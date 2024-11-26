США пока не могут подтвердить участие йеменских хуситов в войне против Украины, - Госдеп
Госдепартамент США не подтверждает информацию об участии сотен йеменских хуситов в войне на стороне России.
Об этом сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы видели сообщения о том, как россияне заманивали иностранных граждан, в том числе граждан Йемена, обещаниями работы, гражданства, поступления в университеты - чтобы привлечь их к войне против Украины", - отметил Миллер.
Однако сейчас он не может официально подтвердить это или комментировать ситуацию.
"Но я бы сказал, что это точно тот вопрос, который нас волнует", - резюмировал спикер.
Ранее сообщалось, что россия завербовала для участия в боевых действиях против Украины сотни йеменцев.
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Хусити належать до союзу племен з гірської місцевості на півночі Ємену, на кордоні з Саудівською Аравією. Вони сповідують один з напрямків шиїтського ісламу - зейдитську доктрину. Зейдитів відрізняє від інших мусульман-шиїтів те, що вони не вірять в появу імама Махді перед кінцем світу. Проте релігія хуситів пов'язує їх з Іраном, який бачить себе головною силою і представником інтересів усіх шиїтів в регіоні.
В Ємені зейдити становлять третину всього населення. З лав зейдитів хусити вийшли в 1990-х роках як військовий і політичний рух. Їхня попередня організація була заснована в 1994 році Хусейном аль-Хусі. Після його смерті прихильники аль-Хусі назвали свій рух його ім'ям і продовжили боротьбу проти політики тодішнього президента Ємену Алі Абдалли Салеха.
У результаті багаторічного конфлікту, влада Ємену, що спирається на підтримку Саудівської Аравії, сьогодні контролює південь країни, а хусити - північ. У цьому хуситів підтримує Іран. Таким чином громадянська війна в Ємені по суті стала війною, що насправді ведеться чужими руками - Саудівською Аравією та Іраном. У арсеналах хуситів є авіація, танки, ракети, інша військова техніка, яку вони, за їхніми словами, відвоювали у єменської армії або затрофеїли в боях проти коаліції на чолі з саудитами.
ЗРК хуситів під час військового параду в Сані в вересні 2023 року
Саудити можуть допомогти Україні прикрити участь єменських хуситів у війні проти України.
Але ж для цього потрібно щоб в українському посольстві сиділа не
чергова дама з окружної, або чийсь пристроєний синок.
Всяка погань з усього світу лізе...
В Україні ліквідували шістьох громадян Непалу, які воювали в лавах російської окупаційної армії. Уряд Непалу звернувся до російського уряду з проханням негайно повернути їхні тіла та виплатити компенсацію їхнім родинам
МЗС Росії негайно послало уряд Непалу в КатМанду...
Те ж саме буде й з хуситами...
Бо інакше треба визнати, що вже йде Світова війна, що одна з сторін, - та, що агресор, - залучає іноземні війська до допомоги на полі бою. А якщо так, то і жертві нападу треба допомогти відповідно. А для цього треба маміни царапінкі під русскіє ракети вести, але ж елекорату це не сподобається, і він наступного разу не проголосує. Бо Україна далеко, а царапінка тут поруч, під ковдрою сопе...
Тож не визнаЮть та не вИзнають.
"Сама-сама-сама!" (с)