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Сприймаємо серйозно, - Білий дім про погрози РФ "нейтралізувати" нову базу ППО в Польщі

Джон Кірбі про нові погрози рф

США серйозно сприймають погрози Кремля "нейтралізувати" базу протиракетної оборони в польському місті Редзіково.

Про це на брифінгу 25 листопада заявив радник Білого дому з питань комунікацій Джон Кірбі, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Такі погрози повинні сприйматися серйозно, і ми це робимо. Якими б безрозсудними та безвідповідальними вони не були, ми сприймаємо їх серйозно",- заявив Кірбі.

Водночас він додав, що чинний президент США Джо Байден є непохитним і що США будуть робити все можливе, щоб переконатися, що американські війська на європейському континенті перебувають у безпеці.

"І, що не менш важливо, ми дуже серйозно ставимося до наших зобов’язань за п’ятою статтею перед нашими союзниками по НАТО. Це непохитно, і це не зміниться", - наголосив Кірбі.

Нагадаємо, у Редзіково, що у Поморському воєводстві Польщі, 13 листопада офіційно відкрили базу протиракетної оборони США – перший постійний об'єкт американських Збройних сил на польській території.

У МЗС РФ назвали провокацією відкриття у Польщі бази протиракетної оборони США й пригрозили потенційним ударом по ній. Варшава відреагувала, назвавши звинувачення Росії неадекватними.

Читайте також: Росія пригрозила ударом по Польщі через відкриття бази ПРО США, Варшава відповіла

Автор: 

ППО (3183) Польща (8496) росія (65122) США (22769) погрози (488)


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Топ коментарі
+15
Ніяк раша не може завершити сво...
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25.11.2024 23:45
+7
Цікаво , якщо кацапи таки довбануть по цій базі ,
що робитиме США ??
Невже від страху проковнуть таку ганебну витівку москалів ?😕
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25.11.2024 23:37
+4
Байден не похитний, 5-а стаття не похитна, як монументи стоять і не рухаються.
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25.11.2024 23:38
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озабочіность?
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25.11.2024 23:31 Відповісти
Глибока?
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25.11.2024 23:36 Відповісти
по самі гланди
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26.11.2024 15:37 Відповісти
Цікаво , якщо кацапи таки довбануть по цій базі ,
що робитиме США ??
Невже від страху проковнуть таку ганебну витівку москалів ?😕
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25.11.2024 23:37 Відповісти
ще не довбанули, а вони вже в пампери наробили
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26.11.2024 01:37 Відповісти
Краще б наші напередодні лютого 22 го так "в памперси наробили", а не безвідповідальничали.
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26.11.2024 10:21 Відповісти
Не довбануть, Рашисти боягузи, тільки з заведомо "слабшими, як вони думають, "герої".
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26.11.2024 02:31 Відповісти
Згадайте осінь-зиму 2022:
Кацапи нападуть!!! - Нє, не нападуть, бо сцикуни.
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26.11.2024 10:23 Відповісти
Згадав.
Я казав що треба готуватись до повномасштабного вторгнення рашистов у 2020 ще.
Розумні люди готувались й не слухали балачки ЗЕкоМанди.
Удар по базам США чи Британії пришвідшить у рази закінчення рашиського режиму війскових злочинців *****.
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26.11.2024 10:29 Відповісти
Я теж усім знайомим завжди казав, що кацапи на нас нападуть. Не тому що я такий прозорливий, а тому що послідовний книжки читаю і роблю висновки. Якщо згадати світову історію то всі країни які межують рано чи пізно воюють. Ате що Україна не нападе на росію я був упевнений. Хто нападе перший достатньо знати менталітет кацапів.
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26.11.2024 10:37 Відповісти
А удари кацапів по базам США чи Британії, як це не дивно, для нас дуже вигідні, тоді локальна війна переросте в глобальну і нам стане трохи легше бо тягар війни розподілиться. Краще "ужасний канєц чєм ужас бєз канца"
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26.11.2024 10:42 Відповісти
Проковтнуть , поляки-ж ковтають все що їм підсуне москаль .
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26.11.2024 08:36 Відповісти
нє, нє, ви продовжуйте камєдію ломать на кордоні.
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25.11.2024 23:37 Відповісти
Байден не похитний, 5-а стаття не похитна, як монументи стоять і не рухаються.
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25.11.2024 23:38 Відповісти
та рольніки легко нейтралізують всі загрози ще на кордоні )))))))
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25.11.2024 23:39 Відповісти
Ніяк раша не може завершити сво...
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25.11.2024 23:45 Відповісти
Незрозуміло яким чином зробити безпечність теоретичним американським військовим у Польщі у разі нападу росії. Може польські кобєти закриють їх спідницями?
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26.11.2024 01:49 Відповісти
 
 