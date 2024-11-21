Росія пригрозила ударом по Польщі через відкриття бази ПРО США, Варшава відповіла

У МЗС РФ назвали провокацією відкриття у Польщі бази протиракетної оборони США й пригрозили потенційним ударом по ній. Варшава відреагувала, назвавши звинувачення Росії неадекватними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Зазначається, що речниця російського МЗС Марія Захарова назвала провокацією розміщення на території Польщі бази протиракетної оборони США, заявивши, що це вписується у тривалу практику розміщення інфраструктури НАТО ближче до кордонів Росії.

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Вона заявила, що це "збільшує загальний рівень ядерної загрози" та що Росія розглядає базу як одну з пріоритетних цілей і "за необхідності" готова буде завдати по базі удару наявними у неї засобами.

У відповідь речник МЗС Польщі Павел Вронський зауважив, що база має оборонний характер.

"Її мета – перехоплювати балістичні ракети, зокрема від країн, політика яких ґрунтується на постійних погрозах комусь, заявах, що вони кудись вторгнуться… Якщо Росія поновить погрози, це означає, що у майбутньому США і НАТО доведеться посилювати ППО на всьому східному фланзі, щоб такі погрози ставали нереалістичними для виконання", – зазначив Вронський.

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Він додав, що в основі погроз Росії некоректні припущення і заяви, що на базі нібито розміщена ядерна зброя, "що є абсурдом".

Нагадаємо, у Редзіково, що у Поморському воєводстві Польщі, 13 листопада офіційно відкрили базу протиракетної оборони США – перший постійний об'єкт американських Збройних сил на польській території.