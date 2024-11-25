Шольца висунули на посаду канцлера: Я забезпечував, щоб не було хибних рішень щодо України

Виконавча рада Соціал-демократичної партії Німеччини одноголосно висунула Олафа Шольца кандидатом на посаду канцлера.

Про це повідомляє Bild, передає Цензор.НЕТ.

Під час виступу Шольц захищав свою політику щодо України.

"Багато було сказано, багато речей було винесено на обговорення. Важливим залишається те, що я неухильно забезпечував, щоб ми не приймали неправильних рішень", - зазначив чинний канцлер.

"Наприклад, коли я сказав, що ми не будемо постачати крилаті ракети, наприклад, коли я сказав, що я не згоден з тим, щоб із важкого озброєння, яке ми постачаємо, стріляли далеко вглиб Росії", - додав Шольц.

Нагадаємо, правляча у Німеччині коаліція розвалилася 6 листопада 2024 року, коли Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії. Майже всі члени уряду від очолюваної Лінднером Вільної демократичної партії (ВДП) - склали свої повноваження.

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