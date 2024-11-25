ЦВК визнала постійну представницю президента в Криму Тамілу Ташеву обраною нардепкою

Центральна виборча комісія визнала постійну представницю президента України в Криму Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою України від партії "Голос".

Про це йдеться на сайті ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до ЦВК надійшла заява Івана Примаченка, який був визнаний обраним народним депутатом на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Голос", про відмову від депутатського мандата.

ЦВК розглянула документ і визнала Івана Примаченка таким, який не набув депутатського мандата.

Водночас у ЦВК визнали Тамілу Ташеву, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку політичної партії "Голос" під № 26, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах.

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Що відомо про Тамілу Ташеву?

Таміла Ташева народилася в 1985 році в Самарканді (Узбекистан) у сімʼї виселених кримських татар. З 1991 року, після повернення її сімʼї з Узбекистану в Крим, жила в Сімферополі, закінчила факультет східних мов Таврійського університету. Була активною учасницею Помаранчевої революції і Революції Гідності.

У 2014 році, після анексії Росією Криму Ташева разом з однодумцями створила громадську організацію "Крим SOS".

Від 25 квітня 2022 року вона обіймає посаду Постійного представника президента в Криму.

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