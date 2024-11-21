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Новини
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Росія пригрозила ударом по Польщі через відкриття бази ПРО США, Варшава відповіла

відкриття бази ПРО США в Польщі

У МЗС РФ назвали провокацією відкриття у Польщі бази протиракетної оборони США й пригрозили потенційним ударом по ній. Варшава відреагувала, назвавши звинувачення Росії неадекватними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Зазначається, що речниця російського МЗС Марія Захарова назвала провокацією розміщення на території Польщі бази протиракетної оборони США, заявивши, що це вписується у тривалу практику розміщення інфраструктури НАТО ближче до кордонів Росії.

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Вона заявила, що це "збільшує загальний рівень ядерної загрози" та що Росія розглядає базу як одну з пріоритетних цілей і "за необхідності" готова буде завдати по базі удару наявними у неї засобами.

У відповідь речник МЗС Польщі Павел Вронський зауважив, що база має оборонний характер.

"Її мета – перехоплювати балістичні ракети, зокрема від країн, політика яких ґрунтується на постійних погрозах комусь, заявах, що вони кудись вторгнуться… Якщо Росія поновить погрози, це означає, що у майбутньому США і НАТО доведеться посилювати ППО на всьому східному фланзі, щоб такі погрози ставали нереалістичними для виконання", – зазначив Вронський.

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Він додав, що в основі погроз Росії некоректні припущення і заяви, що на базі нібито розміщена ядерна зброя, "що є абсурдом".

Нагадаємо, у Редзіково, що у Поморському воєводстві Польщі, 13 листопада офіційно відкрили базу протиракетної оборони США – перший постійний об'єкт американських Збройних сил на польській території.

Автор: 

Польща (8488) росія (64969) США (22590)


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Топ коментарі
+23
Тоді, коли в Україні при владі будуть адекватні особи, а не зграя крадіїв і кацапських посіпак.
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21.11.2024 15:27
+20
А чому це у Белорусі можно ядерку розміщувати, а у Польші навіть ПВО ніІЗЗя?
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21.11.2024 15:24
+19
Тоді, коли американці перестануть жувати соплі та терпіти приниження від свинорилих та жовтопиких
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21.11.2024 15:16
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21.11.2024 15:11 Відповісти
А коли вже США відкриє свої бази в Україні?
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21.11.2024 15:12 Відповісти
Тоді, коли американці перестануть жувати соплі та терпіти приниження від свинорилих та жовтопиких
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21.11.2024 15:16 Відповісти
А вони нічого не жують. Це ви дивитися на політику з точки зору вуличних пацанів. А вони ні.
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21.11.2024 15:50 Відповісти
Жоп?
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21.11.2024 16:01 Відповісти
Тоді коли ви та вами вибрана влада в 19 роціперестане красти
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21.11.2024 16:20 Відповісти
Після того як українці встановлять національний уряд, який приєднає Україну до НАТО
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21.11.2024 15:25 Відповісти
Тоді, коли в Україні при владі будуть адекватні особи, а не зграя крадіїв і кацапських посіпак.
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21.11.2024 15:27 Відповісти
Україна вже вступила в НАТО? Я, мабуть, пропустив цю новину
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21.11.2024 15:27 Відповісти
до чого тут Україна? вони країні нато щось забороняють і погрожують
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21.11.2024 18:43 Відповісти
Може Ви пропустили новину що і Ізраїль вступив в НАТО?
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21.11.2024 19:41 Відповісти
Це як у алкашей, після бояришніка....а поп.....ть...
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21.11.2024 15:20 Відповісти
Кацапська мразь нагліє,бо в табло нормально не отримує.Україна трохи заслабка для того щоб нормально наваляти росії самостійно.Тим більше що кацапи ж не тільки нам загрожують знищенням,Європі теж!!!
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21.11.2024 15:21 Відповісти
Якщо навіть наваляти кучу на кордоні з засрашкою,то кацапня все одно пригрозить ударом у відповідь. Така манера поведінки цього безумного племені.
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21.11.2024 15:22 Відповісти
А чому це у Белорусі можно ядерку розміщувати, а у Польші навіть ПВО ніІЗЗя?
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21.11.2024 15:24 Відповісти
Дуже гарне питання!!! Напевно тому що монголоїди думають що їм можно все а решті світу треба питати в них дозвіл!!! Вони, монголоїди, за гралися в тітанів світу!!!
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21.11.2024 18:21 Відповісти
Маша, 2 рубля і наша...
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21.11.2024 15:26 Відповісти
та ну нах ту машку, наіть з доплатою, тільки лопатою по хлєбалу.
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21.11.2024 17:07 Відповісти
👍
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21.11.2024 21:28 Відповісти
ЗаХерова , болт тобі в зуби , щоби не тявкала
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21.11.2024 15:27 Відповісти
Варшава відреагувала, назвавши звинувачення Росії неадекватними

Слово "піззьож" полякам невідоме?
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21.11.2024 15:31 Відповісти
Хтось зʼясував як рашка заставила поляків блокувати КП з Україною ? У Польщі мабуть російських кротів не менше ніж в Україні
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21.11.2024 15:39 Відповісти
На жаргоні ці погрози називаються - понти !
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21.11.2024 15:39 Відповісти
в путлера взагалі шифер поїхав.
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21.11.2024 15:43 Відповісти
......а він в нього є??? Сумніваюся!!!!
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21.11.2024 18:23 Відповісти
А кацапського посла ''на килим '' викликати і влаштувати йому головомийку слабо?
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21.11.2024 15:45 Відповісти
Ввдповідати треба томагавками, кацапи іншої мови не розуміють
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21.11.2024 15:51 Відповісти
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21.11.2024 15:59 Відповісти
Судячи з ситуації вони скоро будуть в Україні!!! Колись сміялись що патріотів не дадуть, потім танків, потім F16........час покаже!!!
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21.11.2024 18:26 Відповісти
зачем оправдываться, перед кем?! на своей территории независимая страна может размещать всё, что посчитает нужным!
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21.11.2024 15:56 Відповісти
"Вы улучшаете свою оборону, а это -- провокация!" -- чисто кацапська логіка.
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21.11.2024 16:01 Відповісти
Пізно всрались рашнацики.База вже побудована і в разі чого з неї полетять ракети на рашку,або полетять перехоплювати атакуючі цілі.Ясно шо такі бази є потенційною ціллю,але дебілку заставили погратися в капітана очевидність.
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21.11.2024 17:13 Відповісти
 
 