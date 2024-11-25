Сприймаємо серйозно, - Білий дім про погрози РФ "нейтралізувати" нову базу ППО в Польщі
США серйозно сприймають погрози Кремля "нейтралізувати" базу протиракетної оборони в польському місті Редзіково.
Про це на брифінгу 25 листопада заявив радник Білого дому з питань комунікацій Джон Кірбі, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.
"Такі погрози повинні сприйматися серйозно, і ми це робимо. Якими б безрозсудними та безвідповідальними вони не були, ми сприймаємо їх серйозно",- заявив Кірбі.
Водночас він додав, що чинний президент США Джо Байден є непохитним і що США будуть робити все можливе, щоб переконатися, що американські війська на європейському континенті перебувають у безпеці.
"І, що не менш важливо, ми дуже серйозно ставимося до наших зобов’язань за п’ятою статтею перед нашими союзниками по НАТО. Це непохитно, і це не зміниться", - наголосив Кірбі.
Нагадаємо, у Редзіково, що у Поморському воєводстві Польщі, 13 листопада офіційно відкрили базу протиракетної оборони США – перший постійний об'єкт американських Збройних сил на польській території.
У МЗС РФ назвали провокацією відкриття у Польщі бази протиракетної оборони США й пригрозили потенційним ударом по ній. Варшава відреагувала, назвавши звинувачення Росії неадекватними.
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що робитиме США ??
Невже від страху проковнуть таку ганебну витівку москалів ?😕
Кацапи нападуть!!! - Нє, не нападуть, бо сцикуни.
Я казав що треба готуватись до повномасштабного вторгнення рашистов у 2020 ще.
Розумні люди готувались й не слухали балачки ЗЕкоМанди.
Удар по базам США чи Британії пришвідшить у рази закінчення рашиського режиму війскових злочинців *****.