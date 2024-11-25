Кількість злочинів із застосуванням зброї збільшилася у 42 рази порівняно з 2021 роком, - МВС
Кількість злочинів, скоєних із застосуванням зброї та боєприпасів, зросло у 42 рази, порівняно із 2021 роком.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"У 2021 році було зареєстровано 273 таких злочини, у 2022 році кількість цих злочинів збільшилася у понад 4,6 раза - 1 тис. 267, у 2023 році ця цифра становила 11 тис. 186", - розповів він.
За словами Тимченка, станом на сьогодні за неповний 2024 рік уже зареєстровано 11 тис. 489 таких злочинів.
Раніше повідомлялось, що у застосунку "Дія" з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю.
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ухилянтів, пардон, поліціянтів.. То чим захищати себе і оточуючу громаду? Вільні люди повинні мати зброю, бо на озброєного громадянина злочинець не нападе.
Планують по "поліцейському в кожну школу, громаду, сім'ю
".
Ну і рамки-металодетектори скрізь.
Двіж за казьоний кошт.
Ну і трохи прикрутіть гайкі щоб зброї на руках менше було а відеонагляду - більше.
Дивись "Збройовий Лобіст" на ютубі.
Кашмарять "шрека"/снайпера"одеса", Червінського ...