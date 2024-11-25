Сприймаємо серйозно, - Білий дім про погрози РФ "нейтралізувати" нову базу ППО в Польщі

США серйозно сприймають погрози Кремля "нейтралізувати" базу протиракетної оборони в польському місті Редзіково.

Про це на брифінгу 25 листопада заявив радник Білого дому з питань комунікацій Джон Кірбі, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Такі погрози повинні сприйматися серйозно, і ми це робимо. Якими б безрозсудними та безвідповідальними вони не були, ми сприймаємо їх серйозно",- заявив Кірбі.

Водночас він додав, що чинний президент США Джо Байден є непохитним і що США будуть робити все можливе, щоб переконатися, що американські війська на європейському континенті перебувають у безпеці.

"І, що не менш важливо, ми дуже серйозно ставимося до наших зобов’язань за п’ятою статтею перед нашими союзниками по НАТО. Це непохитно, і це не зміниться", - наголосив Кірбі.

Нагадаємо, у Редзіково, що у Поморському воєводстві Польщі, 13 листопада офіційно відкрили базу протиракетної оборони США – перший постійний об'єкт американських Збройних сил на польській території.

У МЗС РФ назвали провокацією відкриття у Польщі бази протиракетної оборони США й пригрозили потенційним ударом по ній. Варшава відреагувала, назвавши звинувачення Росії неадекватними.

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