Сибіга обговорив з главою МЗС Південної Кореї Чо Те Юлем розширення співпраці між країнами
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з очільником МЗС Південної Кореї Чо Те Юлем.
Про це міністр написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"У мене була плідна зустріч із міністром закордонних справ Республіки Корея Чо Те Юлем. У світлі спільних викликів безпеці, пов’язаних із поглибленням зв’язків Росії та КНДР, ми обговорили розширення співпраці в низці сфер. Безпека в Європі та Південно-Східній Азії тісно пов'язані", - розповів Сибіга.
Нагадаємо раніше президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що не виключає надання зброї безпосередньо Україні.
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Luk Viktor
показати весь коментар25.11.2024 18:55 Відповісти Мені подобається 1
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