Міжнародні партнери не мають нарікань на роботу України з протидії витоку зброї до країн Європи, - МВС
Міжнародні партнери хочуть переконатися, що Україна, як держава, що перебуває у стані війни, здатна контролювати торгівлю зброєю та убезпечити європейські країни від потрапляння зброї на їхню територію.
Про це сказав заступник МВС України Леонід Тимченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Насамперед вони хочуть, щоб у цьому питанні МВС чітко контролювало ситуацію, було відповідальним, інформувало про ризики для інших країн. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко періодично зустрічається з керівниками МВС Польщі, Румунії, - це одне з пріоритетних питань, яке обговорюють одночасно з питаннями надання допомоги Україні", - розповів він.
Також, за словами Тимченка, партнери України цікавляться, у який спосіб МВС контролює ситуацію в тих регіонах, які наближені до кордонів європейських країн.
Тимченко додав, що над цим питанням працює не тільки Нацполіція, а й Державна прикордонна служба.
"Ми маємо убезпечити наших сусідів, щоб кримінальна зброя, зброя, знайдена на полі бою, вивезена з території ведення бойових дій, не потрапляла до європейських країн і по всьому світу", - сказав заступник глави МВС.
При цьому він запевнив, що на сьогодні немає нарікань від країн-сусідів щодо роботи МВС України за цим напрямом.
"Єврокомісар Ілва Йоганссон, зокрема, наголошує на ефективності роботи органів системи МВС у протидії витоку зброї до країн-сусідів. МВС ясно розуміє ризики, як реагувати на них, що робити", - додав заступник міністра.
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