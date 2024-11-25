Мін’юст США просить закрити справу проти Трампа про втручання у вибори 2020 року

Спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт подав клопотання про зняття всіх федеральних звинувачень проти новообраного президента Дональда Трампа. Йдеться про справи щодо спроб вплинути на результати виборів 2020 року, які призвели до штурму Капітолія, і неправомірне поводження з секретними документами.

Про це пишуть CNN та ABC News, передає Цензор.НЕТ.

У заяві до судді окружного суду США Тані Чуткан у Вашингтоні Сміт пояснив, що позиція Міністерства юстиції полягає у тому, щоб дотримуватися своєї політики, яка передбачає, що чинний президент не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

"Міністерство ніколи не стикалося з такою ситуацією, коли федеральний обвинувальний акт проти приватної особи був повернутий великим журі, а кримінальне переслідування вже ведеться, коли обвинувачений обраний президентом", - зазначив Сміт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми концентруємося на реалізації обіцянок президента Трампа в найкращий для себе спосіб, - Стефанішина

Спецпрокурор додав, що після внутрішніх консультацій Мін’юст визначив, що попередня практика стосовно непереслідування чинних президентів США "застосовується до цієї ситуації, і що, як наслідок, це переслідування має бути припинене до інавгурації відповідача".

Це означає, що справу може бути відновлено після завершення другого президентського терміну Трампа.

Речник новообраного президента Стівен Ченг назвав цей крок "головною перемогою верховенства права". Зазначимо, що Трамп не визнав себе винним за всіма звинуваченнями в обох справах.

Читайте також: Європа має бути жорсткою з Трампом, щоб переконати його допомогти Україні, - Ліпавський

Зазначимо, що у справі, про яку йдеться, Трампа звинувачують у злочинах, пов'язаних зі спробами вплинути на результат виборів 2020 року, коли переміг демократ Джо Байден.

На початку місяця суддя у справі Таня Чуткан призупинила її розгляд, аби дати спецпрокурору час вивчити можливість притягнення Трампа до відповідальності.