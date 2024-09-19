Ташева про слова Сікорського щодо передачі Криму ООН: Такі пропозиції створюють серйозні перешкоди для відновлення справедливості

Пропозиція глави МЗС Польщі Радослава Сікорського передати Крим під мандат ООН, висловлена під час дискусії на зустрічі YES у Києві, створює серйозні перешкоди для відновлення справедливості та захисту прав жителів тимчасово окупованого Криму.

Про це заявила постійна представниця Президента в Криму Таміла Ташева на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми безперечно високо цінуємо зусилля наших партнерів у пошуку варіантів досягнення миру в Україні та зупинення цієї кровопролитної війни. Однак ... єдиною формулою миру, єдиним планом запропонованим світу щодо завершення цієї війни - має бути український план. ... Будь-які пропозиції щодо передачі Криму під протекторат чи проведення нових референдумів суперечать принципам міжнародного права та підривають суверенітет України", - наголосила Ташева.

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"Після незаконної окупації Криму у 2014 році жителі півострова зазнали систематичних порушень прав людини, переслідувань та репресій. Особливо це стосується кримських татар та українців, які стикаються з дискримінацією, незаконними затриманнями та обмеженнями свободи слова і віросповідання.

Відбувається цілеспрямована зміна демографічного складу населення через переселення громадян Російської Федерації на територію Криму, що є порушенням міжнародного гуманітарного права. Масова пропаганда та інформаційна ізоляція спрямовані на викривлення реальної ситуації та придушення будь-яких проявів проукраїнських настроїв. У таких умовах подібні пропозиції створюють серйозні перешкоди для відновлення справедливості та захисту прав жителів Криму", - констатувала вона.

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Ташева наголосила, що українська влада наполягає на реалізації пунктів Формули Миру Президента України Володимира Зеленського, а також сподівається на подальшу солідарність і підтримку з боку міжнародних партнерів у протидії агресії та захисті принципів міжнародного права.







Нагадаємо, що глава МЗС Польщі Сікорський запропонував віддати Крим ООН для проведення референдуму.