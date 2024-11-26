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Новини Війна
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США поки не можуть підтвердити участь єменських хуситів у війні проти України, - Держдеп

Речник Держдепу Метью Міллер

Держдепартамент США не підтверджує інформацію про участь сотень єменських хуситів у війні на боці Рочії.

Про це сказав речник Держдепу Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачили повідомлення про те, як росіяни заманювали іноземних громадян, у тому числі громадян Ємену, обіцянками роботи, громадянства, вступу до університетів – аби залучити їх до війни проти України", - зазначив Міллер.

Однак нараз він не може офіційно підтвердити це або коментувати ситуацію.

"Але я б сказав, що це точно те питання, яке нас хвилює", - резюмував речник.

Раніше повідомлялось, що росія завербувала для участі у бойових діях проти України сотні єменців.

Також читайте: РФ передавала єменським хуситам супутникові дані для ударів по торгових суднах у Червоному морі, - WSJ

Автор: 

Держдепартамент США (1612) Ємен (28)


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Топ коментарі
+11
Мене не це цікавить. Підтвердили участь хуситів в нападі на Україну чи ні. Мене цікавить конкретно яку ступінь занепокоєння виразить уряд США у разі підтвердження. Тобто, чи буде Байден особисто тупать ногами від обурення чи доручить це раднику. Нам, українцям, це дуже важливо.
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26.11.2024 02:09
+6
Скоро побачимо... Індусів та непальців теж "не було" і "не бачили"... А потім пішли трупи та полонені... І де тепер "героїчні гуркхи"? Поки вони служили під командуванням британських офіцерів - дійсно були "грізною силою". А тут потрапили під командування "п"яних Ваньок". Тому й стали "м"ясом"...

В Україні ліквідували шістьох громадян Непалу, які воювали в лавах російської окупаційної армії. Уряд Непалу звернувся до російського уряду з проханням негайно повернути їхні тіла та виплатити компенсацію їхнім родинам

МЗС Росії негайно послало уряд Непалу в КатМанду...

Те ж саме буде й з хуситами...
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26.11.2024 07:16
+5
випускники витончених мистецтв
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26.11.2024 03:15
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Мене не це цікавить. Підтвердили участь хуситів в нападі на Україну чи ні. Мене цікавить конкретно яку ступінь занепокоєння виразить уряд США у разі підтвердження. Тобто, чи буде Байден особисто тупать ногами від обурення чи доручить це раднику. Нам, українцям, це дуже важливо.
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26.11.2024 02:09 Відповісти
Та ні... ногами тупати... Він про себе тихенько занепокоїться.
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26.11.2024 04:54 Відповісти
Под себя обеспокоится.
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26.11.2024 08:55 Відповісти
DW

Хусити належать до союзу племен з гірської місцевості на півночі Ємену, на кордоні з Саудівською Аравією. Вони сповідують один з напрямків шиїтського ісламу - зейдитську доктрину. Зейдитів відрізняє від інших мусульман-шиїтів те, що вони не вірять в появу імама Махді перед кінцем світу. Проте релігія хуситів пов'язує їх з Іраном, який бачить себе головною силою і представником інтересів усіх шиїтів в регіоні.

В Ємені зейдити становлять третину всього населення. З лав зейдитів хусити вийшли в 1990-х роках як військовий і політичний рух. Їхня попередня організація була заснована в 1994 році Хусейном аль-Хусі. Після його смерті прихильники аль-Хусі назвали свій рух його ім'ям і продовжили боротьбу проти політики тодішнього президента Ємену Алі Абдалли Салеха.

У результаті багаторічного конфлікту, влада Ємену, що спирається на підтримку Саудівської Аравії, сьогодні контролює південь країни, а хусити - північ. У цьому хуситів підтримує Іран. Таким чином громадянська війна в Ємені по суті стала війною, що насправді ведеться чужими руками - Саудівською Аравією та Іраном. У арсеналах хуситів є авіація, танки, ракети, інша військова техніка, яку вони, за їхніми словами, відвоювали у єменської армії або затрофеїли в боях проти коаліції на чолі з саудитами.
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26.11.2024 02:33 Відповісти
Ідеологічний курс хуситів виражений в їхньому гаслі, що містить прокляття на адресу євреїв, побажання загибелі США та Ізраїлю - і перемоги ісламу. На керованій хуситами території на півночі країни вони запровадили суворий ісламський порядок. Хусити виступають проти Америки та Ізраїлю і вважають себе частиною очолюваної Іраном "осі опору".

