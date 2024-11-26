Верховний Суд поставив крапку у справі про оскарження націоналізації ПриватБанку: Банк не повернуть Коломойському

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам та підтвердив правомірність закриття провадження у справі Nº 910/1834/19 за позовом ексакціонера банку Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином суд захистив інтереси Держави, як інвестора, яка докапіталізацією ПриватБанку запобігла краху фінансової системи. Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже пʼять років.

У цій справі позивачі, Коломойський, якому до націоналізації ПриватБанку належало 41,6572% акцій банку та компанія Triantal, зареєстрована на Кіпрі і повʼязана з ексвласниками, якій належало 16,8176%, намагалися оскаржити договір придбання акцій банку державою та повернути собі акції банку.

"Приват Банк вітає таке справедливе рішення суду. Це приклад того, що в нашій країні панує верховенство права, а незалежні судді працюють в рамках чинного законодавства та демократичних цінностей. Справа Коломойського та компанії Triantal несла значні ризики для фінансової системи держави через вимоги наших опонентів, проте банк залишається державним. Справу закрито у відповідності до приписів чинного законодавства України щодо неможливості повернення акцій банку колишнім власникам, - зазначила член Правління з питань реорганізації та проблемних активів ПриватБанку Солвіта Деглава.

Нагадаємо, 10 вересня 2024 року Північний апеляційний господарський суд підтвердив правомірність рішення суду першої інстанції щодо закриття провадження у справі на підставі Закону Nº 590-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності".

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