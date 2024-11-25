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Новини Війна
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Кількість злочинів із застосуванням зброї збільшилася у 42 рази порівняно з 2021 роком, - МВС

Кількість злочинів із застосуванням зброї збільшилася: статистика МВС

Кількість злочинів, скоєних із застосуванням зброї та боєприпасів, зросло у 42 рази, порівняно із 2021 роком.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"У 2021 році було зареєстровано 273 таких злочини, у 2022 році кількість цих злочинів збільшилася у понад 4,6 раза - 1 тис. 267, у 2023 році ця цифра становила 11 тис. 186", - розповів він.

За словами Тимченка, станом на сьогодні за неповний 2024 рік уже зареєстровано 11 тис. 489 таких злочинів.

Раніше повідомлялось, що у застосунку "Дія" з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю.

Читайте: Окупанти перетворили Донецьк на притулок для рецидивістів з РФ, - Центр нацспротиву

Автор: 

МВС (3501) зброя (7460) злочинність (511)


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Який жах, терміново збільшити кількість поліції в два рази
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25.11.2024 17:12 Відповісти
не підказуйте їм
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25.11.2024 18:10 Відповісти
Поліцаї так допрацювалися, що їх самих почали підривати.
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25.11.2024 17:41 Відповісти
не мудренно ((((
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25.11.2024 17:45 Відповісти
Зброя є в злочинців і поліціянтів. А громадянин України офіційну зареєстровану зрою мати не має права, так сказав міністр ухилянтів, пардон, поліціянтів.. То чим захищати себе і оточуючу громаду? Вільні люди повинні мати зброю, бо на озброєного громадянина злочинець не нападе.
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25.11.2024 18:26 Відповісти
Там вже є потужний план, всьо схвачєно, вась.
Планують по "поліцейському в кожну школу, громаду, сім'ю".
Ну і рамки-металодетектори скрізь.
Двіж за казьоний кошт.
Ну і трохи прикрутіть гайкі щоб зброї на руках менше було а відеонагляду - більше.

Дивись "Збройовий Лобіст" на ютубі.
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26.11.2024 08:26 Відповісти
Підарки м'ягко проводять інстументом управління по губам вкраїнчиків. Зброя то для людей, а для вкраїнчиків - стійло.
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25.11.2024 18:54 Відповісти
Ця статистика робиться ментами, які роблять все для панування терору, коменданський обмежень, обмеження прав під гаслами війни.
Кашмарять "шрека"/снайпера"одеса", Червінського ...
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25.11.2024 19:10 Відповісти
 
 