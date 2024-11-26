США поки не можуть підтвердити участь єменських хуситів у війні проти України, - Держдеп

Держдепартамент США не підтверджує інформацію про участь сотень єменських хуситів у війні на боці Рочії.

Про це сказав речник Держдепу Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачили повідомлення про те, як росіяни заманювали іноземних громадян, у тому числі громадян Ємену, обіцянками роботи, громадянства, вступу до університетів – аби залучити їх до війни проти України", - зазначив Міллер.

Однак нараз він не може офіційно підтвердити це або коментувати ситуацію.

"Але я б сказав, що це точно те питання, яке нас хвилює", - резюмував речник.

Раніше повідомлялось, що росія завербувала для участі у бойових діях проти України сотні єменців.

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