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Новини
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Мін’юст США просить закрити справу проти Трампа про втручання у вибори 2020 року

Спецпрокурор Сміт попросив припинити справу проти Трампа щодо втручання у вибори

Спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт подав клопотання про зняття всіх федеральних звинувачень проти новообраного президента Дональда Трампа. Йдеться про справи щодо спроб вплинути на результати виборів 2020 року, які призвели до штурму Капітолія, і неправомірне поводження з секретними документами.

Про це пишуть CNN та ABC News, передає Цензор.НЕТ.

У заяві до судді окружного суду США Тані Чуткан у Вашингтоні Сміт пояснив, що позиція Міністерства юстиції полягає у тому, щоб дотримуватися своєї політики, яка передбачає, що чинний президент не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

"Міністерство ніколи не стикалося з такою ситуацією, коли федеральний обвинувальний акт проти приватної особи був повернутий великим журі, а кримінальне переслідування вже ведеться, коли обвинувачений обраний президентом", - зазначив Сміт.

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Спецпрокурор додав, що після внутрішніх консультацій Мін’юст визначив, що попередня практика стосовно непереслідування чинних президентів США "застосовується до цієї ситуації, і що, як наслідок, це переслідування має бути припинене до інавгурації відповідача".

Це означає, що справу може бути відновлено після завершення другого президентського терміну Трампа.

Речник новообраного президента Стівен Ченг назвав цей крок "головною перемогою верховенства права". Зазначимо, що Трамп не визнав себе винним за всіма звинуваченнями в обох справах.

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Зазначимо, що у справі, про яку йдеться, Трампа звинувачують у злочинах, пов'язаних зі спробами вплинути на результат виборів 2020 року, коли переміг демократ Джо Байден.

На початку місяця суддя у справі Таня Чуткан призупинила її розгляд, аби дати спецпрокурору час вивчити можливість притягнення Трампа до відповідальності.

Автор: 

вибори (6689) США (22769) Трамп Дональд (5607)


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Топ коментарі
+10
за чотири роки не притягнули до відповідальності , тепер кланяйтесь злочинцю . в 2019 у нас була така сама ситуація . не покаране зло повертається .
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25.11.2024 23:13
+5
Конституция и законы США тоже на мягкой бумаге написана, чтобы не царапать попу?
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25.11.2024 23:14
+5
повернулись татарови , портнови та інша сволота . медвечук не був ригом він в СДПУ.
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26.11.2024 00:15
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за чотири роки не притягнули до відповідальності , тепер кланяйтесь злочинцю . в 2019 у нас була така сама ситуація . не покаране зло повертається .
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25.11.2024 23:13 Відповісти
Розраховує не те, що у нас не покаране зло, на яке почали порушувати кримінальні справи після 2019 року повернеться? А воно вам треба? Не покаране зло має бути покаране.
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25.11.2024 23:22 Відповісти
так я саме про це зло має бути покараним ! я не знаю що ви мали на увазі , я про ригів які повернули собі владу з приходом піськограя .
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25.11.2024 23:46 Відповісти
повернулись татарови , портнови та інша сволота . медвечук не був ригом він в СДПУ.
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26.11.2024 00:15 Відповісти
Тягнули час до літа цього року, щоб під вибори якраз. Все зробили чітко, але, курва, електорат якийсь тупий виявився. Хто плювався з 34 важких злочинів, а хто ржав як кінь.
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26.11.2024 01:10 Відповісти
Конституция и законы США тоже на мягкой бумаге написана, чтобы не царапать попу?
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25.11.2024 23:14 Відповісти
Якщо б світ не котився сам в П&3ду, такі як Трамп туди його штовхали
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25.11.2024 23:30 Відповісти
В США просто вистачає своїх Портнових і Вовків (той який з Верховного Суду.)
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26.11.2024 01:08 Відповісти
Та в нас на п'ятого понавідкривали справ на замовлення Блазня та кацапів, під диктовку рига Портнова, під радісне виття та оплески лохторату.
На Трампа через чотири роки знову можуть відкрити. Може він й ще пару проваджень собі наколядує...
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25.11.2024 23:23 Відповісти
Якщо за 4 роки не знайшлося вагомих доказів, то це означає, що усі ці звинувачення висмоктані з пальцю. А тепер терміново треба включати задню, бо тепер проти обвинувачів можуть бути застосовані звинувачення у фальсифікації і Байден вже не прикриє.
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25.11.2024 23:26 Відповісти
А як же зразок демократії та невідворотності закона в США? Чи тут читаєм, а тут не читаєм?
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25.11.2024 23:33 Відповісти
Так ці суди і були про "тут читаєм тут не читаєм." По Нью Йоркським справам взагалі вже термін давності сплив хто зна коли, але витягли, пилюку обтрусили. І з креативної бухгалтерії зробили важкий злочин за логікою - ну оскільки шлюсі було заплачено щоб вона не рознесла по всім газетам, то це спроба впливу на результати виборів, тобто не адміністративка, а вже кримінал.
Портнов, Вовки, Ківалов - діти на цьому тлі.
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26.11.2024 01:14 Відповісти
ну так, справу треба закрити, бо не ясно як потім нагороджувати державними нагородами.
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25.11.2024 23:33 Відповісти
Думаю, такої ганьби США ще не знали!
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25.11.2024 23:34 Відповісти
And their eyes opened, and they saw the Truth. What they thought was sedition, turned out to be salvation.
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25.11.2024 23:46 Відповісти
Oi , a tak mozhna bilo .... Mda , Amerika uzhe ne ta ...
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26.11.2024 00:02 Відповісти
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26.11.2024 01:01 Відповісти
Почнемо з того що Джек Сміт був призначений незаконно, на що йому було вказано в судовому рішенні раніше цього року. Також, його писанина зліплена на коліні, і її довелося відкликати і подавати другий раз.

Друга серія марлезонського балету відбувається в Нью Йорку, де суддя Хуан Мерчан прямо зараз скручує свої 34 важкі злочини у щільну трубочку щоб легше засунути її собі самі здогадайтесь куди.
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26.11.2024 01:06 Відповісти
Демократія перетворюється на дерьмократію.
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26.11.2024 08:14 Відповісти
Победителей не судят.
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26.11.2024 08:29 Відповісти
 
 