УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8070 відвідувачів онлайн
Новини
426 2

Сибіга обговорив з главою МЗС Південної Кореї Чо Те Юлем розширення співпраці між країнами

Андрій Сибіга та глава МЗС Південної Кореї Чо Те Юль

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з очільником МЗС Південної Кореї Чо Те Юлем.

Про це міністр написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"У мене була плідна зустріч із міністром закордонних справ Республіки Корея Чо Те Юлем. У світлі спільних викликів безпеці, пов’язаних із поглибленням зв’язків Росії та КНДР, ми обговорили розширення співпраці в низці сфер. Безпека в Європі та Південно-Східній Азії тісно пов'язані", - розповів Сибіга.

Нагадаємо раніше президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що не виключає надання зброї безпосередньо Україні.

Також читайте: Сибіга їде до Італії для участі в міністерському засіданні "Групи семи"

Автор: 

Південна Корея (454) Сибіга Андрій (400)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на Різдво....
показати весь коментар
25.11.2024 18:55 Відповісти
 
 