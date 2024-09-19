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Крым (26001) Сикорский (357) Ташева (54)

Ташева о словах Сикорского о передаче Крыма ООН: Такие предложения создают серьезные препятствия для восстановления справедливости

Представниця Президента в Криму Таміла Ташева

Предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН, высказанное во время дискуссии на встрече YES в Киеве, создает серьезные препятствия для восстановления справедливости и защиты прав жителей временно оккупированного Крыма.

Об этом заявила постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы бесспорно высоко ценим усилия наших партнеров в поиске вариантов достижения мира в Украине и остановки этой кровопролитной войны. Однако ... единственной формулой мира, единственным планом предложенным миру по завершению этой войны - должен быть украинский план. .... Любые предложения о передаче Крыма под протекторат или проведения новых референдумов противоречат принципам международного права и подрывают суверенитет Украины", - подчеркнула Ташева.

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"После незаконной оккупации Крыма в 2014 году жители полуострова подверглись систематическим нарушениям прав человека, преследованиям и репрессиям. Особенно это касается крымских татар и украинцев, которые сталкиваются с дискриминацией, незаконными задержаниями и ограничениями свободы слова и вероисповедания.

Происходит целенаправленное изменение демографического состава населения путем переселения граждан Российской Федерации на территорию Крыма, что является нарушением международного гуманитарного права. Массовая пропаганда и информационная изоляция направлены на искажение реальной ситуации и подавление любых проявлений проукраинских настроений. В таких условиях подобные предложения создают серьезные препятствия для восстановления справедливости и защиты прав жителей Крыма", - констатировала она.

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Ташева подчеркнула, что украинская власть настаивает на реализации пунктов Формулы Мира президента Украины Владимира Зеленского, а также надеется на дальнейшую солидарность и поддержку со стороны международных партнеров в противодействии агрессии и защите принципов международного права.

Представниця Президента в Криму Таміла Ташева про пропозицію Сікорського щодо Криму
Представниця Президента в Криму Таміла Ташева про пропозицію Сікорського щодо Криму
Представниця Президента в Криму Таміла Ташева про пропозицію Сікорського щодо Криму

Напомним, что глава МИД Польши Сикорский предложил отдать Крым ООН для проведения референдума.
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Топ комментарии
+17
А передати Данціг, Бреслау, Штеттін під мандат ООН, повернути туди німців та провести референдум не хоче пан Сікорський?
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19.09.2024 17:01
+8
Краще під мандат ООН передати те, що залишится від нацистської россії.
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19.09.2024 16:59
+8
Сікорський пристоївся до того ж корита з якого хлєбає орбан та фіцо.
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19.09.2024 17:01
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Дивний лях. Кокуха поїхала?
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19.09.2024 16:57 Ответить
Крим - то Україна. А ООН, після деокупації Криму - може бабосов надати на відновлення півострова!! Бо мокши в помийку його перетворили.
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19.09.2024 16:57 Ответить
Краще під мандат ООН передати те, що залишится від нацистської россії.
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19.09.2024 16:59 Ответить
Вона поки що існує, і за її існування "передача під мандат ООН" означає узаконення російської окупації, бо здійснюватиме цей мандат, звісно ж, росія.
Тому все правильно Ташева пише, не треба цих манівців.
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20.09.2024 08:27 Ответить
Сікорський пристоївся до того ж корита з якого хлєбає орбан та фіцо.
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19.09.2024 17:01 Ответить
Навіть якщо це була його "помста" Зеленському, то поляк обрав дуже дивний шлях, який зовсім не прикрашає його як розумного політика. Якщо чесно, не очікував такого від Сікорського
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19.09.2024 17:05 Ответить
А передати Данціг, Бреслау, Штеттін під мандат ООН, повернути туди німців та провести референдум не хоче пан Сікорський?
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19.09.2024 17:01 Ответить
ви ще Кінексберг та Східну Прусію, забули !!!
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19.09.2024 17:14 Ответить
І повернути Перемишль Україні. Черчиль був правий коли казав "Польша - гієна Європи"

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19.09.2024 17:59 Ответить
Немцы разве требуют назад Данциг Бреслау или Штеттин?
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19.09.2024 23:31 Ответить
Все абсолютно правильно сказала, молодець)
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19.09.2024 17:02 Ответить
То за принципом пана Сікорського на треба "віддати Кентську волость", (це вислів із К/Ф Іван Васильович змінює професію), то хай пан Сікорський спочатку вистроє для себе пріорітети.
То "Волинська різня", а потім перемовини про вступ України до ЄС, то Український Крим хоче віддати!
Інколи "друзі" гірше ворогів, ворогів видно і вони не маскуються!
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19.09.2024 17:03 Ответить
Вибачте, у Сікорского всі вдома? Що це за польський Альоша Навальний?
Я сподіваюся, він вибачиться за це, бо я до цієї заяви був кращої думки про нього
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19.09.2024 17:06 Ответить
Дайте вже тому Сікорському лопату та нехай викопує все, що він там хоче на Волині. Набридло це все.
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19.09.2024 17:08 Ответить
Воно хоче, щоб ми рили..

А саме неглохо забуло - літак з Лєхом Качинським..сцикуни пшекі ще ті..
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19.09.2024 17:26 Ответить
Некрофіл хріновий!
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19.09.2024 17:11 Ответить
сікорський - рольнік у владному кріслі. Наступне, що він має зробити, сісти на трактор та повісити ось такий милий плакатік:

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19.09.2024 17:12 Ответить
ООН уже всё, как впрочем и ОБСЕ и МКС, МКК, МАГАТЕ, и даже НАТО - бесполезные организации, не выполняющие изначальных функций
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19.09.2024 17:13 Ответить
згоден з усім, окрім НАТО !!!
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19.09.2024 17:16 Ответить
НАТО по сути уже тоже зшкварилось. Поставки оружия и бабла идут из конкретных стран, а не от блока. Основные - США и ВБ, это если в абсолютном выражении. В относительном к ВВП лидируют Балтийские страны
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19.09.2024 17:26 Ответить
Це пряма передача Криму Кацапії. Там вже дуже мало корінних українців, та ще й таких, які бажають не жити під Кацапією. І їхній голос нічого не дасть. Тому це підтасовка.
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19.09.2024 17:16 Ответить
Пшек малость припух, може того бубочка забикував, чи спочатку бубочка забикував, а потім пшек припух?
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19.09.2024 17:20 Ответить
Чи одномоментно обидва
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19.09.2024 17:27 Ответить
Ташева.... Вона ще не подалася за джапаровою до Відня?
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19.09.2024 17:25 Ответить
Нужно сикорского передать ахмат чаю на часик. Наладить дипломатические контакты так сказать. Задолбал уже этот украинофоб
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19.09.2024 17:37 Ответить
Сікорський - класичний лівак, який торгує чужими територіями, точно такий самий як Шольц і Байден
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19.09.2024 17:42 Ответить
Пропоную квартиру Сікорського віддати під хостел мігрантів з Сірії та Палестини.
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19.09.2024 17:58 Ответить
Це відповідь Сікорського на заяви зеленського. І нічого більше. Бо Україна при головуванні Зе навіть не суб'єкт політики а просто теріторія з населенням. Всі державні інститути україни стали фейковими. Один єрмак чого вартий. Кухарю довірили керувати.
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19.09.2024 18:23 Ответить
То пусть Крым будет под Казластаном? Чи как-то можно его силой отбить у кацапа?
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19.09.2024 23:35 Ответить
 
 