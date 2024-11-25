Сибіга обговорив з главою МЗС Південної Кореї Чо Те Юлем розширення співпраці між країнами

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з очільником МЗС Південної Кореї Чо Те Юлем.

Про це міністр написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"У мене була плідна зустріч із міністром закордонних справ Республіки Корея Чо Те Юлем. У світлі спільних викликів безпеці, пов’язаних із поглибленням зв’язків Росії та КНДР, ми обговорили розширення співпраці в низці сфер. Безпека в Європі та Південно-Східній Азії тісно пов'язані", - розповів Сибіга.

Нагадаємо раніше президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що не виключає надання зброї безпосередньо Україні.

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