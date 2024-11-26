США пока не могут подтвердить участие йеменских хуситов в войне против Украины, - Госдеп

Госдепартамент США не подтверждает информацию об участии сотен йеменских хуситов в войне на стороне России.

Об этом сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видели сообщения о том, как россияне заманивали иностранных граждан, в том числе граждан Йемена, обещаниями работы, гражданства, поступления в университеты - чтобы привлечь их к войне против Украины", - отметил Миллер.

Однако сейчас он не может официально подтвердить это или комментировать ситуацию.

"Но я бы сказал, что это точно тот вопрос, который нас волнует", - резюмировал спикер.

Ранее сообщалось, что россия завербовала для участия в боевых действиях против Украины сотни йеменцев.

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