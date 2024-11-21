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Россия пригрозила ударом по Польше из-за открытия базы ПРО США, Варшава ответила

відкриття бази ПРО США в Польщі

В МИД РФ назвали провокацией открытие в Польше базы противоракетной обороны США и пригрозили потенциальным ударом по ней. Варшава отреагировала, назвав обвинения России неадекватными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Европейскую правду".

Отмечается, что пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова назвала провокацией размещение на территории Польши базы противоракетной обороны США, заявив, что это вписывается в длительную практику размещения инфраструктуры НАТО ближе к границам России.

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Она заявила, что это "увеличивает общий уровень ядерной угрозы", и что Россия рассматривает базу как одну из приоритетных целей и "при необходимости" готова будет нанести по базе удар имеющимися у нее средствами.

В ответ представитель МИД Польши Павел Вронский отметил, что база имеет оборонительный характер.

"Ее цель - перехватывать баллистические ракеты, в частности - от стран, политика которых основывается на постоянных угрозах кому-то, заявлениях, что они куда-то вторгнутся... Если Россия возобновит угрозы, это означает, что в будущем США и НАТО придется усиливать ПВО на всем восточном фланге, чтобы такие угрозы становились нереалистичными для выполнения", - отметил Вронский.

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Он добавил, что в основе угроз России некорректные предположения и заявления, что на базе якобы размещено ядерное оружие, "что является абсурдом".

Напомним, в Редзиково, что в Поморском воеводстве Польши, 13 ноября официально открыли базу противоракетной обороны США - первый постоянный объект американских Вооруженных сил на польской территории.

Автор: 

Польша (8409) россия (95489) США (26598)


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Топ комментарии
+23
Тоді, коли в Україні при владі будуть адекватні особи, а не зграя крадіїв і кацапських посіпак.
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21.11.2024 15:27
+20
А чому це у Белорусі можно ядерку розміщувати, а у Польші навіть ПВО ніІЗЗя?
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21.11.2024 15:24
+19
Тоді, коли американці перестануть жувати соплі та терпіти приниження від свинорилих та жовтопиких
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21.11.2024 15:16
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21.11.2024 15:11 Ответить
А коли вже США відкриє свої бази в Україні?
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21.11.2024 15:12 Ответить
Тоді, коли американці перестануть жувати соплі та терпіти приниження від свинорилих та жовтопиких
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21.11.2024 15:16 Ответить
А вони нічого не жують. Це ви дивитися на політику з точки зору вуличних пацанів. А вони ні.
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21.11.2024 15:50 Ответить
Жоп?
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21.11.2024 16:01 Ответить
Тоді коли ви та вами вибрана влада в 19 роціперестане красти
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21.11.2024 16:20 Ответить
Після того як українці встановлять національний уряд, який приєднає Україну до НАТО
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21.11.2024 15:25 Ответить
Тоді, коли в Україні при владі будуть адекватні особи, а не зграя крадіїв і кацапських посіпак.
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21.11.2024 15:27 Ответить
Україна вже вступила в НАТО? Я, мабуть, пропустив цю новину
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21.11.2024 15:27 Ответить
до чого тут Україна? вони країні нато щось забороняють і погрожують
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21.11.2024 18:43 Ответить
Може Ви пропустили новину що і Ізраїль вступив в НАТО?
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21.11.2024 19:41 Ответить
Це як у алкашей, після бояришніка....а поп.....ть...
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21.11.2024 15:20 Ответить
Кацапська мразь нагліє,бо в табло нормально не отримує.Україна трохи заслабка для того щоб нормально наваляти росії самостійно.Тим більше що кацапи ж не тільки нам загрожують знищенням,Європі теж!!!
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21.11.2024 15:21 Ответить
Якщо навіть наваляти кучу на кордоні з засрашкою,то кацапня все одно пригрозить ударом у відповідь. Така манера поведінки цього безумного племені.
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21.11.2024 15:22 Ответить
А чому це у Белорусі можно ядерку розміщувати, а у Польші навіть ПВО ніІЗЗя?
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21.11.2024 15:24 Ответить
Дуже гарне питання!!! Напевно тому що монголоїди думають що їм можно все а решті світу треба питати в них дозвіл!!! Вони, монголоїди, за гралися в тітанів світу!!!
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21.11.2024 18:21 Ответить
Маша, 2 рубля і наша...
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21.11.2024 15:26 Ответить
та ну нах ту машку, наіть з доплатою, тільки лопатою по хлєбалу.
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21.11.2024 17:07 Ответить
👍
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21.11.2024 21:28 Ответить
ЗаХерова , болт тобі в зуби , щоби не тявкала
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21.11.2024 15:27 Ответить
Варшава відреагувала, назвавши звинувачення Росії неадекватними

Слово "піззьож" полякам невідоме?
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21.11.2024 15:31 Ответить
Хтось зʼясував як рашка заставила поляків блокувати КП з Україною ? У Польщі мабуть російських кротів не менше ніж в Україні
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21.11.2024 15:39 Ответить
На жаргоні ці погрози називаються - понти !
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21.11.2024 15:39 Ответить
в путлера взагалі шифер поїхав.
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21.11.2024 15:43 Ответить
......а він в нього є??? Сумніваюся!!!!
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21.11.2024 18:23 Ответить
А кацапського посла ''на килим '' викликати і влаштувати йому головомийку слабо?
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21.11.2024 15:45 Ответить
Ввдповідати треба томагавками, кацапи іншої мови не розуміють
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21.11.2024 15:51 Ответить
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21.11.2024 15:59 Ответить
Судячи з ситуації вони скоро будуть в Україні!!! Колись сміялись що патріотів не дадуть, потім танків, потім F16........час покаже!!!
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21.11.2024 18:26 Ответить
зачем оправдываться, перед кем?! на своей территории независимая страна может размещать всё, что посчитает нужным!
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21.11.2024 15:56 Ответить
"Вы улучшаете свою оборону, а это -- провокация!" -- чисто кацапська логіка.
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21.11.2024 16:01 Ответить
Пізно всрались рашнацики.База вже побудована і в разі чого з неї полетять ракети на рашку,або полетять перехоплювати атакуючі цілі.Ясно шо такі бази є потенційною ціллю,але дебілку заставили погратися в капітана очевидність.
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21.11.2024 17:13 Ответить
 
 