Верховный Суд поставил точку в деле об обжаловании национализации ПриватБанка: Банк не вернут Коломойскому

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам и подтвердил правомерность закрытия производства по делу Nº 910/1834/19 по иску экс-акционера банка Игоря Коломойского и компании Triantal Investments LTD.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом суд защитил интересы государства, как инвестора, которое докапитализацией ПриватБанка предотвратило крах финансовой системы. Рассмотрение этого дела в судах различных инстанций длилось почти пять лет.

В этом деле истцы, Коломойский, которому до национализации ПриватБанка принадлежало 41,6572% акций банка и компания Triantal, зарегистрированная на Кипре и связанная с экс-владельцами, которой принадлежало 16,8176%, пытались оспорить договор приобретения акций банка государством и вернуть себе акции банка.

"Приват Банк приветствует такое справедливое решение суда. Это пример того, что в нашей стране царит верховенство права, а независимые судьи работают в рамках действующего законодательства и демократических ценностей. Дело Коломойского и компании Triantal несло значительные риски для финансовой системы государства из-за требований наших оппонентов, однако банк остается государственным. Дело закрыто в соответствии с предписаниями действующего законодательства Украины о невозможности возврата акций банка бывшим владельцам, - отметила член Правления по вопросам реорганизации и проблемных активов ПриватБанка Солвита Деглава.

Напомним, 10 сентября 2024 года Пивничный апелляционный хозяйственный суд подтвердил правомерность решения суда первой инстанции о закрытии производства по делу на основании Закона Nº 590-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности".

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