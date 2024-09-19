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Крим (14079) Сікорський (200) Ташева (70)

Ташева про слова Сікорського щодо передачі Криму ООН: Такі пропозиції створюють серйозні перешкоди для відновлення справедливості

Представниця Президента в Криму Таміла Ташева

Пропозиція глави МЗС Польщі Радослава Сікорського передати Крим під мандат ООН, висловлена під час дискусії на зустрічі YES у Києві, створює серйозні перешкоди для відновлення справедливості та захисту прав жителів тимчасово окупованого Криму.

Про це заявила постійна представниця Президента в Криму Таміла Ташева на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми безперечно високо цінуємо зусилля наших партнерів у пошуку варіантів досягнення миру в Україні та зупинення цієї кровопролитної війни. Однак ... єдиною формулою миру, єдиним планом запропонованим світу щодо завершення цієї війни - має бути український план. ... Будь-які пропозиції щодо передачі Криму під протекторат чи проведення нових референдумів суперечать принципам міжнародного права та підривають суверенітет України", - наголосила Ташева.

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"Після незаконної окупації Криму у 2014 році жителі півострова зазнали систематичних порушень прав людини, переслідувань та репресій. Особливо це стосується кримських татар та українців, які стикаються з дискримінацією, незаконними затриманнями та обмеженнями свободи слова і віросповідання.

Відбувається цілеспрямована зміна демографічного складу населення через переселення громадян Російської Федерації на територію Криму, що є порушенням міжнародного гуманітарного права. Масова пропаганда та інформаційна ізоляція спрямовані на викривлення реальної ситуації та придушення будь-яких проявів проукраїнських настроїв. У таких умовах подібні пропозиції створюють серйозні перешкоди для відновлення справедливості та захисту прав жителів Криму", - констатувала вона.

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Ташева наголосила, що українська влада наполягає на реалізації пунктів Формули Миру Президента України Володимира Зеленського, а також сподівається на подальшу солідарність і підтримку з боку міжнародних партнерів у протидії агресії та захисті принципів міжнародного права. 

Представниця Президента в Криму Таміла Ташева про пропозицію Сікорського щодо Криму
Представниця Президента в Криму Таміла Ташева про пропозицію Сікорського щодо Криму
Представниця Президента в Криму Таміла Ташева про пропозицію Сікорського щодо Криму

Нагадаємо, що глава МЗС Польщі Сікорський запропонував віддати Крим ООН для проведення референдуму.

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Топ коментарі
+17
А передати Данціг, Бреслау, Штеттін під мандат ООН, повернути туди німців та провести референдум не хоче пан Сікорський?
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19.09.2024 17:01
+8
Краще під мандат ООН передати те, що залишится від нацистської россії.
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19.09.2024 16:59
+8
Сікорський пристоївся до того ж корита з якого хлєбає орбан та фіцо.
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19.09.2024 17:01
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Дивний лях. Кокуха поїхала?
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19.09.2024 16:57 Відповісти
Крим - то Україна. А ООН, після деокупації Криму - може бабосов надати на відновлення півострова!! Бо мокши в помийку його перетворили.
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19.09.2024 16:57 Відповісти
Краще під мандат ООН передати те, що залишится від нацистської россії.
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19.09.2024 16:59 Відповісти
Вона поки що існує, і за її існування "передача під мандат ООН" означає узаконення російської окупації, бо здійснюватиме цей мандат, звісно ж, росія.
Тому все правильно Ташева пише, не треба цих манівців.
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20.09.2024 08:27 Відповісти
Сікорський пристоївся до того ж корита з якого хлєбає орбан та фіцо.
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19.09.2024 17:01 Відповісти
Навіть якщо це була його "помста" Зеленському, то поляк обрав дуже дивний шлях, який зовсім не прикрашає його як розумного політика. Якщо чесно, не очікував такого від Сікорського
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19.09.2024 17:05 Відповісти
А передати Данціг, Бреслау, Штеттін під мандат ООН, повернути туди німців та провести референдум не хоче пан Сікорський?
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19.09.2024 17:01 Відповісти
ви ще Кінексберг та Східну Прусію, забули !!!
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19.09.2024 17:14 Відповісти
І повернути Перемишль Україні. Черчиль був правий коли казав "Польша - гієна Європи"

