є докази? Бо "друкування неміряно грошей" - найперший шлях до девальвації грошової одиниці... Такого не допустить, за власної волі, ні одна розумна країна... А в урядах ЄС працюють далеко не ідіоти...
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25.11.2024 22:27 Відповісти
https://tradingeconomics.com/euro-area/money-supply-m2 А загуглити самі не можете?

Ви ще штатівську M2 гляньте там ще більший відтік грошей в Азію
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25.11.2024 23:43 Відповісти
"Відтік" забезпечених грошей" і "друкування паперу" - різні речі... І "зовсім третя річ" - "контроль китайцями друкування валюти ЄС"...
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26.11.2024 00:42 Відповісти
Прочитайте ще раз моє повідомлення де я писав що китай контролює друк грошей в ЄС. Я писав що гроші друкуються щоб затикати дірки які виникають через відтік виробництва в Азію і те що багато держав ЄС живуть не по доходах
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26.11.2024 13:39 Відповісти
Я УВАЖНО прочитав... А тепер поясни мені - підприємство по друку "євро" кому належить? Китайцям? І у тебе є докази цього? Скоріш всього - китайці там - як "дешева робоча сила" (як і на інших західних підприємствах - менш значущих, розвернутих в Китаї) А контроль - в руках представників Брюсселя... Бо віддать контроль якості та обсягів друку в китайські руки - це віддать їм контроль над власними економіками... Ще раз повторю - на таке (при тверезому розумі), не піде ні один уряд країни...
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26.11.2024 14:08 Відповісти
Ми споримо ніпрощо
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26.11.2024 16:58 Відповісти
Я знаю... Бо у т *** немає аргументів - одні газетярські домисли... Але ти мене в чомусь хочеш запевнить...
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26.11.2024 17:11 Відповісти
"Ні я хочу сказати що Європейські компанії перенесли виробництво в Китай щоб отримувати більше прибутку, а чиновники щоб затикати дирки в результаті такого переносу друкують безмірно євро і більшість країн ЄС живуть не по доходах."

Де тут б...ть написано що Китай керує друком грошей в ЄС... вже трохи підз... це
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26.11.2024 20:06 Відповісти
Все! "Проїхали".. Був-би ти у Західній Європі - ті "чиновники", відносно яких ти-б таке офіційно ляпнув - тебе-б по судах затягали... "газетне ************* - це не до мене...
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26.11.2024 20:25 Відповісти
 
 