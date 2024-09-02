Международный иск ПриватБанка тормозится: Верховный Суд Украины нарушил принцип неизменности состава коллегии, - адвокаты

Во вторник, 3 сентября в Северном апелляционном хозяйственном суде должны состояться судебные дебаты в резонансном деле по кредитам, полученным Никопольским заводом ферросплавов (НЗФ) от ПриватБанка. Судебный процесс в Украине длится уже четвертый год и фактически приостановил рассмотрение иска ПриватБанка в США к его бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и их компаниям о выводе и отмывании средств банка. Но заседание в украинской апелляции, которое неоднократно переносилось, может в очередной раз отложиться, поскольку представители предприятия обратились с заявлением в Верховный Суд, в котором просят исправить описку в судебном решении, принятом еще в прошлом году.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил адвокат ПриватБанка Дмитрий Монастырский и добавил, что это уже не первая попытка оппонентов банка затянуть рассмотрение дела.

По его словам, в соответствии с нормами Хозяйственного процессуального кодекса и принципа неизменности состава суда, все жалобы и заявления оппонентов банка в Верховном Суде должна была рассматривать коллегия под председательством Инны Бердник. Именно эта коллегия в прошлом году отменила решение апелляционного суда, вынесенное в пользу НЗФ, отправила дело на повторное рассмотрение, предоставив судам низших инстанций указания, какие детали нужно установить для вынесения объективного решения. Зато в Верховном Суде жалобы НЗФ и других предприятий, имеющих отношение к экс-владельцам банка (Покровский и Марганецкий ГОКи, а также Запорожский завод ферросплавов) в рамках рассмотрения дела в апелляции были расценены как новые иски и переданы новой коллегии судей под председательством судьи Игоря Бенедисюка.

Напомним, что в 2019 году ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в суде штата Делавэр (США) против бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других физических и юридических лиц, требуя возмещения убытков, которые он понес в результате действий, совершенных его бывшими владельцами, их приближенными лицами, а также различными компаниями, зарегистрированными в США. Целью этих схем, как сообщали в банке, было "завладение активами в Соединенных Штатах Америки стоимостью в сотни миллионов долларов США путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он был подконтрольным его бывшим владельцам". Со временем банк подал измененный иск и дополнительные документы, увеличив сумму, на возмещении которой настаивает. В этом иске фигурируют указанные выше ферросплавные предприятия как участники схемы по выводу средств банка.

Также судебные процессы были инициированы и в некоторых других странах.

В свою очередь Коломойский и Боголюбов все обвинения отвергали. А Никопольский завод ферросплавов и ряд других предприятий, которые связывают с бывшими владельцами ПриватБанка, подали около 200 исков в Украине с целью признания всех обязательств по кредитам "выполненными", хотя банк не имел претензий к возврату кредитов, а в американском иске исследуется нецелевое использование средств и участие в отмывании в пользу экс-владельцев. За время рассмотрения почти 200 исков были объединены в 14 производств, из которых сейчас рассматривается одно дело, по другим рассмотрение приостановлено.

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Тем не менее, все эти судебные процессы в Украине отразились на ходе дела в США. И как пояснил Цензор.НЕТ адвокат ПриватБанка Александр Фролов, рассмотрение дела в США частично приостановлено с 2021 года, поскольку там суд сначала ждал, какими будут решения украинских судов и какие правовые последствия они будут иметь по иску, поданному банком в США. "Поскольку судебные процессы в Украине, до которых производство было остановлено, настолько затянулись, сейчас состоялся обмен выводами экспертов по вопросам украинского права, а после того как стороны подали соответствующие заявления теперь американский суд решает, как судебные иски в Украине и решения, которые были вынесены в них, влияют на возможность рассмотрения иска ПриватБанка американским судом. Также еще существует ряд судебных процессов, в которых мы не принимаем непосредственное участие. Это иски о гражданской конфискации, в которых представительство осуществляет прокуратура США и которые связаны с расследованием уголовных дел в Америке по схемам отмывания средств ПриватБанка на территории США. В этих делах судебные заседания проводятся. Также есть иск к Соединенным Штатам Америки. Именно компании из орбиты Коломойского и Боголюбова подали инвестиционный иск к США как стране в связи с делами о гражданской конфискации. То есть эти компании судятся с США, чтобы получить компенсацию за имущество, которое у них якобы противозаконно забрали. Но и для этого иска истцы ссылаются на существование исков НЗФ в Украине в поддержку своей позиции", - отметил адвокат.

