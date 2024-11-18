Судьи вопреки предыдущей правовой позиции будут слушать дело в кассации, автораспределение не производилось, - адвокаты "Приватбанка" о судебном процессе по НЗФ

Во вторник, 19 ноября, в Верховном Суде должно состояться рассмотрение кассационной жалобы в резонансном деле по кредитам, полученным Никопольским заводом ферросплавов (НЗФ) от ПриватБанка. Накануне адвокаты банка подали заявление об отводе судебной коллегии, поскольку считают, что автораспределение не проводилось по установленным правилам, а передача дела именно этой коллегии противоречит правовой позиции, которую она ранее высказывала.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил адвокат Дмитрий Монастырский.

Как уже ранее писал Цензор.НЕТ, судебный процесс, инициированный НЗФ, с 2021 года фактически приостановил рассмотрение иска ПриватБанка в США к его бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и их компаниям о выводе и отмывании средств банка до окончания рассмотрения иска НЗФ против ПриватБанка в Украине.

Читайте также: "Приватбанк" запустил доставку карт в США и две европейские страны

3 сентября 2024 года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка, отменив незаконное решение Хозяйственного суда города Киева и отказав в удовлетворении иска НЗФ. Это апелляционное разбирательство длилось почти год, поскольку НЗФ и связанные с ним компании активно затягивали процесс, подавая многочисленные ходатайства, жалобы и заявления. По мнению юристов, представляющих банк, такие действия оппонентов были направлены на то, чтобы получить судебные решения, которые признают кредитные обязательства "выполненными", и осуществить попытку повлиять на иностранные судебные процессы ПриватБанка в США. Ведь никаких претензий по кредитным обязательствам ПриватБанк не выдвигал.

Дело по иску НЗФ слушается в Украине уже по второму кругу. Во время повторного пересмотра Хозяйственный суд Киева вынес решение в пользу НЗФ. А когда апелляционный суд отменил решение первой инстанции, Никопольский ферросплавный завод обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд.

Еще на стадии рассмотрения дела в апелляции, адвокаты банка отмечали, что представители другой стороны совершили действия, направленные на изменение ранее определенной коллегии судей Верховного Суда, что противоречит установленным процессуальным правилам. Как следствие, кассационная жалоба оппонентов была передана на рассмотрение незаконно сформированной, по их мнению, коллегии судей. Комментируя ситуацию, адвокат Дмитрий Монастырский объяснял, что в соответствии с нормами Хозяйственного процессуального кодекса и принципа неизменности состава суда, все жалобы и заявления оппонентов банка, которые подавались еще во время нового апелляционного пересмотра дела, в Верховном Суде должна была рассматривать ранее назначенная коллегия под председательством Инны Бердник. Именно эта коллегия в прошлом году отменила решение апелляционного суда, вынесенное в пользу НЗФ, отправила дело на повторное рассмотрение, предоставив судам низших инстанций указания, какие детали нужно установить для вынесения объективного решения. Зато в Верховном Суде жалобы НЗФ и других предприятий, касающихся экс-владельцев банка (Покровский и Марганецкий ГОКи, а также Запорожский завод ферросплавов) при рассмотрении дела в апелляции были расценены как якобы поданные после окончания нового рассмотрения, что не соответствовало действительности, в связи с чем и были переданы новой коллегии судей под председательством судьи Игоря Бенедисюка.

Читайте также: Апелляционный суд подтвердил невозможность возвращения "Приватбанка" Коломойскому

А когда же дело пришло в кассационную инстанцию после окончания его нового рассмотрения судами предыдущих инстанций и должно было бы по новому распределяться среди всех судей Верховного Суда, то по странному совпадению было передано на рассмотрение уже назначенной коллегии под председательством Игоря Бенедисюка. Поэтому адвокатами ПриватБанка был снова заявлен отвод новоназначенной коллегии судей Верховного Суда.

"Когда жалобы оппонентов банка на стадии рассмотрения в апелляции оказались в Верховном Суде, то вместо того, чтобы их передали тому составу суда, который был во время первого пересмотра, их передали другой коллегии судей - вот этой, которая есть сейчас, - рассказал в комментарии "Цензор.НЕТ" Дмитрий Монастырский. - Мы тогда против этого возражали, подавали ходатайство об отводах, отмечали, что пока дело не поднялось на новое рассмотрение по существу в кассацию, состав суда должен быть тот же. То есть, тот, что был в суде первый раз, когда дело на новое рассмотрение. В суде же нам сказали, что это мы неправильно трактуем нормы процесса, что можно определять уже новый состав суда. А когда дело поднимется уже к рассмотрению по существу во второй раз, то есть, если будет обжаловаться постановление апелляционного суда, то тогда уже должен определяться и новый состав суда. И вот мы на этапе нового рассмотрения дела в кассации, однако, изменения коллегии путем автоматического распределения среди всех судей - не произошло. Вопреки своей же правовой позиции - коллегия под председательством Игоря Бенедисюка продолжает рассмотрение дела".

Его коллега Олег Самсонович добавляет, что летом эту коллегию назначили путем автораспределения, хотя как раз тогда этого не стоило делать. "Мы не будем сейчас утверждать о конкретно этом деле, но мы прекрасно понимаем наличие определенных механизмов, которые, тем более летом, когда многие судьи находятся в отпусках, позволяют и позволили в этой ситуации нашим оппонентам, подать жалобу тогда, когда была высокая вероятность, что она попадет конкретной коллегии.

Также читайте: "Приватбанк" повторно выставил на аукцион один из крупнейших торговых центров Днепра. Ранее он принадлежал Коломойскому

Адвокат пояснил, что распределение дел может быть как автоматическим среди всех судей соответствующей специализации, так и формальным, когда дело передается составу суда, который ранее занимался подобными разбирательствами. В этом случае, система была настроена так, что дело попало в ту же коллегию, которая рассматривала кассационные жалобы на промежуточные решения апелляции.

13 ноября 2024 года в суде штата Делавэр состоялось заседание, где адвокаты ПриватБанка, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова изложили свое видение влияния украинских исков НЗФ на американский иск к бывшим владельцам или его отсутствия. Впервые с момента остановки иска ПриватБанка в США в 2021 году американский суд может вынести решение, которое открывает путь к возобновлению американского дела и продолжению его рассмотрения по существу.

В банке не комментируют как аномальное автораспределение в Верховном Суде может повлиять на шансы получить положительное решение, чтобы разблокировало американское дело ПриватБанка. Но очевидным остается то, что такая ситуация не добавляет доверия к судебной власти на международной арене.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Приватбанк" разрешил без комиссий снимать наличные на кассах за рубежом