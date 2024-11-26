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Верховный Суд поставил точку в деле об обжаловании национализации ПриватБанка: Банк не вернут Коломойскому

Коломойський не зможе повернути ПРиватбанк

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам и подтвердил правомерность закрытия производства по делу Nº 910/1834/19 по иску экс-акционера банка Игоря Коломойского и компании Triantal Investments LTD.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом суд защитил интересы государства, как инвестора, которое докапитализацией ПриватБанка предотвратило крах финансовой системы. Рассмотрение этого дела в судах различных инстанций длилось почти пять лет.

В этом деле истцы, Коломойский, которому до национализации ПриватБанка принадлежало 41,6572% акций банка и компания Triantal, зарегистрированная на Кипре и связанная с экс-владельцами, которой принадлежало 16,8176%, пытались оспорить договор приобретения акций банка государством и вернуть себе акции банка.

"Приват Банк приветствует такое справедливое решение суда. Это пример того, что в нашей стране царит верховенство права, а независимые судьи работают в рамках действующего законодательства и демократических ценностей. Дело Коломойского и компании Triantal несло значительные риски для финансовой системы государства из-за требований наших оппонентов, однако банк остается государственным. Дело закрыто в соответствии с предписаниями действующего законодательства Украины о невозможности возврата акций банка бывшим владельцам, - отметила член Правления по вопросам реорганизации и проблемных активов ПриватБанка Солвита Деглава.

Напомним, 10 сентября 2024 года Пивничный апелляционный хозяйственный суд подтвердил правомерность решения суда первой инстанции о закрытии производства по делу на основании Закона Nº 590-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судьи вопреки предыдущей правовой позиции будут слушать дело в кассации, автораспределение не производилось, - адвокаты "Приватбанка" о судебном процессе по НЗФ

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) Приватбанк (833)


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А посадити цього жмурика?
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26.11.2024 12:03 Ответить
Він же давно сидить.
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26.11.2024 12:24 Ответить
угу, переховується від США та віслюка, що на його мотузках пащеку відчиняє та ніжками топає.
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26.11.2024 12:37 Ответить
Бородатая бабушка будет очень недовольна своим гундосым внучком. Интересно дальнейшее развитие этих семейных отношений...
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26.11.2024 12:03 Ответить
Далі буде, коли зєльцман перестане бути преЗедентом....
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26.11.2024 12:28 Ответить
Качество обслуживания при бене было на высшем уровне.
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26.11.2024 12:30 Ответить
Деяким лохам подобається коли їх красиво та "якісно" кидають.
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26.11.2024 12:40 Ответить
Так Беня не чекав такого він думав тут все схвачено і Україну збирався рашистам продати 100 мільярдів доларів ( це його інтервю після повернення) здохнеш ти шахрай у вязниці ,але одне він зробив завдяки ньому Україною керують зелені "патріоти".
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26.11.2024 12:35 Ответить
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26.11.2024 13:23 Ответить
 
 