Сейчас дело по иску НЗФ слушается в Украине уже по второму кругу. И во время повторного пересмотра Хозяйственный суд Киева снова вынес решение в пользу НЗФ. Поэтому банк подал апелляцию.

"Изучив доказательства и выслушав аргументы сторон, суд объявил перерыв, чтобы стороны имели возможность подготовиться к судебным дебатам. Но связанные с НЗФ компании начали подавать также и свои апелляционные жалобы. Поэтому перейти к судебным дебатам пока так и не удалось. Потому что для рассмотрения жалоб материалы дела передаются в Верховный Суд, что затягивает рассмотрение в апелляции", - рассказал Дмитрий Монастырский.

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По его словам, когда в Верховный Суд была подана жалоба Покровским горно-обогатительным комбинатом, там сформировали новую коллегию судей, хотя должны были бы передать жалобу на рассмотрение коллегии, которая уже рассматривала это дело. А когда юристы банка подали заявление об отводе коллегии, им отказали в его удовлетворении.

"Коллегию в Верховном Суде изменили незаконно. Мы подавали заявление об отводе судей, но в его удовлетворении отказали, при этом аргументы банка относительно порядка формирования коллегии фактически рассмотрены не были. Если коллегия уже была ранее определена, то никакого нового автораспределения не происходит, происходит формальная передача дела коллегии, которая ранее рассматривала это дело. В практике бывают ошибки, когда случайно человек нажимает кнопку в компьютере запустить на новое автораспределение вместо того, чтобы нажать кнопку передать ранее выбранному составу суда, - рассказывает еще один адвокат банка Андрей Пожидаев. - Но когда новая коллегия получает дело и смотрит, что это дело уже рассматривали ее коллеги, то судьи берут самоотвод на основании того, что неправильно оформлен состав суда. Эта же коллегия не заявила самоотвод".

Отвечая на вопрос о том, как долго может продолжаться затягивание процесса в апелляции из-за многочисленных обращений оппонентов банка в Верховный Суд, он ответил: "Конечно, хотелось бы верить в лучшее, но мы видим, что в апелляции оппоненты всячески саботируют рассмотрение этого дела, потому что очевидно не имеют, что ответить на те вопросы, которые задавала им коллегия судей. В частности, какой у них есть реальный спор с банком. Потому что, нельзя в суд прийти и сказать, мне очень нужно вот такое решение, но спора между сторонами никакого нет.

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Есть спор в США с бывшими владельцами банка о том, были ли эти средства там из банка выведены, или эти средства выводились таким-то способом. Нет спора между банком и НЗФ, что кредит формально был закрыт. И на такие вопросы суда им нечего ответить. Но они могут ходить в Верховный Суд до тех пор, пока он жестко не отреагирует на такие злоупотребления. Потому что все эти представления направлены на то, чтобы помешать рассмотрению дела, а не защиту каких-либо интересов или решение каких-либо вопросов".

Что касается судебного процесса в США, то, по его мнению, из-за всего того, что сейчас происходит в Верховном Суде, американские адвокаты Коломойского и Боголюбова могут попытаться использовать решения, вынесенные украинскими коллегами, в пользу своих клиентов. "Наши оппоненты же не просто так пытаются получить положительные для себя решения, которые можно было бы принести в суд в Штатах. Потому что в принципе в западной системе права очень большую роль играет принцип уважения к судебным решениям других стран", - отметил адвокат.

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