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19.09.2024 17:59 Відповісти
Немцы разве требуют назад Данциг Бреслау или Штеттин?
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19.09.2024 23:31 Відповісти
Все абсолютно правильно сказала, молодець)
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19.09.2024 17:02 Відповісти
То за принципом пана Сікорського на треба "віддати Кентську волость", (це вислів із К/Ф Іван Васильович змінює професію), то хай пан Сікорський спочатку вистроє для себе пріорітети.
То "Волинська різня", а потім перемовини про вступ України до ЄС, то Український Крим хоче віддати!
Інколи "друзі" гірше ворогів, ворогів видно і вони не маскуються!
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19.09.2024 17:03 Відповісти
Вибачте, у Сікорского всі вдома? Що це за польський Альоша Навальний?
Я сподіваюся, він вибачиться за це, бо я до цієї заяви був кращої думки про нього
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19.09.2024 17:06 Відповісти
Дайте вже тому Сікорському лопату та нехай викопує все, що він там хоче на Волині. Набридло це все.
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19.09.2024 17:08 Відповісти
Воно хоче, щоб ми рили..

А саме неглохо забуло - літак з Лєхом Качинським..сцикуни пшекі ще ті..
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19.09.2024 17:26 Відповісти
Некрофіл хріновий!
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19.09.2024 17:11 Відповісти
сікорський - рольнік у владному кріслі. Наступне, що він має зробити, сісти на трактор та повісити ось такий милий плакатік:

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19.09.2024 17:12 Відповісти
ООН уже всё, как впрочем и ОБСЕ и МКС, МКК, МАГАТЕ, и даже НАТО - бесполезные организации, не выполняющие изначальных функций
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19.09.2024 17:13 Відповісти
згоден з усім, окрім НАТО !!!
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19.09.2024 17:16 Відповісти
НАТО по сути уже тоже зшкварилось. Поставки оружия и бабла идут из конкретных стран, а не от блока. Основные - США и ВБ, это если в абсолютном выражении. В относительном к ВВП лидируют Балтийские страны
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19.09.2024 17:26 Відповісти
Це пряма передача Криму Кацапії. Там вже дуже мало корінних українців, та ще й таких, які бажають не жити під Кацапією. І їхній голос нічого не дасть. Тому це підтасовка.
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19.09.2024 17:16 Відповісти
Пшек малость припух, може того бубочка забикував, чи спочатку бубочка забикував, а потім пшек припух?
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19.09.2024 17:20 Відповісти
Чи одномоментно обидва
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19.09.2024 17:27 Відповісти
Ташева.... Вона ще не подалася за джапаровою до Відня?
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19.09.2024 17:25 Відповісти
Нужно сикорского передать ахмат чаю на часик. Наладить дипломатические контакты так сказать. Задолбал уже этот украинофоб
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19.09.2024 17:37 Відповісти
Сікорський - класичний лівак, який торгує чужими територіями, точно такий самий як Шольц і Байден
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19.09.2024 17:42 Відповісти
Пропоную квартиру Сікорського віддати під хостел мігрантів з Сірії та Палестини.
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19.09.2024 17:58 Відповісти
Це відповідь Сікорського на заяви зеленського. І нічого більше. Бо Україна при головуванні Зе навіть не суб'єкт політики а просто теріторія з населенням. Всі державні інститути україни стали фейковими. Один єрмак чого вартий. Кухарю довірили керувати.
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19.09.2024 18:23 Відповісти
То пусть Крым будет под Казластаном? Чи как-то можно его силой отбить у кацапа?
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19.09.2024 23:35 Відповісти
 
 