ЗРК хуситів під час військового параду в Сані в вересні 2023 року
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26.11.2024 02:34 Відповісти
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26.11.2024 02:36 Відповісти
випускники витончених мистецтв
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26.11.2024 03:15 Відповісти
Ані же дєті 😸
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26.11.2024 05:03 Відповісти
міллєр, кірбі, саліван - троє із ларца адінакових с ліца.
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26.11.2024 02:34 Відповісти
А шо США можуть?
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26.11.2024 02:56 Відповісти
Значить вже точно є...
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26.11.2024 04:55 Відповісти
Чи є життя на Марсі? Американці не можуть підтвердити. І від цього залежить рух планет.
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26.11.2024 05:56 Відповісти
У 2019-2022 єменські хусити здійснювали обстріли найбільшої в світі Саудівської нафтової компанії Арамко. Саудівська Аравія звинувачувала Іран у постачаннях хуситам балістичних ракет і ******** безпілотників.

Саудити можуть допомогти Україні прикрити участь єменських хуситів у війні проти України.
Але ж для цього потрібно щоб в українському посольстві сиділа не
чергова дама з окружної, або чийсь пристроєний синок.
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26.11.2024 06:36 Відповісти
Саудити повинні розуміти шо китайці не будуть з ними загравати - вони тупо анексують Аравію ( звісно при тому вони на показ залишать королівську родину але - але родина буде маріонеткою китайців ( подібним китайці займалися всю свою історію )). Уйгури можуть саудитам розказати шо китайці вміють робити доприкладу .
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26.11.2024 07:08 Відповісти
Сша вже майже нічого не можуть. Сонце сша заходить за горизонт.
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26.11.2024 06:37 Відповісти
Якщо Штати не можуть підтвердити,значить,хусити точно є...
Всяка погань з усього світу лізе...
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26.11.2024 06:56 Відповісти
Шойгу відвідав Афганістан і провів переговори з талібами. Шойгу провів зустрічі з керівництвом Афганістану та анонсував співпрацю між Москвою та Кабулом "у всіх сферах".
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26.11.2024 07:03 Відповісти
Скоро побачимо... Індусів та непальців теж "не було" і "не бачили"... А потім пішли трупи та полонені... І де тепер "героїчні гуркхи"? Поки вони служили під командуванням британських офіцерів - дійсно були "грізною силою". А тут потрапили під командування "п"яних Ваньок". Тому й стали "м"ясом"...

В Україні ліквідували шістьох громадян Непалу, які воювали в лавах російської окупаційної армії. Уряд Непалу звернувся до російського уряду з проханням негайно повернути їхні тіла та виплатити компенсацію їхнім родинам

МЗС Росії негайно послало уряд Непалу в КатМанду...

Те ж саме буде й з хуситами...
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26.11.2024 07:16 Відповісти
Еще одни падлюки помогают русне.
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26.11.2024 07:32 Відповісти
ПНХ не довіряє своєму населенню, бо воно хоче вбивати тільки за гроші, тому й набирає покидьків по всьому світу. А найманцям відправивши їх на ,,мясний штурм,, і платити непотрібно
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26.11.2024 10:03 Відповісти
не певні у присутності корейців, не певні у присутності хуситів. ну товайте вже вишеньку на торті - взагалі не певні у нападі кацапів
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26.11.2024 07:36 Відповісти
А то ці довбані сша можуть? Останні десятиріччя Америкою правили або мавпи, або пітекантропи. Що від них можна ще чекати та вимагати доброго? І де та ната обісрата? У погану канаву разом з ооной злиті на радість тоталітарним пацюкам
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26.11.2024 07:56 Відповісти
Якшо американських політиків не можливо купити за кацапські нафто$, то їх можна купити за великі кацапські нафто$.
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26.11.2024 09:40 Відповісти
Корейців немає, йєменців немає, нікого немає - саме русскіє!
Бо інакше треба визнати, що вже йде Світова війна, що одна з сторін, - та, що агресор, - залучає іноземні війська до допомоги на полі бою. А якщо так, то і жертві нападу треба допомогти відповідно. А для цього треба маміни царапінкі під русскіє ракети вести, але ж елекорату це не сподобається, і він наступного разу не проголосує. Бо Україна далеко, а царапінка тут поруч, під ковдрою сопе...
Тож не визнаЮть та не вИзнають.
"Сама-сама-сама!" (с)
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26.11.2024 10:44 Відповісти
 
 